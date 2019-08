K-popin supertähdet vetäytyvät tauolle – BTS ilmoitti jättävänsä keikkalavat toistaiseksi

Korealainen BTS esiintymässä Got Talent tv-ohjelmassa toukokuussa.

Korealainen BTS esiintymässä Got Talent tv-ohjelmassa toukokuussa. AOP

Maailmanlaajuista suosiota nauttiva K-popin superbändi BTS eli Bangtan Boys jää tauolle. BBC:n (siirryt toiseen palveluun)mukaan syynä on se, että bändin jäsenet kaipaavat lepoa ja virkistystä.

K-pop-yhtyeet ovat tunnettuja kovasta työtahdistaan. Esimerkiksi BTS ei ole pitänyt taukoa sen jälkeen, kun yhtye esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Bändin managerin mukaan seitsenhenkisen poikabändin jäsenet haluavat nauttia hetken tavallisen nuoren elämästä. BTS-ryhmän jäsenet ovat parikymppisiä nuoria.

Ihailijat kuvasivat myynnissä olevaa BTS -fanitavaraa New Yorkissa toukokuussa. AOP

BBC arvelee yhtyeen jäsenten saattavan lepäämisen sijaan suorittaa keikkatauon aikana asepalveluksen. Etelä-Koreassa on kahden vuoden pakollinen asepalvelus miehille. Toisaalta BTS:lle on sovittu esiintyminen Saudi Arabiaan lokakuussa eikä bändin uskota jättävän sitä väliin.

Joillekin eteläkorealaisille ansioituneille urheilijoille on myönnetty vapautus asepalvelusta, mutta vapautuksen saaminen ei ole kovinkaan tavallista. BTS on toki ensimmäinen K-pop-yhtye, joka on esiintynyt legendaarisella Wembley-stadionilla (siirryt toiseen palveluun).

K-popparit ovat lähempänä artistiryhmiä kuin bändejä. Musiikkigenreen kuuluvat näyttävät koreografiat, siloteltu ulkonäkö ja fanien erityisen huomioon ottaminen. Viime vuosina on puhuttu yhä enemmän nuorten artistien hyväksikäytöstä ja viihdealan yhtiöiden tiukasta otteesta tähtien elämään.

Lue lisää:

K-pop-hysteriaa Wembleyllä – BTS on ensimmäinen korealaisbändi, joka on esiintynyt legandaarisella stadionilla

YleX: K-pop on nyt suositumpaa kuin koskaan – mutta miten korealainen popmusiikki valloitti kansainväliset markkinat?