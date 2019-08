Angela Merkel luki lomallaan Tyrannia – Saksassa seurataan nyt, auttoiko loma vai jatkuvatko liittokanslerin vapinakohtaukset

BerliiniVaikea sanoa, pääsikö liittokansleri Angela Merkel parin viikon lomallaan täysin eroon työajatuksista. Tuskin.

Italialaisviestimet paljastivat (siirryt toiseen palveluun) hänen lomailleen Etelä-Tirolissa Pohjois-Italiassa. Hiljaisten helleviikkojen uutispommin paljasti kuitenkin saksalaislehti Bild salakuvallaan (siirryt toiseen palveluun) elokuun alussa.

Bild kuvasi liittokanslerin lukemassa kirjaa lomahotellinsa terassilla. Kuvassa näkyvän kirjan nimi on Der Tyrann eli Tyranni.

Stephen Greenblattin alun perin englanniksi vuonna 2018 julkaistu kirja kertoo William Shakespearen (1564–1616) maailman despooteista: johtajista, kuten Englannin kuninkaasta Rikhard III:sta. Brutaalista tyrannista, joka nousi valtaan kyvyttömyydestään ja elostelustaan huolimatta.

Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tekstissä ei sinänsä käsitellä. Mutta yhtäläisyysviivat vedettiin saksalaislehdissä nopeasti Merkelin lukukuvan levitessä, sillä kirjalla on maine trumpilaisuuden tulkkina.

Jo ennen kirjansa julkaisua Shakespeare-tuntija Greenblatt vertasi (siirryt toiseen palveluun) Trumpin nousua Shakespearen maailmaan, jossa politiikka oli jakautunutta, jossa jotkut uskoivat hyötyvänsä epätodennäköisen hallitsijan noususta ja jossa toiset eivät uskoneet minkään muuttuvan.

Angela Merkelin viimeinen etappi Saksan johdossa on alkamassa. Hänen odotetaan joutuvan vielä luovimaan muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merkel tapasi Trumpin alkukesästä Normandian maihinnousun muistojuhlan yhteydessä. Tim Rooke / AOP

Liittokansleri Angela Merkel täytti heinäkuussa 65 vuotta, ja hänellä on nyt alkamassa valtakautensa viimeinen spurtti. Hän on ilmoittanut luopuvansa politiikasta liittopäivävaaleissa 2021.

Hänen ainoa haasteensa ei ole vääntää eriasteisten autoritaaristen johtajien kanssa maailmalla ja pitää riitaisa hallitus kasassa kotimaassa.

Tänä kesänä Merkel on saanut rajun vapinakohtauksen kolme kertaa kesken julkisen esiintymisensä. Viimeksi liittokansleri alkoi täristä rajusti tapaamisessa pääministeri Antti Rinteen kanssa Berliinissä heinäkuun alussa.

Tiistaina Angela Merkelillä oli ensimmäinen julkinen tilaisuus lomansa jälkeen, kun hän vastasi kansalaisten kysymyksiin kotiosavaltiossaan Mecklenburg-Etu-Pommerissa. Mutta katseet ovat tämänpäiväisessä tapaamisessa.

Keskiviikkona hän on jälleen vastaavanlaisessa tilanteessa kuin missä hänen ensimmäinen ja viimeisin vapinakohtauksensa alkoivat. Merkel ottaa keskiviikkona vastaan kunniakomppanian tervehdyksen liittokanslerinviraston pihalla, kun Liettuan presidentti Gitanas Nauseda saapuu vierailulle.

Rinteen vierailun jälkeen Merkel ei ole enää seissyt kunniakomppanien tervehdyksessä vaan hänelle vieraineen on tuotu tuolit. Saksassa seurataan todennäköisesti siis tarkkaan, ovatko tuolit vielä mukana vai onko Merkel päässyt niistä eroon – eli päässyt eroon kohtauksistaan.

Liittokansleri on itse selittänyt vapinakohtauksia psyykkisperäisiksi. Hän kertoi Rinteen tapaamisen jälkeen tärisseensä, koska hän pelkäsi saavansa tärinäkohtauksen.

Merkelin mukaan uudet vapinakohtaukset ovat ikään kuin jatkumoa ensimmäiselle, jonka hän sai kesäkuussa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailun aikana. Silloin liittokanslerin virasto selitti vapinaa kuumuudella ja myöhempiä kohtauksia sillä, että Merkel pelkäsi vapinan uusiutuvan.

Merkel kertoi Rinteen kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa työstävänsä asiaa.

– Minulla menee hyvin, minusta ei pidä olla huolissaan, Merkel sanoi tuolloin vapinakohtauksen jälkeen.

Antti Rinne kertoi Ylelle vierailun yhteydessä kysyneensä asiasta Angela Merkeliltä. Rinteen mukaan Merkel kertoi avoimesti vapinan olevan normaalielämään kuuluvaa ja ettei se haittaa hänen työntekoaan.

Kukaan valtionjohtaja haluaa tuskin näyttää fyysisesti heikolta, ja Merkelin terveydentilaa seuraavat paitsi saksalaiset myös hänen vastinparinsa valtioiden johdossa ympäri maailmaa.

