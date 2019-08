Joutuvatko kuluttajat maksamaan pankeille talletuksistaan? Osa pankeista tyrmää negatiiviset korot täysin

Joutuvatko pankkien asiakkaat pian maksamaan siitä, että saavat pitää säästöjään pankkitileillä?

Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh ehdotti uutistoimisto Bloombergille antamassaan haastattelussa sunnuntaina, että pankit voisivat alkaa periä negatiivista korkoa yksityishenkilöiden talletuksista. Tämä tarkoittaisi, että asiakas maksaisi pankille sen sijaan, että pankki maksaa asiakkaalle.

Myös Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius pitää negatiivista talletuskorkoa mahdollisena. Rothovius esitti näkemyksensä Ylen Ykkösaamussa tiistaina.

– Jos keskuspankit pitävät korot todella alhaalla, negatiivisena, ja jos tilanne jatkuu pitkään, on aika todennäköistä, että myös pankit joutuvat perimään negatiivista korkoa tallettajilta. Pankille on paljon edullisempaa ottaa rahaa keskuspankista kuin kotitalouksilta.

Rothovius pitää todennäköisenä, että jos yksi pankki ottaa negatiiviset korot käyttöön, kuluttajat siirtävät rahansa johonkin toiseen pankkiin.

– Käytännössä tämä merkitsisi, että jos tähän mennään niin ainakin kaikki isoimmat pankit lähtisivät perimään negatiivista korkoa. Muuten käy juuri niin, että rahat siirtyvät siihen pankkiin, joka ei peri negatiivista korkoa. Tämä on varmasti estänyt sen, että pankit eivät ole lähteneet siihen mukaan. Pankit pelkäävät, että ne menettäisivät tätä kautta asiakkaansa.

Jos kaikki pankit lähtisivät tähän mukaan ja kuluttajat alkaisivat sen seurauksena nostaa talletuksiaan pankeista, niin Rothovius pitää todennäköisenä, että keskuspankit puuttuisivat tilanteeseen jotenkin.

– Ainakin niin, että pankista ei voisi nostaa kovin suuria summia käteisenä. Silloin tulisi todennäköisesti joku käteisnostoraja eli rahat saisi kyllä siirtää toiseen pankkiin, mutta ei nostaa käteisenä.

S-Pankki ja Danske Bank torjuvat täysin

Useissa pankeissa ehdotukseen suhtaudutaan varovaisesti tai jopa torjuen.

Nordeasta aihetta kommentoitiin tiistain niukasti.

– Meillä ei tällä hetkellä ole tällaisia suunnitelmia, Nordean konserniviestinnän tiedottaja Marko Mettenranta kertoi.

Nordean konserniviestinnän mukaan pankilla ei ole tällä hetkellä suunnitelmia alkaa periä negatiivista talletuskorkoa yksityisasiakkailta. Ismo Pekkarinen / AOP

Sampo, jonka konsernijohtaja Stadigh ehdotti negatiivisen koron perimistä kuluttajilta, on Nordean suurin omistaja.

S-Pankki tyrmää ajatuksen, että henkilöasiakas joutuisi maksamaan talletuksistaan korkoa.

– Meillä ei ole suunnitelmia periä negatiivisia talletuskorkoja henkilöasiakkailtamme. Sehän tarkoittaisi, ettemme olisi kiinnostuneita asiakkaistamme ja heidän rahoistaan, S-Pankin pankkiliiketoiminnan johtaja Aki Gynther sanoo.

– Henkilökohtaisesti pidän vähän erikoisena ajatusta siitä, että meillä pankeilla olisi varaa ylenkatsoa asiakkaidemme rahoja.

Gynther muistuttaa, että tällä hetkellä markkinat odottavat, että korkotaso pysyy poikkeuksellisen matalana vielä vuosia.

– Siksi suosittelemmekin säästöillensä tuottoa tavoittelevia asiakkaitamme tutustumaan rahastosäästämiseen.

Palvelujensa maksuttomuudella markkinoiva S-Pankki tyrmää ajatuksen kuluttajalta perittävästä negatiivisesta korosta. Ismo Pekkarinen / AOP

Pankeista palvelumaksut eivät ole negatiivista korkoa

Danske Bankissakaan ei ole harkittu negativiisen koron perimistä yksityisasiakkaiden talletuksista.

