Luulin olevani hyvä äiti, kun päällystin lapseni kirjat kontaktimuovilla, en ehkä olekaan – ympäristökouluttaja: "Älä ota siitä pulttia"

Päällystän lasteni kirjoja kontaktimuovilla. Olen ylpeä, koska kahdeksan vuoden harjoittelun jälkeen kirjoissa on suhteellisen vähän kupruja. Olen oppinut hyväksymään nekin kuprut.

Lähetän kuvan kavereilleni. Selviää, etten välttämättä olekaan niin hyvä äiti.

Moni vanhempi pohtii, onko oikein käyttää muovia. Jos kirjoja ei päällystetä, ei tarvitsisi ostaa muovia ja sen tuotanto vähenisi.

Juuri samasta syystä moni päällystää kirjat, että ne kestäisivät paremmin. Kunta voisi rahapulassa säästää ne seuraavalle ja seuraavalle.

Kaikki valistuneet lukiolaiset eivät anna päällystää kirjojaan ilmastonmuutoksen ja muoviongelman takia. Mikä on oikea tapa?

Esimerkiksi tamperelaisen Sammon koulun rehtori Maaret Tervonen sanoo, että koululla ei ole linjausta asiasta.

– Järjen käyttö on sallittu. Jos kirja kiertää viisi vuotta, se ei säily hyvänä ilman päällystämistä. Jos tehtäväkirja on vain puoli vuotta käytössä, se on eri asia.

Suurin osa päällystämättömiä

Jamera myy myös käytettyjä oppikirjoja. Jameran toimitusjohtaja Hanna Haukkapää sanoo, että yksittäiset asiakkaat ovat tuoneet esille kirjojen päällystämisen ympäristöpuolen. Varsinaista ilmiötä ei ole näkyvissä.

Suurin osa Jameran käytetyistä kirjoista on päällystämättömiä. Lukion kurssikirjat ovat vähän aikaa yhdellä käytössä.

– Mitä katselen täällä myymälässä, vain muutamia kirjoja on päällystetty.

Haukkapään mukaan päällystetty kirja säilyy repussa paremmin. Päällystys ei sinänsä vaikuta käytetystä kirjasta maksettuun hintaan.

– Meillä on kahta kuntoluokkaa. Hintaan vaikuttaa kirjan kansien kunto sekä merkinnät mitä kirjaan on tehty ja millä kynällä ne on tehty.

Hanna Haukkapää uskoo, että käytettyjä kirjoja hankitaan sekä hinnan takia että ympäristösyistä. Nuoret ovat yhä valistuneempia.

Nyt käytettyjä kirjoja on jälleen saatavilla, koska ensimmäiset uuden opetussuunnitelman käyneet kirjoittivat ylioppilaiksi.

Opetushallituksen opetusneuvos Anne Liimatainen sanoo, että koulut voivat antaa itse suosituksia, miten näkevät parhaaksi. Viime kädessä lapsen huoltaja päättää, päällystääkö kirjan ja miten päällystää.

Liimatainen ei ole varma, voidaanko ympäristön kannalta tehdä edes laskelmia, kumpi tapa on kestävämpi. Hän näkee keskustelun hyvänä. Lapset voivat samalla pohtia omaa kulutustaan.

– On hyvä, että nostetaan esiin erilaisia asioita ja pohditaan niitä.

Filosofinen kysymys

Mutta kumpi on parempi ympäristöteko: päällystää vai ei päällystää? Se onkin vaikea kysymys.

Suomen ympäristökeskuksesta arvellaan, ettei tähän löydy asiantuntijaa.

Pirkanmaan jätehuollon ympäristökouluttaja Erkki Piippo sanoo, että kysymys on filosofinen eikä siihen ole valmista vastausta. Ahdistua ei kuitenkaan kannata.

– En näe isona ongelmana, päällystääkö kirjat vai ei. Jos tunsit iloa päällystämisestä, älä ota siitä pulttia. Kokonaisuudessa nämä ovat pieniä asioita.

Päällystetty oppikirja säilyy paremmin, mikä palvelee kierrätystä.

– Toisaalta pitää miettiä, mikä on kirjojen käyttöikä. Ne vanhenevat nopeasti, kun tarvitaan uusi painos.

Tällä perusteella kirjat ja etenkin tehtäväkirjat voi jättää myös päällystämättä.

Miten kierrättää kirjat?

Käytetystä kirjasta voi Piipon mukaan repäistä muovikannet pois ja laittaa sekajätteeseen. Se poltetaan energiaksi. Sivut laitetaan paperinkeräykseen.

Jos kirjan kannet ovat pehmeät, kirjan voi laittaa Piipon mukaan muovitettuine kansineen paperinkeräykseen.

Tärkeintä on kierrättää.

– Jos laittaa kirjat järjestettyyn jätehuoltoon, ne eivät päädy mikromuovina mereen, Piippo sanoo.

Ympäristökouluttaja muistuttaa, että kirjojen päällystäminen on aikuisen ja lapsen yhteistä aikaa ja sinänsä arvokasta. Toisaalta osaa voi ilahduttaa tieto, että päällystämiseen käytetyn ajan voi käyttää johonkin muuhun.

Sekin pitää Piipon mukaan aina muistaa, että asiat ovat ristiriitaisia.

– Jos kulutan, on se hirveä asia. Toisaalta jos en kuluta, en pidä elintasoa yllä. Asiat ovat aina ristiriitaisia. Pitää löytää mielenrauha ja se on kullakin henkilökohtainen asia, mistä sen löytää, Erkki Piippo sanoo.

