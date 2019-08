Konkurssiin mennyt Aino- ja Reino-tossujen tehdas saa uuden yrittäjän – suomalainen valmistaja siirtää tuotannon Aasiasta Lieksaan

Suosittuja Reino- ja Aino-tossuja valmistanut kenkätehdas Lieksassa saa uuden yrittäjän. Suomi Kenkä -niminen yritys aikoo aloittaa Lieksassa tohveleiden valmistuksen.

Suomi-kengiksi nimetystä tuotteesta haetaan kilpailijaa Reino- ja Aino-tossuille, joiden tuotannon lopettamisesta Suomessa nousi kohu viime keväänä.

Reino- ja Aino-tossuja Lieksassa valmistanut yritys ajautui konkurssiin maaliskuussa. Kodintekstiilivalmistaja Finlayson osti tossujen tuotemerkin ja ilmoitti siirtävänsä tuotannon pois Suomesta. Tossujen teko Lieksan tehtaalla päättyi ja työntekijät irtisanottiin.

Uutinen herätti paljon keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, sillä Reino- ja Aino-tossuja on pidetty kotimaisuuden symboleina. Finlayson tiedotti tuolloin, ettei kenkien valmistus Suomessa ole kannattavaa. Yritys on kertonut tuovansa uudet ulkomailla valmistetut Reino- ja Aino-tuotteet markkinoille tänä syksynä.

Reino- ja Aino-tossuja lojui laatikossa, kun tuotanto Lieksassa loppui viime keväänä. Ari Tauslahti / Yle

Uusi yrittäjä siirtää tuotannon Aasiasta Lieksaan

Lieksan tehtaan uusi yrittäjä uskoo kenkäteollisuuden mahdollisuuksiin Suomessa. Hän aikoo siirtää myös toisen tuotemerkkinsä, Feelmax-kenkien tuotannon, Aasiasta Lieksaan. Feelmax on tunnettu erityisesti paljasjalkakengistään.

– Syynä ovat laatukysymykset. Aasiassa tuotetuissa kengissä laatu on vaihdellut, ja uskon, että voimme tehdä Suomessa korkalaatuisempia tuotteita, sanoo yrittäjä ja toimitusjohtaja Kare Tikka.

Uuden kenkätehtaan paikaksi valikoitui Lieksa, koska saatavilla on osaavaa henkilökuntaa ja valmiit koneet kenkien valmistusta varten. Alussa tehdas työllistää vajaat 10 työntekijää.

– Osaava ja motivoitunut henkilökunta on tärkein syy tulla juuri Lieksaan, Tikka sanoo.

Lieksan kenkätehtaan koneet käynnistyvät todennäköisesti pian uudelleen. Laura Kosonen / Yle

"Kolmenkympin kenkä ei ole kannattava"

Aluksi tehtaassa aletaan valmistaa tossuja markettimyyntiin. Suomi-kenkä on yrittäjän mukaan “kehitelty versio” Reino- ja Aino-tossuista. Kengän päällinen on villahuopaa ja pohja pitävää täyskumia. Pohjassa aiotaan käyttää autonrenkaista saatavaa kierrätysmateriaalia.

Tuotteen kauppahinta tulee olemaan korkeampi kuin Reinoilla ja Ainoilla, joita myytiin halvimmillaan noin 30 eurolla. Todennäköisesti lopullinen hinta on 60 euron tietämillä.

– Suomessa ei voi tehdä kannattavasti kolmenkympin kenkiä. Sen vuoksi satsaamme laadukkaisiin materiaaleihin ja tuotteeseen, joka kestää kulutusta, Kare Tikka sanoo.

Ompelu on kenkien tekemisessä kallis työvaihe. Laura Kosonen / Yle

Hänen mukaansa tuotantokuluja saadaan alemmaksi myös suunnittelulla: ompelu on kenkien tekemisessä kallis työvaihe, joten protoyyppivaiheessa oleviin tossuihin tulee mahdollisimman vähän ommeltavia saumoja.

Suomi-tossut on tarkoitus saada markkinoille ennen joulua.

Keväällä irtisanotut työntekijät iloitsevat

Suomalaisen tekstiili- ja kenkäteollisuuden ahdingosta on puhuttu pitkään, mutta Kare Tikka uskoo, että yhä useammat valmistajat harkitsevat vetäytymistä halvemman tuotannon maista Aasiasta.

– Työntekijäkustannukset nousevat Aasiassa 7–10 prosentin vuosivauhtia. Esimerkiksi italialaiset nahkakenkäbrändit ovat palaamassa takaisin Eurooppaan, Tikka sanoo.

Satu Turunen työskenteli Lieksan kenkätehtaalla yli kymmenen vuotta ennen konkurssia. Kevään järkytys on nyt vaihtunut toiveikkuuteen. Laura Kosonen / Yle

Yrittäjä on vakuuttunut, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan hieman korkeamman hinnan kotimaisesta tuotteesta. Samaan uskoo myös Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

– Kyllä laadukkaalle suomalaiselle tuotteelle on kysyntää. Lieksassa on kenkäteollisuuden osaamista, joten uskon, että yrityksellä on hyvä mahdollisuus menestyä ja jopa laajentua, Jarkko Määttänensanoo.

Lieksan kenkätehtaan entisille työntekijöille kulunut vuosi on ollut värikäs. Tehtaan sulkeminen ja irtisanomiset tulivat työntekijöille keväällä yllätyksenä. Nyt ilmapiiri on toiveikas.

– Aivan uskomaton juttu. Toivotaan, että töitä löytyy mahdollisimman monelle, sanoo pitkän uran kenkätehtaalla tehnyt Satu Turunen.

