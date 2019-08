Kymmenet kunnat kiinnostuivat pyörillä kulkevasta päiväkodista – Kouvolan päiväkotibussi yhä ainoa laatuaan Suomessa

Kouvolassa toimiva päiväkotibussi on herättänyt kiinnostusta kymmenissä kunnissa.

Suomen ensimmäinen päiväkotibussi hankittiin kaksi vuotta sitten Kouvolaan paikkaamaan varhaiskasvatustilojen puutetta. Päiväkoteja oli tiloissa, joita ei oltu suunniteltu niitä varten.

Päiväkotibussin avulla lisäpaikkoja saadaan sinne, missä niitä tarvitaan. Bussi on suunniteltu erikseen varhaiskasvatuksen käyttöön. Bussissa on esimerkiksi sängyiksi kääntyvät penkit ja jääkaappi välipaloja varten.

''Bussi on ollut hyvä ratkaisu''

Ensimmäisenä vuonna päiväkotibussiin yhdistettiin kahden pienen päiväkodin esikouluryhmät, jotta lasten ei tarvinnut vaihtaa päiväkotia.

Seuraavana vuonna Kouvolan keskustassa oli kova pula varhaiskasvatuspaikoista. Päiväkotibussi oli Haanojan päiväkodilla kahden eri ryhmän käytössä. He käyttivät vuoroviikoin bussia ja samaa päiväkotitilaa.

Tänä vuonna vuorohoidon tarve on lisääntynyt Kouvolassa, ja bussi tuo lisäpaikkoja ympärivuorokautiseen ja -viikkoiseen päiväkotiin. Lokakuusta alkaen päiväkotibussi on yhtenä päivänä viikossa avoimen varhaiskasvatuksen käytössä. Tarkoituksena on viedä avointa varhaiskasvatusta keskustataajamien ulkopuolelle.

Päiväkotibussin takaosassa on muun muassa wc ja satunurkkaus. Petri Niemi / Yle

Bussi hakee lapset aamulla näiden omilta päiväkodeilta, ja päivä vietetään tavallisesti lähiluonnossa tai kulttuurikohteissa. Bussi toimii ryhmän tukikohtana.

– Lapset ovat voineet vaikka kuulla, että muuttolinnut ovat tulossa. Bussilla voidaan sitten lähteä lintubongaustornille, sanoo Kouvolan varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto.

Kouvolassa päiväkotibussiin on oltu tyytyväisiä.

– Bussi on ollut hyvä ratkaisu. Se on tuonut palveluiden järjestämiseen joustoa. Lapset tykkäävät pääsääntöisesti bussista. Se laajentaa oppimisympäristöä, kertoo Kuusisto.

Kouvolan päiväkotibussi yhä ainoa laatuaan Suomessa

Kuusiston mukaan päiväkotibussista on tullut kaupungille kymmeniä kyselyitä eri kunnista. Mikään muu kunta ei ole kuitenkaan vielä vastaavaa bussia hankkinut.

– Kiinnostuneita on ollut, mutta kukaan muu ei ole vielä rohkaistunut tähän ratkaisuun.

Hinnaltaan bussi vastaa Kuusiston mukaan suunnilleen sitä, että rakennettaisiin päiväkoti, ja tehtäisiin tilat yhdelle ryhmälle.

Kouvolassa yksi päiväkotibussi on riittänyt, eikä kaupungissa ole harkittu uusien bussien hankkimista.

Ulkomailta Kouvolan päiväkotibussia vastaava bussi löytyy ainakin Tanskasta.