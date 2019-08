Tyks tutki maratoonareiden sydämiä – sydänmerkkiaineet kohdolla, mutta nousu harmiton ilmiö

Turun yliopistollisen keskussairaalan kardiologit tutkivat juoksijoita elokuussa 2018 Paavo Nurmi Marathonin jälkeen. Tavoite oli saada tietoa maratoniin liittyvistä sydänriskeistä. Nyt tutkimustulokset ovat valmistuneet.

Sydänmerkkiaineiden eli troponiinien määrä nousi maratonjuoksun jälkeen lähes jokaisella eli 95 prosentilla tutkituista juoksijoista. Merkkiaineiden nousu on harmiton ilmiö. Se tulee kuitenkin tunnistaa, jottei sen perusteella tehdä väärää diagnoosia sydäninfarktista tai sydänlihastulehduksesta.

Onko taustalla alkava sepelvaltimotauti?

MaraCat-nimisen tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka usein sydäninfarktin diagnostiikassa käytetyt merkkiaineet eli troponiinit nousevat poikkeaviksi ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Erityisesti selvitettiin, liittyykö juoksijoiden sydänperäisen troponiinitason nousu alkavaan sepelvaltimotautiin tai onko se yhteydessä hauraan valtimoplakin merkkiainepitoisuuksiin.

Tyks Sydänkeskuksen johtaja, professori Juhani Airaksinen tutki ryhmineen juoksijoita Turun kaupunginteatterin tiloissa elokuussa 2018. Minna Rosvall / Yle

Juoksun jälkeen tutkittiin 40 osallistujaa. Maratonin jälkeen mitatut arvot olivat keskimäärin kolmin- ja jopa yli viisinkertaiset infarktirajoihin verrattuna.

– Troponiinitasojen nousu raskaan fyysisen rasituksen jälkeen on vielä hiukan huonosti tunnettu lääkärikunnassa. Tämä on myös hyvä tietää niiden, jotka harrastavat raskasta kestävyysliikuntaa, että merkkiaineiden nousu on ohimenevä asia ja hyvälaatuinen ilmiö, kertoo kardiologian professori, Tyks Sydänkeskuksen johtaja Juhani Airaksinen.

Tutkimuksen mukaan nopeasti ohimenevät troponiinitason nousut eivät johdu sepelvaltimotaudista tai viittaa siihen. Nousu ei näytä aiheutuvan myöskään muun lihaksiston (luurankolihakset) ylirasituksesta.

Tutkittavien näytteet pian laboratorioon

Juoksijoita tutkittiin jo ennen Paavo Nurmi Marathonia Tyks Sydänkeskuksessa, välittömästi maratonin jälkeen kilpailupaikalla sekä jatkotutkimuksissa Tyksin PET-keskuksessa. Merkkiaineanalyysejä tehtiin myös Turun yliopiston biotekniikan laitoksella.

Uudella tutkimuskäytössä olevalla menetelmällä pystyttiin erottamaan kehon lihasmassan sekä sydänlihaksen erittämät erilaiset troponiinit. Sydänmerkkiaineen nousu ei kuitenkaan liittynyt muiden lihasten rasittumiseen.

Juoksijoita tulee maaliin elokuussa 2018 Paavo Nurmi maratonilta. Minna Rosvall / Yle

– Nuorilla troponiininousut merkkiainepitoisuuksissa olivat selvästi suurempia kuin keski-ikäisillä, kertoo tutkimusryhmään kuuluva kardiologi Tuomas Paana.

Nousut merkkiainepitoisuuksissa ovat hyvin lyhytaikaisia. Ne palautuvat jo vuorokauden tai kahden sisällä. Jos kyseessä on sydäninfarkti tai sydänlihastulehdus, troponiinitasot säilyvät korkeina pitempään.

Yksi tutkimuksen haasteista oli, että tutkittavien näytteet piti saada nopeasti laboratorioon.

– Juoksun jälkeen näytteenotto ei ole aivan normaalia laboratoriotekniikkaa. Suonet ovat eri tavalla piilossa. Osa juoksijoista oli todella puhki, kun he tulivat maaliin. Paavo Nurmi Marathonin järjestäjät tekivät todella paljon meidän eteemme. Hyvin myös juoksijat tulivat jälkikäteen PET-keskukseen tutkimuksiin eri puolilta Suomea, professori Juhani Airaksinen kiittää.

Tutkimus on osa isompaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan syitä, miksi päivystykseen tulevien potilaiden sydänmerkkiaineet ovat koholla.