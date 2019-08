Parisataa nuorta opiskelijaa tulee Suomeen muun muassa HIM:n ja Muumien vetämänä – kysyimme neljältä heistä, miksi ihmeessä he opiskelevat suomea

Reilu parikymmentä ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opiskelijaa 15 eri maasta syventää opintojaan autenttisessa ympäristössä Tampereen yliopistossa ja Tampereella.

Suomen kielen opiskelijat tutustuvat elokuussa Tampereella opiskelun ohella suomalaiseen elämänmenoon ja kulttuuriin. Pysäytimme neljä opiskelijaa ja kysyimme, mikä suomen kielessä ja Suomessa kiehtoo?

Aleks Szubert, Poznań, Puola

Aleks Szubertin mielestä opiskelu on Suomessa rennompaa kuin hänen omassa yliopistossaan. Kai Pohjanen / Yle

Isoin syy on, että täällä voi oikeasti puhua enemmän Suomea kuin kotikaupungissani Poznańissa. Lisäksi pidän siitä, että suomalaisten asenne opiskeluun on todella erilaista omaan yliopistooni verrattuna: he ovat positiivisempia ja opiskelu ei ole niin haastavaa.

Suomalainen musiikki, erityisesti HIM, on hyvää ja olen innostunut myös suomalaisesta kirjallisuudesta. Lempiteokseni on Katja Ketun Kätilö. Tämä kaikki sai aikaan sen, että aloin opiskella suomen kieltä kolmisen vuotta sitten. Minun ryhmässäni suomen kieltä yliopistossamme opiskelee kaksitoista ihmistä ja oppilaitoksessa on kaikkiaan kolme eri suomen kielen opiskelijoiden ryhmää.

Olen kiinnostunut taiteesta ja iloinen siitä, että juuri Tampereella on paljon gallerioita ja museoita. Olemme käyneet myös vierailulla Viikinsaaressa ja saunalautalla. Se oli mahtavaa, koska suomalainen sauna on maailman paras.

Anna Rita Loiacano, Bari, Italia

Anna Rita Loiacono opiskelee Lontoossa. Suomen kielestä hän innostui musiikin ja kirjallisuuden myötä. Kai Pohjanen / Yle

– Olen kotoisin Italiasta, mutta opiskelen Lontoossa. Lontoolaisille tahtoisin näyttää Tampereelta sen lukuisia pubeja, näyttelyitä ja kiinnostavia museoita kuten muumimuseota.

– Esittelisin myös paikallista hyvää ruokatarjontaa. Mustamakkara maistuisi varmaan briteille, onhan heillä jo black pudding. Itse en ole mustaa makkaraa syönyt, sillä olen kasvissyöjä.

– Innostuin suomen kielen opiskelusta suomalaisen musiikin, erityisesti HIM:n kautta Lisäksi luin jonkin verran Kalevalaa. On innostavaa opiskella jotain niitä erilaista kieltä kuin italia. Olen opiskellut suomen kieltä nyt neljä vuotta ja täytyy sanoa, että suomen kieli Suomessa on erilaista kuin opiskelemamme kirjakieli. Suomessa on paljon murteita ja joskus käy niin, etten ymmärrä, mitä ihmiset puhuvat.

Eszter Bihari, Debrecen, Unkari

Tampereen Tuomiokirkko ja Hugo Simbergin maalaukset ovat Eszter Biharin yksi suosikkikohde Tampereella. Kai Pohjanen / Yle

– Tampere on todella kaunis kaupunki. Rakastan Tampereen tuomiokirkkoa! Pidän erityisen paljon sen symboliikasta, Simbergin taide on minusta hyvin mielenkiintoista. Olen kirjoittanut siitä yliopistossani kotitehtäviä, mutta on todella ihana nähdä niitä aidossa ympäristössä.

– Kävin Suomessa ensimmäisen kerran seitsemän vuotta sitten. Tuolloin minä rakastuin tähän maahan ja kieleen. Vaikka suomen ja unkarin kielet ovat sukulaisia, ovat ne lähinnä pikkuserkkuja. Jotkut sanat voivat lähellä toisiaan, mutta en ymmärtäisi suomen kieltä vain unkarin kielen kautta.

– Toivon, että opin täällä Tampereella kääntämään kieltä paremmin kuin aiemmin, koska tahtoisin kääntäjäksi tai vähintään työskennellä suomen kielen parissa.

Arina Zaharina, Lahdenpohja, Venäjä

Arina Zaharina kiinostui suomen kielestä, koska hänen lähiseutunsa kylien nimet ovat suomenkielisiä ja hän tahtoi tietää, mitä nimet tarkoittavat. Kai Pohjanen / Yle

– Kotiseudullani Karjalassa puhutaan jonkun verran suomen kieltä, mutta se ei ole siellä valtakieli. Lahdenpohja oli aiemmin osa Suomea, joten siellä on paljon suomenkielisiä kylien nimiä. Halusin aina tietää, mitä nimet tarkoittavat ja se oli yksi syy, miksi halusin oppia ja opiskella suomen kieltä. Nyt olen opiskellut suomen kieltä neljä vuotta Petroskoin valtion yliopistossa.

– Suomen kielen innostukseeni vaikutti myös se, että suomen kieli on niin erilainen muihin eurooppalaisiin kieliin verrattuna. Kieli kiinnosti minusta hyvältä ja halusin lisäksi tietää enemmän suomalaisesta kulttuurista.

– Olen käynyt Suomessa monta kertaa, ja mielestäni Tampere on Suomen paras paikka. Tämä on tarpeeksi iso kaupunki ja täällä on järviä, luontoa ja paljon viehättäviä asioita. Kaupungissa on myös Muumimuseo ja paljon nykytaiteen gallerioita. Olen nähnyt Tampereella ollessani esimerkiksi suomalaista kesäteatteria ja se oli mielestäni hyvin mielenkiintoista