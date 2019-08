Uudessa Tampereen lasten ja nuorten sairaalassa lähes kaikki saavat oman huoneen ja vanhemmillekin on sänky – enää kuukausi odotusta

Lasten ja nuorten sairaalan seinillä on isoja eläinkuvia. Jokaisella yksiköllä on oma eläimensä. Siili on päivystysyksikön tunnus.

Uusi Tampereen lasten ja nuorten sairaala on viittä vaille valmis. Ensimmäiset potilaat siirtyvät uusiin tiloihin 16. syyskuuta.

Projektipäällikkö Kirsi Arvonen kulkee kiireisenä lasten ja nuorten sairaalan uutuuttaan hohtavalla käytävällä. Vielä neljä viikkoa ja ensimmäiset potilaat vanhoilta osastoilta pääsevät uusiin tiloihin.

– Nyt odotellaan uusia huonekaluja ja varusteita ja varmistellaan, että kaikki toiminnot on käytössä, kun muutetaan, Arvonen sanoo.

Teiskontien varteen rakennetun uuden Tampereen lasten- ja nuortensairaalan tunnistaa ulkoseinien sinisestä sävystä. Sairaala sijaitsee keskeisellä paikalla, Tampereen yliopistosairaalan uuden sisäänkäynnin oikealla puolella. Uusi pääsisäänkäynti avataan 28. syyskuuta. Heli Mansikka / Yle

Rakennusprojekti on kestänyt neljä vuotta. Lastentautien vastuualueen ylilääkäri Marja-Leena Lähdeaho ei jää kaipaamaan vanhan lastenpoliklinikan vanhanaikaisia ja ahtaita tiloja, joissa yhteen huoneeseen on mahdutettu neljäkin lasta vanhempineneen.

– Katson tätä kovasti iloisin ja kiitollisin miettein. On päästy pitkä tie eteenpäin, ja nyt meille on tulossa hieno sairaala, Lähdeaho sanoo.

Ylilääkäri Marja-Leena Lähdeaho haluaa kiittää kaikkia perheitä ja työntekijöitä, jotka ovat osallistuneet uuden sairaalan suunnitteluun. Jussi Mansikka / Yle

Uudessa sairaalassa neliöitä on 19 000. Lähes jokainen potilas saa oman huoneen.

– Jatkossa potilashuoneissa on vanhemmillakin yöpymismahdollisuus ja vanhemmat voivat olla lapsensa kanssa täällä sen hoitojakson ajan. Se on iso etu paranemisessa, Lähdeaho sanoo.

Lasten ja nuorten sairaalan potilashuoneet ovat isoja ja valoisia. Taustalla näkyy omaisten yöpymiseen tarkoitettu ns. laivasänky, jonka saa yöksi nostetua seinälle. Tilojen kalustaminen alkaa tällä viikolla. Heli Mansikka / Yle

Uusissa tiloissa iloa ja valoa silmälle tuovat lasiseinät, hempeät värit, isot eläinvalokuvat ja hauskat piirroshahmot.

Tärkeintä on kuitenkin toiminta: iso harppaus on, että sairaalaan saadaan keskitettyä kaikki lasten ja nuorten hoito, niin fyysiset kuin psyykkisetkin sairaudet.

Taysin etupihahanke 250 miljoonaa maksavaan hankkeeseen kuuluvat kolme uudisrakennusta ja pysäköintihalli

Tays Sydänsairaala otettiin käyttöön toukokuussa 2018

Lasten ja nuorten sairaala aloittaa toimintansa 16. syyskuuta

Uusi pääaula otetaan käyttöön 28. syyskuuta, Tampereen päivänä

D-rakennus otetaan käyttöön tammikuussa 2020

D-rakennukseen tulee Taysin Syntymäpaikka sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet, verisuonikirurgia, toimenpidekardiologia ja välinehuolto

450-paikkainen maanalainen pysäköintilaitos on jo osin käytössä

Lähdeaho sanoo, että somaattisten ja psyykkisten sairauksien hoidon keskittäminen on valtakunnallisestikin merkittävä asia.

– Potilaan tutkimiseen ja hoitoon liittyvä vuoropuhelu on jatkossa paljon helpompaa ja yksikertaisempaa. Erityisesti nuorisopsykiatrialle se on iso muutos, koska tähän mennessä nuorisopsykiatria on toiminut useissa pisteissä kaupungin alueella, Lähdeaho sanoo.

Lasten ja nuorten sairaala on rakennettu kokonaan julkisin varoin, osana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin etupihahanketta, joka on Taysin historian isoin rakennusprojekti. Hankkeen kokonaiskustannus on reilut 250 miljoonaa euroa.

Lahjoitusvaroilla älyseiniä

Projektinjohtaja Jarko Keivaara sanoo, että Lasten ja nuorten sairaalan osuutta kokonaiskustannuksista ei voi tarkasti erotella. Koko projekti valmistuu aikataulussa, esimerkiksi uusi pääsisäänkäynti otetaan käyttöön Tampereen päivänä 28. syyskuuta.

Sairaalan D-osa, johon tulee myös uusi synnytysosasto, otetaan käyttöön tammikuussa 2020.

– Rakentaminen ei lopu Taysissa tämänkään jälkeen eivätkä nämäkään rakennukset tule täydellisiksi kerralla. Hoidot muuttuvat ja myös tilojen pitää kehittyä sen mukana, Keivaara sanoo.

Taysin etupihahankkeen projektinjohtaja Jarko Keivaara uskoo, että sairaalaan saapuminen helpottuu merkittävästi, kun uusi pääsisäänkäynti saadaan käyttöön 28. syyskuuta. Pysäköintihallista pääsee liukuportaita pitkin suoraan pääaulaan. Jussi Mansikka / Yle

Uutta lastensairaalaa varten on myös kerätty yli miljoona euroa lahjoitusvaroja. Osa rahoista päätyy tammikuussa avattavan synnytyssairaalan vastasyntyneiden teho-osaston älyseiniin, mutta lahjoituksilla saadaan myös paljon muuta, esimerkiksi monitoimipäätelaitteet jokaiselle potilaspaikalle.

– Päätelaitteiden avulla voi käydä vaikka koulua ja pitää yhteyttä kavereihin ja kotiin. Me rahoitamme kaikkea sitä ekstraa, mitä ei muuten saada aikaan tämmöiseen sairaalaan, Tampereen Lastenklinikan Tuki -yhdistyksen toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi sanoo.

Tampereen Lastenklinikan tuki ry on kerännyt miljoona euroa Taysin uuden lasten ja nuorten sairaalan varustamiseen, kertoo toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi. Lahjoitusvaroja on käytetty mm. uuden sairaalan seiniä elävöitäviin suuriin eläinkuviin. Jussi Mansikka / Yle

Pirkanmaalaisten perheiden lisäksi uusi sairaala palvelee myös niin sanotun erityisvastuualueen ihmisiä, esimerkiksi Kanta- ja Päijät-Hämeestä sekä Pohjanmaalta tulevia potilaita.

Projektipäällikkö Kirsi Arvonen uskoo, että sairaalan valmistuminen on helpotus kaikille työntekijöille, mutta ennen kaikkea perheille.

– Se on se, mitä kohti mennään – perheiden parasta.