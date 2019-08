Opinnot keskeyttänyt Eemeli Valonen, 19, palasi koulunpenkille – "Päätin viimeistellä kokkiopintoni, jotta voin hakea ammattikorkeakouluun tai muita töitä"

TurkuKokkiopiskelija Eemeli Valonen sai työpaikan jo ennen valmistumistaan keväällä 2019. Harjoittelun päätteeksi Turun keskustassa sijaitseva sporttinen ruokaravintola palkkasi hänet hommiin. Opinnot jäivät kesken.

Valonen päätti kuitenkin palata kouluun jo syksyllä. Hänet ohjattiin Turun ammatti-instituutissa alkaneeseen pilottiryhmään, jossa kehitetään mallia koulun keskeyttämisen ehkäisemiseksi.

– Koulun penkille palaaminen on ollut oikein mukavaa ja helppoa. Tämä on mukavaa vaihtelua työelämään. Olin päättänyt viimeistellä opintoni, jotta voin hakea ammattikorkeakouluun tai muita töitä myöhemmin, jos nykyisessä paikassa työt eivät jatku, kertoo Valonen.

Hän työskentelee ravintolassa edelleen ja uskoo valmistuvansa Turun ammatti-instituutista parissa kuukaudessa.

Turun ammatti-instituutissa alkaneelle kahden viikon kurssille kutsuttiin 17 nuorta. Heistä 12 on osallistunut tapaamisiin ensimmäisten päivien aikana. Ohjaajat arvioivat, että lisääkin nuoria voi vielä tulla.

– Tavoite on, etteivät opinnot jää roikkumaan pidemmäksi aikaa, kertoo Valonen.

Vamos 2. aste Vamos 2.aste -hanke pyrkii tunnistamaan varhaisessa vaiheessa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä. Turun ammatti-instituutissa toimintaa kokeillaan kolmella opintokokonaisuudella. Hanketta koordinoi Helsingin Diakonissalaitos. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastolta.

Nuoren kohtaaminen tärkeintä

Eemeli Valonen opiskeli peruskoulun jälkeen kolme vuotta. Opiskelukaverit valmistuivat keväällä, mutta häneltä puuttuu kokkiopinnoista muun muassa yhteiskunnallisten aineiden opintoja ja kemian kurssin suoritus.

– Opiskelin kemian kurssin opintojen alkuvaiheessa. Koe jäi tekemättä, koska opettajamme vaihtui. Kemian koe on syksyllä edessä, pohtii Valonen.

Hän kertoo tilanteestaan opinto-ohjaaja Merja Bergille ja Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy, ja pudokkuuden ehkäisy- hankkeen (siirryt toiseen palveluun) projektityöntekijä Minna Hemgårdille. Naiset kiittelevät Valosen motivaatiota ja kertovat, että puuttuvia yhteiskuntatieteiden opintoja voi korvata tällä kahden viikon Vamos-hankkeeseen liittyvällä kurssilla.

– Kehittelemme valtakunnallista toimintamallia, jossa opiskelijaa ei jätetä yksin pohtimaan, miten hän etenisi keskeytyneiden opintojensa kanssa. Opinto-ohjaaja, erityisopettaja, psykologi ja kuraattori ovat mukana. Ryhmätapaamisten lisäksi on tarjolla yksilövalmennusta, kertoo Minna Hemgård.

Koulupudokkaiden on mahdollista saada yksilöllistä valmennusta Vamos-hankkeen aikana. Eemeli Valonen kertoo, että hän jatkaa koko ajan työssään opintojen ohessa. Tämä on suositeltavaa, jotta opiskelija pystyy pitämään kiinni työpaikastaan. Projektityöntekijä Minna Hemgård(keskellä) ja opinto-ohjaaja Merja Berg kuulolla. Minna Rosvall / Yle

Koulupudokkaat haluavat ehkä kokeilla eri opintoja

Vuonna 2018 Opetushallituksen KOSKI-rekisterin mukaan ammattikoulun keskeytti 7,5 prosenttia alle 20-vuotiaista opiskelijoista. Heistä osa saattoi siirtyä työelämään, mutta kukaan ei jatkanut toisella asteella tai peruskoulun ja toisen asteen välisessä nivelvaiheen koulutuksessa. Näitä nuoria oli yli 5 200.

