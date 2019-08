Jukka Kuiri, 28, nukkuu yönsä mieluummin asuntovaunussa kuin kotona – uuden polven karavaanareita kiinnostaa ekologinen matkailu ja asuminen

Kuopiolainen Jukka Kuiri on käynyt kesän aikana töissä asuntovaunultaan käsin.

Kuopiolainen Jukka Kuiri on käynyt kesän aikana töissä asuntovaunultaan käsin. Antti Karhunen / Yle

Huoli ilmastosta on kasvattanut kiinnostusta matkailuvaunuja kohtaan. Maailmalla vaunuja hankitaan ensiasunnoksi.

Kuopiolainen 28-vuotias Jukka Kuiri on pääsiäisen jälkeen viettänyt jo yli 80 yötä asuntovaunussaan eikä loppua näy. Kuiri aikoo perheineen asustella pyörien päällä mahdollisuuksien mukaan niin pitkään kuin kelejä riittää.

Mies on puolisonsa kanssa kulkenut töissä lähes koko kesän asuntovaunustaan käsin. Hänen mielestään Alatalon karavaanarialueelle parkkeeratusta vaunusta on ollut mukava lähteä ja sinne on mukava tulla takaisin työpäivän jälkeen.

– Vähän kuin olisi koko ajan lomalla, nauraa Kuiri.

Koulujen alettua uusperheen arkiviikot kuluvat tosin osin kaupunkiasunnossa.

Myös kesän lomamatkat on tehty teitä pitkin, pisimmillään Tanskaan.

– Liikkuessa näkee paljon erilaisia paikkoja ja tutustuu uusiin ihmisiin. Se viehättää, perustelee Kuiri.

Vaihtoehto lentämiselle

Nuoret aikuiset ovat parin viime vuoden aikana innostuneet matkailuvaunuilusta. Tämä näkyy esimerkiksi käytettyjen matkailuvaunujen myynnin kasvussa.

SF-Caravanin hallituksen puheenjohtaja Olli Rusin mukaan myynti on kasvanut 15 prosenttia muutamassa vuodessa.

Erityisesti hieman vanhemmille käytetyille matkailuvaunuille on kysyntää, sillä niitä saa edullisemmin. Monet myös tuunaavat vanhasta matkailuvaunusta mieleisensä.

– Pienemmälläkin summalla saattaa saada hyvän menopelin, sanoo Jukka Kuiri.

Myös karavaani- ja leirintäalueilla on huomattu, että nuoria karavaanareita liikkuu aiempaa enemmän.

– Kiinnostus tätä matkailutyyppiä kohtaan on pienoisessa kasvussa, arvioi tutkimuspäällikkö Juho Pesonen Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksesta.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuspäällikkö Juho Pesosen mukaan sosiaalisessa mediassa käydään paljon matkailuvaunuiluun liittyvää keskustelua. Antti Karhunen / Yle

Hän on tehnyt havaintoja muun muassa sosiaalisen median ryhmissä, joissa käydään keskustelua matkailusta.

Monille reissu matkailuvaunun kanssa on nyt vaihtoehto Eurooppaan tai ja jopa kaukomaille lentämiselle.

Taustalla on muun muassa huoli ilmastonmuutoksesta. Pesosen mukaan matkailijoita kiinnostaa nyt ympäristöystävällisyys.

– Esimerkiksi biopolttoaineella kulkevan matkailuvaunun ja auton yhdistelmän ilmastovaikutukset ovat vaikkapa Thaimaan matkaan verrattuna aivan erilaiset, vertaa Pesonen.

Hän arvioi, että myös monet vaunu- ja asuntoautokauppiaat ovat panostaneet ilmastoystävälliseen matkailuautoiluun kompensoimalla myymiensä asuntoautojen päästöjen hiilijalanjäljen.

– Sielläkin on havahduttu tähän trendiin.

Vauhtia sosiaalisesta mediasta

Ilmiö näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Somen vaikuttajilla on suuri merkitys sille, mitä nuoret tekevät.

– Jos yksi bloggaaja lähtee reissuun matkailuvaunulla, sillä voi olla nopeat vaikutukset, toteaa Itä-Suomen yliopiston tutkimuspäällikkö Juho Pesonen.

Kuopiolainen Jukka Kuiri kertoo, että Facebookissa perheen tekemiä reissuja seuranneet ystävät ovat ottaneet yhteyttä ja kyselleet kokemuksia.

– Kynnys madaltuu, kun näkee, että ei tämä niin eläkeläisten hommaa tai omituista puuhaa olekaan. Kokeilemaan lähteneet ovat koukuttuneet aika tehokkaasti, mies virnistää.

Kuopiolaisen Jukka Kuirin mielestä asuntovaunuilu on hyvä tapa tutustua uusiin paikkoihin ja ihmisiin. Antti Karhunen / Yle

Tulevaisuuden asumismuoto myös Suomessa?

Maailmalla pieneksi ilmiöksi on muodostunut myös se, että nuoret aikuiset ostavat ensikodikseen asuntovaunuja. Esimerkiksi Kaliforniassa päälle parikymppiset saattavat tietoisesti valita kodikseen asuntovaunun kivijalkakodin sijaan.

– Siellä he tekevät digitaalisia töitään tietokoneen ääressä, missä ikinä haluavatkaan, sanoo tutkimuspäällikkö Juho Pesonen.

Ilmiö antaa viitteitä siitä, että nuoret aikuiset etsivät yhä enemmän sellaisia asumis- ja matkailukeinoja, joissa yhdistyvät joustavuus, helppous ja ympäristöystävällisyys.

Kiinteän omaisuuden omistaminen ei enää kiinnosta entiseen tapaan parikymppisiä. Jukka Kuirille ilmiö on tuttu myös Suomesta.

– Niitä kuulee, että myydään kiinteää omaisuutta pois, ostetaan matkailuvaunu- tai auto ja liikutaan sillä kesä ja talveksi lähdetään ulkomaille. Tämä ei liity pelkästään eläköitymiseen vaan työikäiset downshiftaavat tällä tavalla, kertoo Kuiri havainnoistaan.

Pesosen mukaan Suomessa asuntovaunussa asumista rajoittaa luonnollisesti talvi.

– Voi olla, että tämmöistä nähdään jossain muodossa täälläkin.

