Video: Isisin riveistä palannut Zalina kiertää Venäjän kouluissa varoittamassa jihadismin vaaroista – "Se on tapa osoittaa katumusta"

Venäjä on noutanut Syyrian ja Irakin leireiltä ja vankiloista noin 200 naista ja lasta.

Venäläinen Zalina Gabibulajeva sanoo, että hänet huijattiin liittymään terroristijärjestö Isisiin. Hän vietti kolme vuotta elämästään julman terrorijärjestön riveissä Syyriassa.

Nyt viiden lapsen äiti on palannut takaisin, ja elää Venäjälle kuuluvan Tšetšenian pääkaupungissa Groznyissa. Hän kiertää yhdessä neljän muun naisen kanssa Tšetšenian ja naapuritasavalta Ingušian kouluissa kertomassa kokemuksistaan.

– Meistä on hyötyä. Voimme kertoa uudelle sukupolvelle, mitä meille tapahtui, jotta he eivät tee samoja virheitä kuin me, Gabibulajeva sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Gabibulajeva on kertonut kokemuksistaan myös monille tiedotusvälineille. Hän sanoo tuomitsevansa Isisin väkivallan, jota itse todisti Syyriassa.

– Niillä julmuuksilla ja kauhulla ei ole mitään tekemistä sharia-lain tai islamin kanssa, Gabibulajeva sanoo AFP:lle.

Gabibulajeva kiistää syyllistyneensä itse väkivaltaan, mutta väitettä ei voi vahvistaa.

Venäjä on evakuoinut noin 200 naista ja lasta

Monissa länsimaissa, kuten Suomessa, pohditaan yhä, pitäisikö Isisiin liittyneitä naisia tai heidän lapsiaan auttaa palaamaan kotimaahan Syyrian ja Irakin leireiltä ja vankiloista. Naiset saattavat olla turvallisuusuhka, mutta leirien olot ovat tappavan vaarallisia etenkin lapsille.

Venäjä tarttui toimeen jo muutama vuosi sitten. Tähän mennessä se on evakuoinut noin 200 naista ja lasta Syyriasta ja Irakista Venäjälle. Joukossa oli myös kurdijoukkojen leirillä virunut Zalina Gabibulajeva lapsineen.

Evakuoinnit ovat olleet kiistanalaisia. Niitä on puuhannut etenkin Tšetšenian autoritaarinen presidentti Ramzan Kadyrov, joka on pyrkinyt parantamaan julkisuuskuvaansa. Merkittävä osa Syyriaan lähteneistä venäläisistä on Tšetšeniasta ja sen naapuritasavalloista.

Sen sijaan Venäjän valtion turvallisuuskoneisto pitää naisia yhä uhkana. Vuoden 2017 jälkeen Venäjä onkin noutanut Syyriasta vain lapsia.

Naisia sopeutetaan yhteiskuntaan

Tšetšenian hallinto on kamppaillut Isisin taistelijoita ja muita jihadisteja vastaan kovin keinoin. Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan (siirryt toiseen palveluun) epäiltyjä jihadisteja on kidutettu, ja heitä on kadonnut viranomaisten käsissä.

Sen sijaan Syyriasta Isisin riveistä palanneita naisia ei usein ole tuomittu rikoksista, vaan heitä on pyritty sopeuttamaan takaisin yhteiskuntaan.

Taustalla on sanomalehti The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) haastattelemien asiantuntijoiden mukaan vanhoillinen ajatus, jonka mukaan naiset ovat lähteneet Syyriaan aviomiestensä käskystä.

Zalina Gabibulajeva on kuitenkin kertonut The Guardian -lehdelle päättäneensä itse lähteä Syyriaan. Hän on kotoisin Tšetšenian naapuritasavallasta Dagestanista, ja oli lähtiessään paikallisen kapinallistaistelijan leski.

Hän kertoo avioituneensa Isisin alueella uudelleen, koska naimattomat naiset eivät voineet liikkua vapaasti. Vuonna 2017 hän pakeni uuden miehensä ja lastensa kanssa kurdien hallitsemalle alueelle.

Vapaaehtoisia kouluvierailuja?

Zalina Gabibulajeva on vakuuttanut haastatteluissa, ettei hän ole enää turvallisuusuhka. Hän kertoo olevansa yhä viranomaisten tarkkailussa.

Tšetšenian hallinnon ihmisoikeuskomission edustaja Heda Saratova vakuuttaa, että Gabibulajeva ja hänen kohtalontoverinsa tekevät kouluvierailuja vapaaehtoisesti. Väitettä on mahdoton vahvistaa.

– Heidän on vaikea puhua kokemuksistaan. Saamme heidät kuitenkin ymmärtämään, että se on tapa osoittaa katumusta, Saratova sanoo AFP:n haastattelussa.

Saratovan mukaan vierailut ovat paljon tehokkaampia kuin perinteinen valistus jihadismin vaaroista. Oppilaat ovat kiinnostuneita naisten kokemuksista ja kuuntelevat heidän varoituksiaan.

Lähteet: AFP