Keväällä 2019 vastaava luku on 2 954. Se on 3,7 prosenttia alle 20-vuotiaista ammattikoululaisista.

Turun ammatti-instituutissa on pohdittu pitkään, mitä voitaisiin tehdä opintojen keskeyttämisten ehkäisemiseksi. Opinto-ohjaaja Merja Bergin mukaan lukuvuoden 2018–2019 aikana kymmenet oppilaitoksen opiskelijat jättivät opintonsa kesken. Jo kymmenen vuoden ajan henkilökunta on houkutellut oppilaita takaisin.

– Soitamme tai otamme heihin yhteyttä sosiaalisen median välityksellä. He kysyvät yleensä, miten se on mahdollista, ja me neuvomme. Jopa marraskuussa vielä joku on aloittanut uudelleen opintonsa, iloitsee Merja Berg.

Järjestelyt vaativat joustoa opettajilta ja koko henkilökunnalta, mutta oppilaitos on valmis tähän. Opinto-ohjaaja Berg kertoo, että varsinkin Turussa ravintolat tarvitsevat niin paljon henkilökuntaa, että moni on lähtenyt työhön ja jättänyt opintonsa. Ravintola-alan opiskelusta on myös saatettu saada väärä ennakkokäsitys.

Kokkiopiskelija Eemeli Valonen esittelee espanjalaisen keittiön herkkuja reseptien avulla. Minna Rosvall / Yle

– On ajateltu, että tämä on siistiä sisätyötä, jossa ollaan tekemisissä upeiden raaka-aineiden kanssa ja päästään suunnittelemaan ruokalistoja. Opinnoissa arki alkaa vaatimattomammista puuhista.

Opinnot saattavat jäädä myös perhesyistä esimerkiksi paikkakunnalta muuton vuoksi. Taustalla saattaa olla myös kokeilunhalu.

– Nuoret kokevat vapauttavaksi, että saa aikaa harkita opintoja peruskoulun jälkeen, vaihtaa alaa tai hoitaa asioitaan välillä. Meiltä aikuisilta tämä ehkä unohtuu, kun olemme tulostavoitteisia, kertoo Berg.

Yritysvierailuja ja tietoa päihteistä

Kokkiopiskelija Eemeli Valonen on tyytyväinen Vamos-kurssin ensimmäisten päivien antiin. Ryhmä on käsitellyt muun muassa stressinhallintaa ja työnhakua. Jatkossa on luvassa yritysvierailuja ja A-klinikalta tulee asiantuntija kertomaan päihteistä ja pelaamisesta. Myös asumista ja nuoren oman budjetin tekoa käsitellään.

Projektityöntekijä Minna Hemgård painottaa, että kurssilla käsitellään tarkoituksellisesti muutakin kuin opintoja.

– Hankalinta koulunsa lopettaneiden nuorten elämässä on yleensä juuri ongelmien kasaantuminen. Omassa elämässä voi olla kriisejä tai tapahtumia, joiden vuoksi ongelmat ovat niin monimuotoisia, että takaisin kouluun on mutkallista saapua, kertoo Hemgård.

Jaksaminen ja motivaatio opintoja kohtaan voivat loppua tästä syystä. Jos opiskelija on kiinnostunut esimerkiksi jatkamaan ravintola-alalla, sitten edetään askel kerrallaan takaisin opintojen pariin.

Opiskelijalle voidaan etsiä myös uusi opiskelupaikka tai saattaa hänet sen palvelun piiriin, jota hän sillä hetkellä tarvitsee.

Tällä tavalla ehkäistään koulusta erottaminen tai eroaminen jatkossa.

