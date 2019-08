Koko kesän riivannut lääkepula jatkuu – nyt ovat huvenneet rintasyöpälääkkeen tukkuvarastot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tiedottaa saaneensa tiedon, jonka mukaan rintasyöpälääke letrotsolia sisältävien lääkevalmisteiden tukkuvarastot ovat huvenneet oletettua nopeammin eivätkä apteekit saa uusia lääke-eriä normaaliin tapaan.

Myyntiluvanhaltijoiden ilmoittamien tietojen mukaan saatavuushäiriö kestää arviolta syyskuun loppupuolelle, Fimea kertoo.

Fimea on pyytänyt letrotsoli-valmisteiden saatavuudesta vastaavia tahoja selvittämään mahdollisuuksia tuoda lääkkeestä poikkeuseriä markkinoille pikaisella aikataululla.

Letrotsolia käytetään muun muassa varhaisvaiheen hormoniriippuvaisen rintasyövän liitännäishoitona sekä pitkälle edenneen (usein etäpesäkkeisen) rintasyövän hoitona. Lääkehoitoa saatetaan jatkaa liitännäishoitona useita vuosia leikkaus- ja sädehoidon jälkeen.

Letrotsolia käyttää Suomessa tuhansia naisia, joista valtaosa saa lääkettä liitännäishoitoon.

Letrotsolia sisältäviä lääkevalmisteita Letrozol Accord 2,5 mg (Accord Healthcare Oy)

Letrolan 2,5 mg (Avansor Pharma Oy)

Femar 2,5 mg (Novartis Finland Oy)

Letrozol Ratiopharm 2,5 g (Ratiopharm Oy)

Letrozole Sandoz 2,5 mg (Sandoz A/S)

Letrozol Stada 2,5 mg (STADA Nordic ApS)

Fimea kertoo tiedottaneensa saatavuushäiriöstä syöpähoidoista vastaavia terveydenhuollon yksiköitä. Jos saatavuushäiriö johtaa potilaan lääkehoidon muutoksiin, hoitavan lääkärin on arvioitava ne kullekin potilaalle yksilöllisesti.

Fimean mukaan yleispäteviä ohjeita ei voida antaa siinä tapauksessa, jos lääkepula iskee. Potilaita neuvotaan ottamaan silloin yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai syövän hoidosta vastaavaan yksikköön.

Eri lääkkeistä pulaa pitkin kesää

Suomessa on tänä vuonna ollut pulaa muun muassa e-pillereistä, mielialalääkkeistä ja verenpainelääkkeistä. Ylipäätään lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet jyrkästi.

Vielä 2013 häiriöitä kirjattiin 316. Viime vuonna niitä oli peräti 1 213 ja tänä vuonna ilmoituksia on tehty jo yli 900.

Lääkkeiden saatavuusongelmiin on useita syitä.

Lääketeollisuus on kansainvälistä bisnestä, jossa on pitkät tuotantoketjut ja paljon alihankkijoita. Tiettyä lääkettä voi valmistaa vain muutama tehdas, joten tuotanto-ongelmat heijastuvat nopeasti koko maailmaan.

Suomi on myös pieni markkina-alue, joten suuremmat maat ajavat ohi jakelussa, jos lääkkeestä on pulaa. Kotimaisilla lääkeyhtiöillä ja apteekeilla on myös kustannussyistä pienet varastot.

