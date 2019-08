Paula Tiessalo: Oodi miehille

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja kirjoittaa joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki uutisten blogit löydät täältä

Loppukesän päivänä, koulujen alun jo häämöttäessä todistin Ivalon lentokentällä pientä, mutta tärkeää tapahtumaa. Matkustajia alettiin päästää sisään kentällä odottavaan koneeseen ja ensimmäisenä jonoon kutsuttiin yksin matkustavat lapset.

Väkijoukon keskeltä käveli kaksi oletettavasti isä-poika-paria. Noin 10-vuotiaat pojat edellä, isät heidän perässään. Lentokenttävirkailija tarkisti lasten liput, jonka jälkeen koitti jäähyväisten aika.

Toinen pojista otti askeleen kohti isäänsä ja he halasivat arkipäiväisen mutkattomasti ja nopeasti. Toinen poika seisoi paikoillaan, jalkapallo repun verkkotaskussa pullottaen, kun hänen muhkeapartainen ja tatuoitu isänsä ojensi ison kämmenensä, asetti sen hellästi hentoon pikkupojan niskaan ja silitti.

Minun katseeni sumentui liikutuksesta. Etteikö suomalainen mies osoittaisi tunteitaan! Miten hienon miehen mallin nämä isät pojilleen antavat.

Miehet ovat pyörineet ajatuksissani viime aikoina. Olen kesän aikana keskustellut useiden eri-ikäisten miesten kanssa, jotka ovat halunneet jakaa kanssani ajatuksiaan elämästä, parisuhteesta ja seksistä.

He ovat puhuneet kauniisti ja ymmärtävästi naisista. He ovat kertoneet unelmistaan löytää elämänkumppani, jonka kanssa perustaa perhe.

He ovat pohtineet oman seksuaalisuutensa laajentamista parisuhteen ulkopuolelle ja miten sen voisi tehdä eettisesti oikein. He ovat miettineet, miten olla hyvä mies seksuaalista häirintää koskeneen #metoon jälkeen.

Miten olla mies, jos vanhat ohjeet eivät enää päde ja uusia vasta kirjoitetaan?

He ovat myös ihmetelleet, miksi naisille ja miehille tuntuu olevan erilaiset säännöt deittailussa ja avioerotilanteissa. He ovat kokeneet, että mies jää näissä herkissä tilanteissa välillä alakynteen pelkän sukupuolensa takia.

He miettivät, miten voisivat saada äänensä kuuluviin ilman, että antavat kuvan naisten väheksymisestä. He ovat etsineet tasa-arvoisempaa keskusteluilmapiiriä.

Nämä miehet ovat tehneet minuun vaikutuksen osoittamalla olevansa valmiita tutkimaan keitä juuri he ovat yksilöinä ja miten he itseään ilmaisevat. He ovat tietoisia niistä rooliodotuksista, joita yhteiskunta miehille asettaa. He eivät enää halua tyytyä annettuun rooliin vaan tekevät työtä karistaakseen ulkoapäin annetut miehen mallit.

Ikiaikainen ajatus, jonka mukaan miehet eivät puhu tunteistaan on paskapuhetta. Media-alan ammattilainen Tuomas Rajala

Elämme historiallista hetkeä, jolloin ”perinteinen” jäyhä mieskuva monin tavoin rakoilee ja murtuu. Se voi tuntua pelottavalta. Miten olla mies, jos vanhat ohjeet eivät enää päde ja uusia vasta kirjoitetaan?

Jokainen joutuu kirjoittamaan uudet ohjeensa ja sääntönsä itse. Se ei ole helppoa. Ilman rohkeita esikuvia voi olla vaikeaa nähdä mikä kaikki on mahdollista ja hyväksyttävää. Myös kanssaihmisten ja yhteiskunnan nuivat tai pilkkaavat asenteet voivat vaikeuttaa totuttujen roolien rikkomista.

Mieskaapista tuleminen vaatiikin rohkeutta ja viisautta. Hyvässä tapauksessa ulkokultaisen roolin räjäyttäminen lisää onnellisuutta ja tuo elämään uusia sävyjä ja mahdollisuuksia.

