Open Arms -avustuslaivalle erävoitto Italiassa – roomalainen oikeusistuin piti Salvinin maihinnousukieltoa laittomana

Siirtolaisia Välimerellä kuljettava Open Arms -avustuslaiva on ottanut yllättävän voiton italialaisessa oikeudessa. Roomalainen oikeusistuin on asettunut avustuslaivan puolelle Italian hallitusta vastaan.

Italian sisäministeri Matteo Salvini allekirjoitti elokuun alussa Italian rannikkoa lähestyvälle avustuslaivalle maihinnousukiellon. Salvini väkevöitti kieltoa sillä, että jos sitä rikotaan, niin laivalle mätkäistään yli miljoonan euron sakot.

Roomalainen oikeusistuin katsoi Salvinin määräyksen laittomaksi.

Avustuslaivaa ylläpitävä Proactiva Open Arms -kansalaisjärjestö nosti Italian hallituksen määräyksestä kanteen oikeudessa.

Kansalaisjärjestön perustaja Oscar Camps sanoo oikeuden perustelleen päätöstään sillä, että "laivalla olleiden ihmisten pitkittynyt oleskelu laivalla teki heidän tilanteensa poikkeuksellisen vakavaksi ja hädänalaiseksi".

Tämän vuoksi on ollut kansainvälisen lain vastaista kieltää laivan maihinnousua.

Lampedusan lähistöllä olevalta Open Arms -avustuslaivalta evakuoitiin tänään perhe, koska perheen vauvalla oli hengitysvaikeuksia. Open Arms

Salvini: Politiikka ei muutu

Sisäministeri Matteo Salvini on kommentoinut oikeuden päätöstä siten, että hän sanoo edelleen jatkavansa vanhaa politiikkaa. Hän aikoo jatkossakin kieltää avustuslaivojen tulon Italian rannikolle.

Open Arms -avustuslaivalla on 147 siirtolaista. Suurin osa heistä on lähtöisin eri Afrikan maista.

Oscar Camps kertoo laivalla avustettavina olevien kärsivän vakavista post-traumaattisista stressioireista.

Laiva on odotellut Lampedusan saaren lähistöllä. Se on tällä hetkellä matkalla kohti Italian kansainvälisiä vesiä. Toistaiseksi on epäselvää, milloin laiva saapuu rannikolle.