Liittokanslerin työ on stressaavaa, erityisesti nykyisenä maailmanaikana. Suhde Yhdysvaltoihin on vaikea. Brexit on ovella. Itä-Ukrainan sota jatkuu. Merkelillä on suuri rooli koko Euroopan unionin ulkosuhteissa, myös Kiinan ja Venäjän kanssa.

Toisen vapinakohtauksensa jälkeen Merkel lensi kesäkuussa Japaniin G20-kokoukseen ja sieltä EU-huippukokoukseen päättämään valinnoista EU:n huippuvirkoihin. Kokous venyi läpi yön ja jatkui seuraavana päivänä.

Saksalaisilla onkin siis syytä kysyä, jaksaako lähes 14 vuotta hallinnut Merkel enää äärimmäisen kuormittavassa työssään.

Saksan oikeusministeri Christine Lambrecht kukitti Angela Merkelin tämän syntymäpäivän kunniaksi heinäkuussa. John Macdougall / AFP

Merkel on kommentoinut vapinaansa myös sanomalla, että hän kyllä tuntee tehtävänsä mukana tulevan vastuun eikä vaarantaisi sitä. Merkel myös muistutti olevansa itsekin kiinnostunut omasta terveydestään. Suunnitelmissa on elää vielä hyvä elämä poliittisen ajan jälkeen.

Valtaosalle saksalaisia tämä selitys tuntuu riittävän.

Kolmannen vapinakohtauksen jälkeen tehdyn mielipidemittauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 59 prosentin enemmistö saksalaisista pitää Merkelin terveydentilaa yksityisasiana. Noin kolmannes kaipasi lisätietoa.

Die Welt -lehden päällikkötoimittaja Dagmar Rosenfeld kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), että Merkelin antama selitys riittää.

– Angela Merkel on vastannut kysymykseen, jonka hän oli kansalaisille velkaa: siihen, haittaako vapina hänen työtään kanslerina. Muilla yksityiskohdilla ei ole merkitystä.

Der Spiegel haastatteli (siirryt toiseen palveluun) amerikkalaiskirjailija Siri Hustvedtiä, joka kertoi kärsineensä hyvin samankaltaisista kohtauksista kuin Angela Merkel. Hustvedt kirjoitti kohtauksistaan kirjan Vapiseva nainen. Mitään lääketieteellistä selitystä julkisissa tilanteissa alkaneelle vapinalle ei hänen mukaansa koskaan löytynyt.

Saksassa ei ole samaa perintöä kuin Suomessa, jossa presidentti Urho Kekkosen loppukauden sairastelu ja sen salailu saivat hänen seuraajansa kertomaan terveydestään aiempaa avoimemmin. Näin siitä huolimatta, että Saksan liittokanslereista Helmut Kohlilla oli selvästi ylipainoa sekä muita terveysongelmia ja että Willy Brandtin tiedettiin juovan paljon ja kärsivän masennuskausista.

Suomessa Kekkosen jälkeen tasavallan presidentit alkoivat Mauno Koiviston aloitteesta julkistaa terveystietojaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo terveydentilastaan silloin kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

Angela Merkel on muutenkin hyvin yksityinen valtiojohtaja. Hänen tiedetään olevan naimisissa ja pitävän Wagnerin oopperoista, mutta muuten kansleri on pitänyt yksityisen persoonansa poissa julkisuudesta.

Liittokanslerin yksityiselämässä tapahtui tänä vuonna kuitenkin yksi suuri muutos, josta tiedetään. Hänelle läheinen äiti Herlind Kasner kuoli huhtikuussa 90 vuoden ikäisenä.

Angela Merkel taktikoi kumppaneitaan johtopaikoille. Kuvassa Merkel liittolaisinaan pidetyn Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen (kesk.) ja Saksan puolustusministerin Annegret Kramp-Karrenbauerin kanssa. AOP

Merkelin poliittinen ketteryys vaikuttaa terveyshuolista huolimatta olevan ennallaan.

Saksa havahtui heinäkuussa hetki ennen Merkelin lomaa siihen, että yhtäkkiä sekä Euroopan unionin komission että Saksan puolustusministeriön johdossa olivat Merkelin liittolaisina pidetyt poliitikot Ursula von der Leyen ja Annegret Kramp-Karrenbauer.

Kuva kolmesta johtajanaisesta nousi Saksassa otsikoihin siitäkin syystä, ettei Merkelin taktikointia havaittu juuri Saksassakaan ennen kuin paikat oli jo jaettu ja EU-parlamentti hyväksynyt yllätysehdokkaana pidetyn von der Leyenin valinnan.

Kramp-Karrenbaueria pidetään Saksassa Merkelin suosikkina seuraavaksi liittokansleriksi. Hän nousi Merkelin seuraajaksi CDU-puolueen johtoon viime joulukuussa.

Viikkolehti Die Zeitin mukaan Merkel ei ehkä lukenut Der Tyrann -kirjaa vain ymmärtääkseen despoottien mielenliikkeitä. Toimittaja Jan Ross arvioi jutussaan (siirryt toiseen palveluun) Merkelin todennäköisesti olleen kiinnostunut Shakespearen ajan vallanvaihtokuvioista.

1590-luvun Englanti odotti Elisabet I:n valtakauden päättymistä epätietoisena seuraajasta. Maa oli poliittisesti jumissa, eikä tulevaisuuteen ollut selvää näkymää.