Hapantunut hokema ettei mies puhu eikä pussaa, joutaa viimeistään nyt roskakoriin. Oman avioeronsa kokemusten pohjalta miehille ero-oppaan kirjoittanut Tuomas Rajala sanoo suoraan, että ”ikiaikainen ajatus, jonka mukaan miehet eivät puhu tunteistaan on paskapuhetta”.

Totta kai miehetkin puhuvat tunteistaan, kun heille annetaan siihen mahdollisuus ja tilaa. Tuomas Rajala kannustaa varsinkin muita miehiä pysähtymään ja kuuntelemaan, kun kaveri alkaa puhua. Ettei saunanlauteilla parisuhdeongelmistaan ensimmäistä kertaa avautunutta miestä heti vaienneta kääntämällä puhe pienpanimo-oluisiin tai formuloihin.

Kuunteleminen voi tuntua vaikealta, sillä toisen ihmisen surun tai avuttomuuden näkeminen voi herättää kuulijassakin avuttomuutta ja ahdistusta. Kuuntelijan ei kuitenkaan tarvitse korjata toista ihmistä muuten kuin olemalla läsnä. Pelkkä kuulluksi tuleminen helpottaa vaikeiden tunteiden kanssa painiskelevaa kaveria.

Parisuhteessa mieskin haluaa tuntea olevansa haluttu ja ihailtu.

Ravistelua kaipaa ajatus miehistä jotenkin tunteettomina ja testosteronin ajamana jatkuvasti eteenpäin puskevina uroina, jotka kestävät mitä vaan. Tinderissä paljon seuraa etsinyt kolmikymppinen Mikael kertoi minulle, että naiset jättävät usein tulematta sovituille treffeille mitään ilmoittamatta. Mikaelin mielestä tällainen on loukkaavaa eikä samanlaista käytöstä suvaittaisi miehiltä lainkaan.

Myös seksissä vanhat ennakkoluulot on syytä tomuttaa. Mieskin haluaa tuntea olevansa haluttu. Myytti miehestä itsekkäänä ja halukkaana seksipetona vahingoittaa sekä miehiä itseään että heidän parisuhteitaan. Esimerkiksi kanadalainen tutkija Siobhan Sutherland havaitsi heteroparisuhteiden ongelmia tutkiessaan (siirryt toiseen palveluun), että miehet toivoisivat kumppaninsa tekevän useammin aloitteen seksiin ja osoittavan haluaan heitä kohtaan.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että naiset kaipaavat parisuhteessa ihailua, mutta Sutherlandin tutkimuksen mukaan halutuksi tulemisen kokemus on miehille yhtä tärkeää kuin naisille. Mieskin kaipaa ihailua. Tämä jos jokin kertoo tunteellisuudesta.

Mieheksi ei kasveta tyhjiössä. Siihen vaikuttaa pojan saama kasvatus ja yhteiskunnan asenteet. Me toistamme samanlaisia käytöskaavoja, joilla meidät on kasvatettu.

Eräs entinen peruskoulun opettajani tapasi sanoa ”jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia”. Ja näinhän se osittain on, jos ei itse ole saanut tunteiden ymmärtämiseen, käsittelyyn ja ilmaisemiseen hyvää mallia, miten sellaista voisi itse osata saati opettaa omille lapsilleen? Jostain on kuitenkin aloitettava, ja ensimmäinen askel voisi olla omien asenteiden tarkistaminen.

Tuomas Rajala kertoi haastattelussa suhtautuneensa aiemmin nuivasti puheisiin sukupuolineutraalista kasvatuksesta. Oman tyttären kautta naisia vähättelevät kommentit ovat kuitenkin alkaneet tuntua henkilökohtaisilta, ja nyt Rajala sanoo olevansa hyvin tarkka puuttumaan tyttöjen tai naisten vähättelyyn. Ja toisaalta pojat saavat todellakin hänen puolestaan itkeä ja näyttää heikon puolensa.

Siksi isä, joka osoittaa tunteensa lentokentällä silittämällä hellästi poikansa niskaa, tekee suuren palveluksen paitsi lapselleen myös koko miessukupuolelle.

Paula Tiessalo

Kirjoittaja on Yle uutisissa työskentelevä toimittaja, jonka intohimona on yrittää ymmärtää itseään ja muita. Isän, pojan ja pyhän hengen sijaan hän vannoo kaikenlaisten rakkaudellisten kohtaamisten nimeen.

Aiheesta voi keskustella 19.08. klo 16.00 asti.