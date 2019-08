Herätys: Valtion tulot ja menot hahmottumassa, EU:n aluerahoista tulossa riita, millaista on kreikkalainen tasa-arvo, sää jatkuu epävakaisena

Valtiovarainministeriö viimeistelee omaa ehdotustaan valtion ensi vuoden tuloista ja menoista

Valtiovarainministeriö kokoontuu tänään Espoon Moisniemeen viimeistelemään omaa ehdotustaan valtion talousarvioksi. Ministeriöt ovat tehneet omia menoesityksiään valtiovarainministeriölle jo aiemmin kesällä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo tiedotusvälineille valtiovarainministeriön sisäisen budjettikäsittelyn tunnelmista kokouksen lounastauolla kello 13. Suora lähetys ministeri Lintilän toimittajatapaamisesta alkaa Yle Areenassa kello 12.55.

Suomen aluekehitysmiljardeista on syntymässä lihava riita

Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen vaatii EU:n rakennerahojen ohjaamista Pohjoisen sijaan Etelä- ja Länsi-Suomeen. AOP

Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen vaatii EU:n Suomelle jakamien aluekehitysrajojen ohjaamista pohjoisen sijaan enemmän Etelä- ja Länsi-Suomeen. Nykyisellään Itä-ja Pohjois-Suomi saavat jopa kaksi kolmasosaa tuista, vaikka alueella asuu vain neljännes suomalaisista. Uudenmaan maakuntajohtajan mukaan Itä- ja Pohjois-Suomi ovat jo kirineet kehitystä kiinni ja vastaavia ongelmia esiintyy yhtälailla Etelä- ja Länsi-Suomessa. Lisäksi maahanmuuttajista suurin osa on sijoittunut pääkaupunkiseudulle.

Yhdysvalloissa halutaan tiukentaa laillisten siirtolaisten kansalaisuuden saamista

Yhdysvaltain kansalaisuus- ja maahanmuuttopalveluiden virkaa tekevän johtajan Ken Cuccinellin mukaan siirtolaisten omavaraisuus on olennainen osa amerikkalaista unelmaa. Erik S. Lesser / EPA

Uusien säännösten tavoitteena on kieltää kansalaisuus ja pysyvä oleskelulupa, eli niin kutsuttu Green Card, siirtolaisilta, jotka ovat käyttäneet sosiaaliavustuksia, kuten ruokakuponkeja ja matalatuloisille suunnattua Medicaid-sairausvakuutusjärjestelmää.

Miljoonat latinalaisamerikkalaiset siirtolaiset työskentelevät pienipalkkaisissa töissä ja joutuvat osin turvautumaan sosiaaliavustuksiin. Uusien säännösten arvioidaan vaikeuttavan heidän mahdollisuuksiaan saada pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin.

Naisten asema on kohentunut Kreikassa, mutta pappeina ja varusmiehinä naisia ei nähdä

Kreikan työministeriön tasa-arvolautakunnan pääsihteeri Maria Syrengela kertoo, että Kreikan uudessa parlamentissa naisia on vain viidennes. Ehdokkaina heitä on oltava puolueiden listoilla 40 prosenttia. Sara Saure

Kreikassa on säädetty paljon lakeja, joilla on kohennettu naisten asemaa. Mutta Kreikka on silti tasa-arvovertailussa 144 maan joukossa vasta sijalla 78, Suomi on sijalla 4. Kysyimme kolmelta ateenalaisnaiselta, mitä he ajattelevat tasa-arvotilanteesta. Heidän mielestään perheen ja työn yhdistäminen on kreikkalaisnaisille vielä erityinen haaste – vaikka enää ei kreikkalaisnaisten odoteta hoitavan oman perheensä ohella vanhempiaan ja appivanhempiaan.

Sade- ja ukkoskuuroja luvassa

Yle

Lähipäivinä tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, mutta paikoin on poutaakin. Pohjoisessa on melko pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa laajalti 20 asteen vaiheilla. Pohjoisessa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.