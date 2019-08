Marjanviljely on muuttumassa – yhä useampi mansikka ja vadelma kypsyy säältä suojassa

Annin marjatilalla Kauhavalla levittäytyy 18 kasvutunnelia pohjalaisessa maisemassa laajalle.

Viime vuonna rakennetut uudet tunnelit elävät elokuussa melkeinpä hiljaiseloa, sillä mansikkakausi alkaa olla lopuillaan. Sen sijaan pihapiirissä sijaitsevat vanhemmat tunnelit pursuvat punaisia vadelmia. Vadelmakausi on elokuussa vielä kuumimmillaan ja tilalla työskentelee useita ukrainalaisia poimijoita satoa keräämässä.

Annin marjatilalla mansikat ovat kypsyneet viime vuonna pystytetyissä teräsrunkoisissa tunneleissa. Kesän mittaan on istutettu uusia lajikkeita ja sen vuoksi satoa on saatu toukokuusta aina elokuuhun asti. Heini Holopainen / Yle

Tilan emäntä Arja Raatikainen laajensi viime vuonna tunnelikasvatusta ja rakensi marjoilleen hehtaarin verran lisää sääsuojaa. Tänä vuonna muovihuoneissa on kasvanut 2300 vadelman tainta ja 70–80 000 mansikan tainta. Jonkin verran kasvaa myös pensasmustikkaa.

Miljoonien satsaus Suomessa

Raatikainen on yksi niistä monista marjankasvattajista, jotka ovat investoineet kasvutunneleihin tai kausihuoneisiin.

Ruokaviraston tietojärjestelmistä selviää, että viime vuosina noita investointeja on tehty Suomessa miljoonilla euroilla. Eniten sääsuojia marjoille on rakennettu Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa.

Arja Raatikainen arvioi, että vadelmia poimitaan ainakin elokuun ajan, mutta ehkä vielä syyskuussakin. Myös mansikoista saadaan elokuussa hiukan satoa, vaikka kasvustoissa ei olekaan enää paljon poimittavaa. Heini Holopainen / Yle

Ensimmäiset sääsuojat rakennettiin Keski-Euroopan ja Britannian esimerkkejä mukaillen. Sittemmin kotimaan hyvät kokemukset ovat innostaneet muitakin, tietää kuusi vuotta marjatilaa emännöinyt ja ProAgrian neuvojana työskentelevä Arja Raatikainen.

– Kausihuone tuo kasvatukseen joustavuutta. Taimet vaihdetaan katteen alla joka vuosi, jolloin lajikkeita ja kasveja voi vaihtaa nopealla tahdilla. Taimia on myös tiheämmässä, jolloin keskisato nousee. Rinnalla on myös avomaan viljelyä.

Suojan alla marjat eivät kärsi rankkasateista tai tuulista ja niiden laatu ja kestävyys ovat hyviä. Jos marjat on nostettu kasvatuspöydille, niitä on helppo ja nopea poimia.

Toisaalta hyvissä olosuhteissa myös taudit ja tuholaiset lisääntyvät nopeasti eli suojan alla kasvavia kasvustoja on tarkkailtava tiiviisti.

Tunneleihin vettä ja ravinteita

Annin marjatilan emäntä näyttää tilansa aivokeskusta. Sieltä, isoista tankeista, lähtevät automatisoidusti erilaiset ravinteet kasvien juurille. Kastelu on järjestetty myös automatisoidusti, tihku- tai tippakasteluna suoraan juureen.

Kasvutunneli muistuttaa kasvihuonetta, mutta on avoimempi rakennelma teräsrunkoineen ja muovikatteineen. Sitä ei kannata lämmittää, eikä sinne kannata asentaa lisävalaistusta.