– Tästä ei ole minkäänlaisia suunnitelmia, lehdistöpäällikkö Josi Tikkanen Danske Bankin viestinnästä kertoo.

– Yksityisasiakkaiden talletukset on meille merkittävä ja tärkeä pitkän aikavälin rahoituksen lähde edelleen.

Tikkasen mukaan ei voi myöskään ajatella, että palvelumaksut olisivat jo negatiivista korkoa.

– Pankit ovat monipuolistaneet palveluitaan viime vuosina voimakkaasti. Samalla asiakkaille on otettu käyttöön eritasoisia palvelumaksuja palveluiden laajuudesta riippuen. Siksi ei voi ajatella, että palvelumaksut olisivat negatiivista korkoa.

Myöskään OP Ryhmässä eivät yksityisasiakkaiden talletusten negatiiviset korot innosta.

Osuuspankkiryhmässä ei ole suunnitelmaa periä negatiivisia korkoja yksityisasiakkaiden talletuksista. Ismo Pekkarinen / AOP

– Tällä hetkellä meillä ei ole suunnitelmaa periä negatiivisia korkoja yksityisasiakkaiden talletuksista. Maksamme käyttötilille omistaja-asiakkaille 0,10 prosentin koron, muiden asiakkaiden käyttötilin korko on 0 %, vastaa OP:n maksamisesta ja taloudenhallinnasta vastaava johtaja Masa Peura.

Aktiasta korostetaan, ettei päätöksiä ole tehty.

– Seuraamme tilannetta. Keskuspankkien tavoitteena on, että ihmiset jatkavat kulutusta tai sijoittavat rahansa järkevämmin, sen sijaan että pitävät rahoja käyttötilillä, ja näin elvyttää taloutta. Me kannustamme asiakkaitamme oman varallisuuden kartuttamiseen säästämällä ja sijoittamalla aktiivisesti, vastaa johtaja Carola Nilsson Aktiasta.

Kääntyykö velkasuhde?

Pankkeja valvovan viranomaisen mukaan negatiivisten talletuskorkojen käyttöönotto yksityishenkilöiden talletustileillä ei välttämättä ole oikeudellisesti yksinkertainen asia.

Lähtökohta kun on, että talletuksessa pankki on velallinen ja asiakas velkoja.

– Kuluttajansuojan kannalta olisi ongelmallista, jos pankki haluaisi muuttaa voimassaolevan talletussopimuksen sellaiseksi, että korko olisikin negatiivinen ja asiakkaasta tulisi maksuvelvollinen, sanoo Finanssivalvonnan johtava lakimies Sanna Atrila.

Toiseen suuntaan, mutta samantyyppisestä asiasta oli muutama vuosi sitten kyse Finanssivalvonnan asuntolainoja koskevassa linjauksessa (siirryt toiseen palveluun). Tuolloin katsottiin, ettei pankin tarvitse alkaa maksaa korkoa velalliselle tilanteessa, jos luoton viitekorko painuu negatiiviseksi.

– Pankeilla oli sellaisia asuntolainasopimuksia, joissa oli euribor ja pieni marginaali. Niissä sopimuksissa katsottiin, että jos euribor olisi laskenut niin alas, että se olisi syönyt koko marginaalin, niin sitä ei tarvitse tulkita niin pitkälle että pankista tulisi koronmaksuvelvollinen asiakkaalle, toteaa Atrila.

Etujärjestössä ei voida asiasta neuvotella

Myös pankkien etuja valvovassa järjestössä, Finanssiala ry:ssä negatiivisia korkoja koskeva keskustelunavaus on huomattu.

– Tämä on pankin kilpailunalainen asia, eikä näistä voida keskustella yhdessä. Keskustelu on sellainen, että me emme voi muuta kuin seurata sitä sivusta, sanoo Finanssialan pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Toisaalta, yksityishenkilöiden negatiivisilla talletuskoroilla saattaisi olla monella tavalla hankalia seurauksia.

– Yksi tekijä, joka on nimenomaan hillinnyt talletuskorkojen painamista negatiiviseksi tavallisten tallettajien osalta on se, että heillä on aina mahdollisuus ottaa talletus pankista käteisenä. Pankin pitää ottaa se huomioon, katsoo Mattila.