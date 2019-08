Monimiljonääri Jeffrey Epsteinin vankilakuolema jätti avoimeksi monta kysymystä ja lietsoo salaliittoteorioita

Kuolemansyyntutkijan auto vankilan edessä Manhattanilla New Yorkissa viime lauantaina.

Kuinka on mahdollista, että sijoittaja Jeffrey Epsteinin kaltainen korkean profiilin epäilty tekee ilmeisen itsemurhan yhdessä Yhdysvaltojen tarkimmin vartioiduista vankiloista?

Tätä ihmettelee Yhdysvalloissa nyt moni.

Viranomaiset ovat antaneet niukasti tietoja julkisuuteen 66-vuotiaan, seksuaalirikoksista syytetyn Epsteinin lauantaisesta kuolemasta vankilassa New Yorkissa.

Sen sijaan – tai ehkä juuri siitä syystä – spekulaatio sosiaalisessa mediassa käy villinä ja salaliittoteoriat rehottavat.

Syyttäjä Geoffrey Berman puhui tiedotustilaisuudessa, jossa käsiteltiin Jeffrey Epsteinin pidätystä New Yorkissa 8. heinäkuuta. Jason Szenes / EPA

1. Mitä Epsteinin kuolemasta tiedetään?

Vankeinhoidosta vastaava liittovaltion virasto on antanut monimiljonäärin kuolemasta vain yhden virallisen lausunnon.

Sen mukaan Epstein löydettiin tiedottomana sellistään vankilan erityisosastolla lauantaiaamuna kello 6.30.

Viraston mukaan kyseessä oli ”ilmeinen itsemurha”.

2. Mitä ei tiedetä?

Epsteinin kuolinsyytä ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Ruumiinavaus tehtiin sunnuntaina, mutta kuolemansyyntutkijat eivät ainakaan toistaiseksi ole vahvistaneet vankilaviraston tietoa itsemurhasta.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Epstein olisi ollut vankilassa aiemmin erityistarkkailussa heinäkuisen itsemurhayrityksen takia, mutta tarkkailu olisi sittemmin lopetettu.

Julkisuudessa olleiden tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan erityistarkkailu tarkoittaa sitä, että kaksi vartijaa tarkistaa vangin tilan 30 minuutin välein ja että sellissä on myös toinen vanki. On kerrottu, että Epstein olisi kuitenkin ollut sellissään yksin, eikä hänen tilaansa ollut tarkistettu moneen tuntiin.

Epäselvää on myös (siirryt toiseen palveluun)esimerkiksi se, oliko Epsteinin sellissä hänen kuolinhetkellään kameravalvonta.

Jeffrey Epstein löydettiin lauantaina elottomana sellistään Metropolitan Correctional Center -vankilassa New Yorkissa. David Dee Delgado / AFP

3. Millaisissa oloissa Epstein kuoli?

Punatiilinen 12-kerroksinen Metropolitan Correction Center sijaitsee Manhattanin saarella. Se on rakennettu vuonna 1975.

Alunperin vankila on suunniteltu 474 vangille (siirryt toiseen palveluun), mutta Epsteinin kuollessa siellä oli 763 miespuolista vankia.

Siellä on ollut korkean profiilin vankeja aikaisemminkin, esimerkiksi El Chapoksi kutsuttu meksikolainen huumepomo Joaquín Guzmán sekä World Trade Centerin pommi-iskuun vuonna 1993 syyllistynyt Ramzi Yusef.

Olot ovat hyvin erilaiset kuin mihin newyorkilainen miljonääri oli tottunut. Vankien kertoman mukaan selleissä on rottia ja juomavesi on heikkolaatuista. Raikasta ilmaa, auringonvaloa ja ihmiskontakteja on hyvin vähän.

Itsemurhat ilmeisesti ovat kuitenkin olleet harvinaisia.

Vanginvartijoita edustavan ammattiliiton mukaan yhtenä syynä tapahtuneeseen saattaa olla henkilökuntapula.

Virkoja on runsaasti täyttämättä ja töissä oleva väki on joutunut tekemään säännöllisesti 60–80 -tuntisia työviikkoja.