Veli-Matti Jukkolan tilalla mansikat kasvavat turpeessa noin puolentoista metrin korkeudella. Tänä vuonna marjat ovat kypsyneet hyvin, sillä sää on ollut suotuisan viileä. Ville Viitamäki / Yle

Silti kasvutunnelin tai kausihuoneen avulla satokautta voi jatkaa sekä alku- että loppupäästä. Osa kasvattajista saa satoa touko-syyskuun ajan.

Juuri pitemmän satokauden vuoksi myös kokkolalainen marjatilallinen Veli-Matti Jukkola asensi aikanaan vadelmille ja mansikoille tunnelit. Hauhtosen marjatilalla marjaa kypsyy myös avomaalla.

– Meidän tilalla kasvihuone- ja tunneliviljely on ajoitettu niin, että näistä kausihuoneista tulee satoa ennen pääsatokauden alkua. Kun pääsatokausi alkaa, niin tunnelipoiminta lopetetaan.

Ukrainalainen Alla Bilanka poimii vadelmia Annin marjatilalla. Poimintaa eivät häiritse sade eikä porottava aurinko. Heini Holopainen / Yle

Viljelijöillä on hyviä kokemuksia marjankasvatuksesta suojien alla. Haittapuolena ovat menetelmän kalleus ja teknisyys.

Arja Raatikainen laskee, että hehtaaria kohden tunneli-investointiin saa uppoamaan 100–200 000 euroa. Kokonaiskustannus riippuu materiaaleista, joita rakentamisessa käytetään. Lisäksi vuosittain syntyy kustannuksia taimien ostamisesta, kastelusta, ravinteista ja muusta tekniikasta.

"Marjanviljely on murroksessa"

Viime vuosina viljelijät ovat saaneet tunneli-investointeihinsa investointitukea sekä avustusta. Avustus on 30 prosenttia kokonaiskustannuksista ja laina 60 prosenttia. Tuki on selvästi lisännyt rohkeutta kokeilla suojan alla kasvattamista.

– Tuki on yksi tärkeä syy siihen, että katteisiin investoidaan. Tällä hetkellä suomalaisessa marjojen tuotannossa on murros menossa, sillä monet tilat ovat aloittamassa tunnelituotantoa. Ehkä kymmenen vuoden päästä nähdään, moniko siirtyi siihen kokonaan. Kehitys on tuttu muualta maailmasta, miettii Annin marjatilan emäntä.

Arja Raatikaisen tilalla vadelmakausi on elokuussa täydessä käynnissä. Heini Holopainen / Yle

Suomen marjanviljelyn keskittymässä Suonenjoella ja lähialueilla ProAgrian asiantuntijana työskentelevä Heikki Inkeroinen ymmärtää, että viljelijät haluavat marjansa suojaan, sillä sääolosuhteet ovat viime vuosina olleet todella vaihtelevia. Muovin alla satotaso saadaan vakiinnutettua tietylle tasolle.

Inkeroinen kuitenkin heittää palloa kuluttajan suuntaan. Suomalainen kun on tottunut pakastemarjaan.

– Nämä investoinnit kannattavat, jos kuluttajat oppivat käyttämään tuoremarjaa. Kausihuoneissa tuotantokustannukset ovat niin korkeita, ettei siellä kannata tuottaa pakasteeseen marjaa. Siellä kasvaa hyvälaatuista marjaa, jota kannattaa myydä rasiakaupalla kaupoissa.

Kauhavalainen marjatilan emäntä Arja Raatikainen on luottavainen marjojen kulutuksen suhteen. Marjojen syönti on hänen tietojensa mukaansa kasvanut maailmanlaajuisesti viime vuosina. Kun on tarjontaa, on myös kysyntää.

Kokkolalaisella Hauhtosen tilalla osa marjanviljelystä on siirretty kausihuoneisiin. Niiden avulla esimerkiksi mansikkakausi alkaa touko-kesäkuun vaihteessa. Ville Viitamäki / Yle

Lue täältä lisää Ylen artikkeleita aiheesta marjanviljely.