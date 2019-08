Saksan talous heikkenee – taantuma kolkuttaa, kun vienti vähenee

Autoteollisuus on Saksan viennin lippulaiva. Kun Saksan vienti heikkenee, vaikuttaa se myös Suomeen.

Autoteollisuus on Saksan viennin lippulaiva. Kun Saksan vienti heikkenee, vaikuttaa se myös Suomeen. Ronald Wittek / EPA

Saksan taloudesta kuuluu huolestuttavia uutisia. Euroopan talousveturin talouskasvu supistui vuoden toisella neljänneksellä.

Huhti-kesäkuun bruttokansantuote laski 0,1 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Saksan supistuvasta taloudesta kertoi Saksan tilastotoimisto.

Talouden heikkenemistä on osattu odottaa, sillä ekonomistit, analyytikot ja ennustuslaitokset ovat povanneet sitä omissa ennusteissaan pitkin vuotta.

Tuoreet luvut merkitsevät sitä, että Saksan talouskasvu hiipui 0,4 prosentin tasolle. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen talouskasvu oli vielä 0,9 prosenttia.

Saksan supistuvalla taloudella on merkitystä koko Euroopan ja myös Suomen kannalta, sillä Saksa on Euroopan suurin talous. Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani.

Sillä olisi merkittäviä vaikutuksia myös Suomeen, jos Saksan talous vaipuisi selvään taantumaan.

Brexit ja kauppasodat piinaavat

Liittovaltion tilastotoimiston katsauksen mukaan syinä talouden kehnoon tilaan ovat etenkin epävarmuudet maailmantaloudessa ja pelot Britannian EU-eron vaikutuksista.

Epävarmuutta on luonut eriyisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota. Luottamus talouden kehitykseen on heikentynyt erityisesti siksi, että pelkona on Britannian ero Euroopan unionista ilman sopimusta.

Saksa on hyvin riippuvainen viennistä. Vain Yhdysvaltain ja Kiinan taloudet ovat suurempia viejiä kuin Saksa.

Viennin kohdalla autoteollisuus on osa Saksan talouden selkärankaa. Esimerkiksi Kiinan talouden kasvun supistuminen vaikuttaa suoraan Saksan autovientiin.

Saksan talousministeri Peter Altmaier uskoo Saksan talouden olevan ainakin vielä suojassa taantumalta. Wu Hong / EPA

Joko taantuman pasuunat soivat?

Saksan talousministeri Peter Altmeier myöntää talouden ongelmat. Hänen mukaansa heikko talouskehitys on kuitenkin oikaistavissa.

Altmeier arvioi Bild-lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että tilastokeskuksen luvut ovat hälytyskello, joka nyt soi.

Talousministeri Altmeier kuitenkin arvioi, että kyseessä eivät vielä ole taantuman merkit. Hänen mukaansa taantuma voidaan välttää, jos hallitus vain tekee oikeita ratkaisuja.

Hallituksessa ei olla vielä toistaiseksi taivuttu höllentämään tuntuvasti kukkaronnyörejä ja lähdetty elvyttämään taloutta.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema saksalaisekonomisti Klaus Borger muistutti, että jos Saksan bruttokansantuote pienenee heti perään heinä-syyskuussa toisen vuosineljänneksen, niin Saksa on tuolloin luisunut ainakin teknisesti ottaen taantumaan.

Lue lisää:

German economy slips back into negative growth (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters, AFP