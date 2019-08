Vahvan yrittäjäisän varjossa kasvanut HalpaHallin Janne Ylinen: Isä järjesti minulle oman kauppakorkeakoulun

Ylinen on keskustellut paljon kollegoiden kanssa siitä, millaista on olla vahvan persoonan ja perustajayrittäjän jälkikasvu ja löytää oma tie.

Ylinen on keskustellut paljon kollegoiden kanssa siitä, millaista on olla vahvan persoonan ja perustajayrittäjän jälkikasvu ja löytää oma tie. Kalle Niskala / Yle

HalpaHallin toimitusjohtaja Janne Ylinen istuu työhuoneessaan. Huoneessa on muistoja matkan varrelta. Hongkong on hänen lempikaupunkinsa. Siellä hän on tutustunut siihen, mitä kaikkea maailmassa on myytävänä. Seinällä on kartta, jossa maailma on väärinpäin. Hyllyllä on intialainen poro, josta tuli Pentikin kanssa kiistaa. Pöydällä on keltaista suklaata.

Janne Ylinen on HalpaHallin kasvatti. Ensimmäiset mielikuvat yrityksestä ovat 1970-luvulta. Hänen isänsä Esko Ylinen perusti 50 vuotta sitten myymälän Kokkolaan. Ylinen laittoi pikkusiskonsa kanssa karkkipusseja hyllyyn, poseerasi mainoskuvissa ja paketoi isänsä kanssa henkilökunnan joululahjoja. Myymälässä tuoksuivat pesuaineet ja joka paikka oli täynnä tavaraa ja ihmisiä.

– Siinä oli aitoa kaupanteon meininkiä, mitä nykypäivän isoissa halleissa ei tahdo enää kokea, Ylinen fiilistelee.

HalpaHallilla on 35 myymälää eri puolilla Suomea. Ketjun Kaustisen liike oli nuoren Ylisen ensimmäinen kesätyöpaikka. Sinne hän ajoi joka aamu Honda Monkeylla perheen Evijärven mökiltä. Työtehtäviin kuului lihakuormien purkua ja tavaroiden laittamista hyllylle. Niin kului kesä, jos toinenkin.

Kokkolan ensimmäinen HalpaHalli sijaitsi Rantakadulla. Siellä Janne Ylinen esiintyi lapsena mainoskuvissa. Ne otettiin tarkasti, pönötettiin ja katsottiin, että kaikki rypyt olivat suorassa eikä mikään tasku jäänyt huomaamatta. Kalle Niskala / Yle

Isä torppasi opiskeluhaaveet

Kokkolan HalpaHalli on kasvanut 50 vuoden aikana pienestä alle 10 työntekijän yrityksestä ketjuksi, joka työllistää 1500 ihmistä. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli yli 290 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Janne Ylisellä on ollut jo nuoresta suuret saappaat. Ylioppilaaksi hän kirjoitti vuonna 1994. Kuuden vuoden kuluttua hän oli jo HalpaHallin toimitusjohtaja. Matka ei ollut helppo.

– Olin lähdössä opiskelemaan, mutta isäukko Esko päätti toisin. Hän sanoi, että minä rakennan Janne sinulle oman kauppakorkeakoulun! Sitten hän otti ruutupaperin ja kirjoitti siihen harakanvarpailla ja ranskalaisilla viivoilla atk, osto ja markkinointi. Eli ne kokonaisuudet, mitä hän halusi, että käyn läpi.

Ensimmäinen komennus oli Pietarsaaren myymälässä, jossa nuori Ylinen teki myymälätöitä. Siellä hän oppi täsmällisyyttä, asiakaskeskeisyyttä ja sen, että myymälän pitää olla siisti. Kokenut ja tiukka myymäläpäällikkö karisti nuoren miehen kuvitelman siitä, että johtajan poika voisi päästä helpommalla.

Eräs tarina liittyy siihen, kun pahvilaatikot piti viedä päivän päätteeksi takahuoneeseen, prässätä ja laittaa kasaan.

– Kerran minulle tuli joku puhelu, mielekkäämpää tekemistä ja ne jäi hoitamatta. Sain aamulla kuulla siitä oikein kunnolla. Eipä jäänyt toista kertaa tekemättä. Jälkeen päin arvostin saamaani oppia.

Kauppa on auki 7 päivänä viikossa, mutta jokainen päättää itse, mitä sunnuntaina tekee, Ylinen sanoo. Kalle Niskala / Yle

Liian suuret saappaat tulivat kalliiksi

Ihmisten innostamista ja uusien asioiden läpiviemistä Ylinen oppi, kun HalpaHalli otti käyttöön automaattisen tilaus- ja kassajärjestelmän 1990-luvulla. Päivät olivat pitkiä, kun hän kiersi IT-osaston kanssa eri puolilla Suomea olevia myymälöitä.