4. Mistä miljoonääriä tarkkaan ottaen syytettiin?

Jo kertaalleen nuorten naisten ja tyttöjen hyväksikäytöstä tuomittu Epstein pidätettiin uusien syytteiden nojalla heinäkuun alussa.

Häntä syytettiin alaikäisten, jopa 14-vuotiaiden tyttöjen hyväksikäytöstä asunnoissaan ja kartanoissaan Manhattanilla ja Floridassa vuosina 2002–2005.

Seksuaalirikosten uhreiksi joutuneet Courtney Wild (vasemmalla) ja Annie Farmer (takana) osallistuivat Epsteinin vangitsemisoikeudenkäyntiin New Yorkissa heinäkuussa. Jason Szenes / EPA

Syytteiden mukaan hän maksoi tytöille satoja dollareita erilaisista seksipalveluista ja pakotti heitä seksiin myös vaikutusvaltaisten ystäviensä kanssa.

Hän olisi voinut saada maksimissaan 45 vuoden vankeustuomion. Hän kiisti syytökset.

Vyyhdissä on mukana myös Epsteinin entinen tyttöystävä ja brittiläinen seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwell, jonka kerrotaan värvänneen (siirryt toiseen palveluun)Epsteinin uhreja.

Epsteinin kuoleman jälkeen liittovaltion syyttäjien on arveltu luopuvan syytteistä.

Oikeusministeri William Barr on kuitenkin vakuuttanut (siirryt toiseen palveluun), että syytteet Epsteinin rikoskumppaneita vastaan tutkitaan ja että uhrit saavat oikeutta.

5. Mikä mies Epstein muuten oli?

New Yorkissa syntynyt ja kasvanut Epstein toimi nuorempana 1970-luvulla matematiikan ja fysiikan opettajana, mutta siirtyi sitten liike-elämään.

Hän hoiti Yhdysvaltain Neitsytsaarille rekisteröidyn yhtiönsä kautta lukuisten varakkaiden asiakkaiden sijoituksia, mutta toiminnan yksityiskohdat ovat hämärän peitossa.

Hän omisti kartanon Floridassa, maatilan New Mexicossa ja hänen New Yorkin -kotinsa on tiettävästi kaupungin suurin yksityisasunto.

Epsteinin tuttavapiiri oli laaja. Hänen tiedetään olleen väleissä esimerkiksi presidentti Donald Trumpin, entisen presidentin Bill Clintonin, brittiprinssi Andrew’n ja näyttelijä Kevin Spaceyn kanssa.

Epstein tunsi suuren määrän rikkaita, kuuluisia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, ja hänellä oli kotonaan kuvia tapaamisistaan näiden ihmisten kanssa, kertoo hänet viime kesänä tavannut The New York Timesin toimittaja (siirryt toiseen palveluun).

Epsteinin itsensä kertoman mukaan hänellä oli paljon tietoa, joka saattaisi olla hänen tuttavilleen vahingollista – esimerkiksi seksuaalisista taipumuksista tai huumeidenkäytöstä.

6. Millainen huhumylly nyt pyörii?

Vain muutama tunti Epsteinin kuoleman jälkeen erilaiset salaliittoteoriat tapahtuneesta alkoivat levitä netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Twitterissä Epsteinin kuolema on yhdistetty sekä Bill ja Hillary Clintoniin että Trumpiin.

Perusteettomien tietojen levittämisessä oli lauantaina mukana myös Trump itse. Trump uudelleentviittasi viestin, jonka mukaan Clintonit olisivat sekaantuneet Epsteinin kuolemaan.

Vakavia vaatimuksia Epsteinin kuoleman perusteellisesta tutkimisesta on esittänyt myös moni muu vaikutusvaltainen taho.

Esimerkiksi New Yorkin pormestari Bill de Blasio ei pidä uskottavana, että Epsteinin kaltainen hahmo olisi jätetty liittovaltion vankilassa ilman valvontaa niin kauaksi aikaa, että hän ehti ottaa itseltään hengen.

Demokraattipormestari sanoo The New York Timesissa (siirryt toiseen palveluun), että Epsteinilla todennäköisesti oli tietoa Yhdysvaltain varakkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Itsemurha olisi de Blasion mukaan ”aivan liian kätevä” tapa hankkiutua hänestä eroon.