Maailman suurin yhtenäinen luomumarjojen keruualue lakkasi olemasta Suomessa – "Jos haluamme poimia luomua Lapista, niin nyt se on mahdotonta"

Mustikka on yksi tärkeimmistä luomukeruualeilta poimittavista tuotteista. Niko Mannonen / Yle

Uudet ohjeet luomukeruualueiden sertifioinnissa ovat aiheuttaneet sen, että pohjoisen Suomen maailman suurin yhtenäinen luomumarjojen keruualue on pirstoutunut. Moni marjayritys on nyt huolissaan siitä, että ne eivät onnistu hankkimaan tarpeeksi luomusertifioitua raaka-ainetta.

Vielä viime kesänä Suomessa oli noin 12 miljoonaa hehtaaria maata luomukeruualueita. Keruukartat olivat muutamaa punaista lannoitusaluetta lukuunottamatta vihreää, luomusertifioitua keräysaluetta.

Nyt tilanne on toinen, sillä Ruokaviraston keväällä antaman uuden ohjeistuksen perusteella vanhat luomusitoumukset eivät ole voimassa, sanoo luomusertifioinnnin asiantuntija Eija Vuorela Youngfour Oy:stä. Uuden ohjeen mukaisesti jokaiselta metsänomistajalta on nyt kerättävä erillinen sitoumus luomuun.

– Uusi ohje oli niin iso muutos entiseen, että me olemme velvoitettuja keräämään uudet sitoumukset maanomistajilta, Vuorela sanoo.

Puolet luomualueesta hävisi kartalta

Youngfour Oy tuottaa Lapista, Koillismaalta ja kolmesta Ylä-Kainuun kunnasta marjayrityksille kartat, joissa luomukeruualueet ovat nähtävillä. Luomumarjoja ei testata, joten keruun kohdistaminen luotettavasti sertifioiduille alueille on tärkeää.

Käytännössä esimerkiksi Lapissa metsäalasta 99 prosenttia on luomukelpoista. Koska suurin osa yksityismetsistä on vielä sertifioimattomia alueita, ei näiltä alueilta kerättyä marjaa voi myydä luomuna.

– Jos haluamme poimia luomua Lapista, niin nyt se on mahdotonta. Puolet luomualueesta on poispyyhkäisty kartoilta, sanoo pohjoismaiden suurimman marjantuottajan Polarica Marjahankinnan poiminnan koordinaattori Ismo Pasanen.

Kainuulaisen Kiantama Oy:n laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Riitta Ryytin mukaan uudistuksesta voi seurata se, että luomun uskottavuus kärsii.

– Karttojen ulkoasu on ihan tilkkutäkkiä. Poimijalle on todella vaikea erottaa, että onko hän luomu-, vai ei-luomualueella, Ryyti moittii.

Tällä hetkellä luomukeruualueena ovat pääasiassa pohjoisen valtionmetsät ja osa yhteismetsistä.

Virasto vetoaa EU-asetukseen

Aiempi luomukeruualuejärjestelmä perustui siihen, että kymmenet tuhannet yksityiset metsänomistajat sitoutuivat siihen kollektiivisesti, metsänhoitoyhdistysten kautta. Jos omaa metsää ei halunnut sertifioida, järjestelmästä saattoi jäädä pois erillisellä ilmoituksella.

Keväällä voimaan tulleissa Ruokaviraston (ent. Evira) ohjeissa alettiin EU-asetukseen vedoten edellyttää jokaiselta maanomistajalta sitoutumista luomukeruualueeseen.

– Ydinongelma on se, että EU-asetuksen mukaan metsänomistajan pitäisi aktiivisesti olla tietoinen siitä, että hän on sitoutunut luomuun, sanoo Ruokaviraston luomujaoston päällikkö Beata Meinander.

– Meidän asia viranomaisena on varmistaa, että suomalaisen marjan puhdas ja hyvä maine säilyy. Haluamme varmasti kirkkain silmin sanoa, että suomalainen luomu on luomua, Meinander perustelee.

Raaka-aineen saatavuus huolettaa yrityksiä

Yrityksissä ihmetellään Ruokaviraston intoa ohjeiden tiukentamiseen. Esimerkiksi Kiantama Oy:lle uudistus aiheuttaa hankaluuksia raaka-ainehankintaan, mutta myös kuluja, kun poimijoita on koulutettava uuteen järjestelmään, sanoo toimitusjohtaja Vernu Vasunta.

– Kai se viranomainen on miettinyt tämän kunnolla tehdessään tällaisen päätöksen. Tuntuu, että Ruokavirastossa ei-viljelty luomu on nyt vastatuulessa, suomii Vasunta.

Myös Valio suurena luomumustikan ostajana on huolissaan kotimaisen luomumarjan riittävyydestä. Valio käyttää tällä hetkellä useita satoja tonneja luomumustikkaa ja määrä nousee koko ajan.

– Ihmisten kiinnostus luomua ja kotimaisia luomumarjoja kohtaan kasvaa koko ajan ja tuotteiden kysyntä on lisääntynyt. Meille kotimaisten luomumarjojen saatavuus on tärkeää ja on huolestuttavaa, jos keruualue pirstaloituu ja saatavuus heikkenee, sanoo Valion kategoriapäällikkö Mirva Tollet.

Polarica Marjahankinnan poiminnan koordinaattori Ismo Pasanen muistuttaa, että kyse on myös marjayritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä.

– Luomulla on painoarvoa silloin, kun myydään tuotteita maailmalle. Jos poimittu marja ei ole luomua, se on mustikkaa ja sitten ollaan samalla tasolla kuin kaikki ei-luomualueet ympäri Eurooppaa, toteaa Pasanen.

Viranomainen ei jaa teollisuuden huolta marjojen riittävyydestä.

– Lapissa on laajat alueet valtion metsää, joka on edelleen luomusertifioitua. Kyllä siellä marjoja riittää poimittavaksi, sanoo Beata Meinander Ruokavirastosta.

Sitoumusten keruu on jättiurakka

Uuden sertifiointijärjestelmän kannalta merkittävä käytännön ongelma on vielä sekin, että yksityinen metsänomistus on Suomessa varsin pirstaloitunutta. Uusien luomusitoumusten kerääminen jokaiselta on valtava urakka, sanoo Eija Vuorela.

– Meillä on Suomessa reilu 600 000 yksityismetsänomistajaa ja täällä Lapissakin varmaan yli 20 000. Kova savotta on tiedossa, Vuorela huokaa.

Maanomistajalle luomuun sitoutuminen on pyritty tekemään entistä helpommaksi yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston kanssa.

– Metsään.fi -palvelun kautta on mahdollisuus nyt sitoutua luomutoimintaan. Siinä testataan, että helpottaako tämä sitoutumista, kertoo Eija Vuorela.

Vuorelan mukaan luomua on tarjolla myös muualla maailmassa, tosin ulkomaisen marjan arvoainepitoisuudet ovat eri luokkaa pohjoisen marjan kanssa.

– Kyllähän niitä luomuraaka-aineentuottajia löytyy niin Euroopasta kuin Amerikasta ja Kanadastakin. Yrittäjät joutuvat miettimään, että jos ei suomalaista luomumetsämarjaa löydy, niin mistä saan sitä asiakkaille.

