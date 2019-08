AP: Oopperan supertähti Plácido Domingoa syytetään seksuaalisesta ahdistelusta ja epäasiallisesta käytöksestä

Naiset kertovat, että Domingo on yritättänyt painostaa heitä suhteisiin lupaamalla rooleja ja kieltäytymisten jälkeen vaikeuttanut naisten uraa ooppera-alalla.

Lukuisat naiset syyttävät oopperatähti Plácido Domingoa seksuaalisesta häirinnästä, kertoo uutistoimisto AP. Kahdeksan laulajaa ja yksi tanssija kertovat seksuaalisesta ahdistelusta, jota on tapahtunut kolmella vuosikymmenellä, 1980-luvulta lähtien.

Vain yksi heistä on suostunut kertomaan tapahtuneesta nimellään. Hän on mezzosopraano Patricia Wulf, joka työskenteli Domingon kanssa Washingtonin oopperassa.

Naiset olivat tapahtumien aikaan nuoria ja uransa alkuvaiheilla.

Espanjalaista 78-vuotiasta Domingoa on pidetty yhtenä kaikkien aikojen suurimmista oopperatähdistä. Hän on myös Los Angelesin oopperan säveltäjä ja ohjaaja. Domingo on voittanut lukuisia Grammy-palkintoja. Hän ollut pitkään naimisissa.

Yksi naisista kertoo, että Domingo työnsi kätensä naisen hameen alle. Kolme muuta kertovat Domingon suudelleen heitä väkisin huulille pukuhuoneessa, hotellihuoneessa ja lounastapaamisessa.

Lisäksi useat naiset kertovat, että Domingo on tehnyt heille vihjailevia aloitteita, jotka ovat saaneet naiset tuntemaan olonsa epämukavaksi.

AP on puhunut kolmen tusinan ooppera-alalla työskentelevän kanssa, jotka kertovat todistaneensa epäasiallista, seksuaalissävytteistä käytöstä erityisesti nuoria naisia kohtaan.

Monet syytöksiä esittäneistä kertoo, että kollegat varoittivat heitä toistuvasti, ettei heidän pitäisi koskaan olla yksin Domingon kanssa edes hississä.

"Uskoin, että kanssakäymiseni ovat olleet tervetulleita"

Seksuaalisesta ahdistelusta kertoneista yhdeksästä naisesta seitsemän kertoo, että kun he kieltäytyivät Domingon lähentelystä, heidän uransa kärsivät.

Naiset myös kertovat, että Domingo yritti painostaa heidät seksisuhteisiin tarjoamalla töitä. Osa kertoo, etteivät luvatut työt koskaan toteutuneet.

Useat myös kertovat, että vaikka he siirtyivät töihin muualle, heitä ei koskaan palkattu työskentelemään Domingon kanssa.

Kaksi naista kertoo suostuneensa Domingon ehdotteluihin, koska he pelkäsivät vaarantavansa uransa kieltäytymällä.

Domingo ei vastannut AP:n yksityiskohtaisempiin kysymyksiin tapauksista, vaan vastasi ainoastaan lausunnolla.

– Näiden nimettömien henkilöiden syytökset, jotka ovat jopa kolmenkymmenen vuoden takaa, ovat syvästi ongelmallisia ja tällaisinaan virheellisiä, Domingo toteaa lausunnossa.

– Uskoin, että kaikki kanssakäymiseni ja suhteeni ovat aina olleet tervetulleita ja yhteisymmärrykseen perustuvia.

AP on tarkistanut naisten antamia tietoja heidän läheisiltään ja kollegoiltaan.