– Päivällä tehtiin kauppaa ja yöllä asennettiin järjestelmiä. Tapasin paljon ihmisiä ja opin, miten opettaa ihmisiä muuttamaan käytäntöjään, uudistumaan ja oppimaan pois vanhasta. Asioita, mitä teen tänä päivänä erittäin paljon.

Janne Yliselle työn kautta oppiminen merkitsi myös isoja virheitä. Teoriatiedon puute kostautui, kun piti päättää ostoista. Normaalilta työntekijältä ei olisi Ylisen mukaan niin valtavia virheitä hyväksytty.

– Pojalla oli iso hiekkalaatikko, tosi paljon vastuuta ja puhutaan miljoonien eurojen tuoteryhmistä. Palaute oli ankaraa ja monesti tuntui, ettei tästä tule yhtään mitään, olisin mieluummin opiskelemassa jossain muualla, Ylinen myöntää.

Kolikolla on myös toinen puoli.

– Minun annettiin tarkoituksellisesti tehdä, jotta opin. Virheitä voi tehdä, mutta jos ei tee samoja virheitä useasti, pärjää.

Janne Ylistä ovat vieneet uralla eteenpäin motivaatio ja intohimo tekemiseen. Kalle Niskala / Yle

Poika haastoi isän

HalpaHalli on kokenut Janne Ylisen johdolla useita suuria muutoksia viime vuosina. Hän on ollut perustamassa verkkokauppaa, uusimassa ilmettä ja logoa, lopettamassa HHSportia ja vastoin isänsä periaatteita sallimassa kaupan aukiolon sunnuntaisin.

Sunnuntain aukioloa koskevaa muutosta vauhdittivat kuluttajakäyttäytymisen muutos, kaupan avaaminen arkipyhinä ja kauppakeskusratkaisut, joissa yksi myymälä jouduttiin lopettamaan sunnuntain kiinniolon vuoksi. Pisteenä i:n päällä oli vuoden tärkeimpien joulukauppapäivien osuminen sunnuntaille vuonna 2018.

Periaatteellinen kysymys lähtee vahvasta kristillisyydestä.

– Kunnioitan niitä arvoja, kuten isäni, joka aikoinaan teki päätöksen pitää kaupan kiinni sunnuntaina. Elämme kuitenkin asiakkaiden armoilla. On pakko tehdä valintoja, jotta pystyt pitämään yrityksen ja 1500 ihmisen työpaikat elossa. Lähtötelineisiin ei voi hirttäytyä, muuten käy huonosti, Ylinen korostaa.

Päätös ei syntynyt helposti. Tiukan väännön jälkeen "viimeinen mohikaani" kuitenkin taipui ja isä ja poika ilmoittivat sunnuntaikaupan vapauttamisesta yhdessä.

– Päätökseen tarvittiin perheen, sisarusten ja johtoryhmän tukea, mutta itse jouduin tämän taistelemaan. Ei isäukkoa voi seinälle nostaa ja laittaa pois. Hänellä on paljon arvokasta tietoa, uskomaton kokemus ja osaaminen, mutta meidänkin pitää uudistua. Uudistuksia täytyy joskus tehdä tiukalla väännöllä ja ottaa riski. Jonkun täytyy se risti kantaa. Ehkä minä olen ollut se.

Ylinen on opiskellut työn ohessa etänä taloushallintoa ja kansainvälistä markkinointia. Kalle Niskala / Yle

"Jannen kauppakorkeakoulu"

Janne Ylinen uskoo, että tulevaisuuden kauppa on kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistelmä, joka myy tavaroiden lisäksi palveluja. Vähittäiskauppa keskittyy, mutta suomalaiset kaupat pärjäävät jatkossakin, jos ne tuntevat asiakkaansa. Suurimmat haasteet ovat kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen ja ilmastonmuutos.

Ylinen uskoo, että myös HalpaHalli pärjää, jos asiat tehdään hyvin ja oikein. Työpaikalla entistä tärkeämpää on ihmiskeskeisyys ja yksilöiden johtaminen.

Maailmaa voi hahmottaa myös Pohjoisesta tai Kokkolasta käsin. Kalle Niskala / Yle

Janne Ylinen on neljän lapsen isä. Ensi vuonna vanhin poika lähtee kesätöihin. Suosittelisiko hän lapselleen samanlaista tietä kuin mitä itse on kulkenut?

– Jos "Eskon kauppakorkeakoulun" tekisi vähän fiksummalla tavalla, ei niin jääräpäisesti vaan lempeämmin, niin uskon, että se olisi erittäin hyvä polku.

Koulun ja opiskelun Janne Ylinen hoitaisi kuitenkin ensin kunnolla. Vaikka Ylinen näkisi mielellään jälkikasvunsa perheyrityksessä, jokainen tekee itse omat ratkaisunsa.

Perheyrityksessä perhe kannattelee.

– Se on yhteispeliä. Yritys on kuin perhe, perhe on yritys.