Kuvat: Tampereella on liikkeellä leikkirahaa ja se on mennyt läpi kaupoissa – tunnistatko eron?

Poliisille on toimitettu Tampereella vajaat kymmenen kappaletta 20 euron leikkirahaseteleitä, joilla on maksettu tai yritetty maksaa tuotteita kaupoissa ja kioskeissa. Seteleissä lukee "movie money", ja "This is not legal, it is to be used for motion props". Poliisi tutkii tapauksia nimikkeellä väärän rahan käyttö.

Lisäksi kesän aikana poliisille on toimitettu neljä sadan euron seteliä, joissa on kyrillisin kirjaimin venäjänkielinen teksti. Tekstissä sanotaan, ettei kyseinen raha ole laillinen maksuväline. Poliisille on toimitettu myös muutama 50 euron seteli, jossa on kiinankielinen teksti.

Paperi ei tunnu seteliltä

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Jussi Pilviö sanoo, että tapauksia on tullut useita viime aikoina. Suurin osa rahoista on mennyt läpi kaupoissa.

– 20 euro menee helposti läpi, kun sitä ei tarkisteta.

Poliisi toivoo ihmisten kiinnittävän huomiota seteleihin. Leikkirahat ovat olleet värikopioita rahoista, mutta niissä on lukenut, etteivät ne sovellu maksamiseen. Myös paperilaatu on erilainen.

– Leikkiraha on ollut normipaperia ja se pitäisi huomata siitä leikkirahaksi.