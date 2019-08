Kiinan autokaupan lasku jatkuu – kauppasota nostanut tullimaksuja

Huhtikuussa pidetty Shanghain kansainvälinen autonäyttely keräsi odotetusti paljon vieraita. Kiinnostuksesta huolimatta automyynti on Kiinassa laskussa.

Maailman suurin automarkkina on supistunut jo vuoden verran.

Kiinassa automyynti väheni heinäkuussa 3,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinalaisten autovalmistajien etujärjestö CAAM raportoi tiistaina, että heinäkuussa myytiin 1,5 miljoonaa ajoneuvoa.

Autokaupan lasku on jatkunut Kiinassa jo vuoden verran, uutistoimisto AP kertoo. Kiinan hallinto on viime vuosina kannustanut autovalmistajia kehittämään ympäristöystävällisempää teknologiaa. Sähkö- ja hybridiautojen myynti nousikin jonkin verran alkuvuodesta, mutta heinäkuussa myös näiden mallien kauppa kääntyi laskuun.

Kiinasta tuli vuonna 2010 maailman suurin autojen markkina-alue. Pitkään jatkunut talouskasvu ja maan keskiluokkaistuminen näkyi siinä, että Kiinan autokauppa kasvoi yli 20 vuotta.

Nyt autojen kysyntää on heikentänyt Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota, joka on nostanut autoteollisuuteen liittyviä tullimaksuja. Myös Kiinan talouskasvun yleinen heikkeneminen on laskenut kysyntää. Maan talouskasvu hidastui kesällä 6,2 prosenttiin, alimmilleen 27 vuoteen.

Viime vuonna Kiinassa myytiin 22,7 miljoonaa henkilöautoa.

