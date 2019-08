Iso navetta paloi maan tasalle Iisalmessa – kymmeniä lehmiä kuoli

Iso navetta on palanut maan tasalle Iisalmessa Lappetelänkyläntiellä. Palomestari Antero Oikarisen mukaan omistaja on kertonut, että navetassa oli noin sata eläintä, 70 lypsylehmää ja loput nuorta karjaa. Oikarisen mukaan omistajalta on saatu tieto, että palaneesta navetasta pelastui arviolta 10–20 eläintä.

– Omistaja soitti hätäkeskukseen, kun huomasi aamulla navetan sisällä palon. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, navetan katto oli romahtanut eikä eläinten tai rakennuksen pelastamiseksi ollut enää mitään tehtävissä, Oikarinen kertoo.

Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin. Palaneen navetan vieressä on Oikarisen mukaan toinen navetta, joka saatiin varjeltua palolta.

Paikalle on hälytetty eläinlääkäri. Paikalla on kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä ja myös poliisi tutkii asiaa.

Paikalla on käynnissä jälkisammutus- ja raivaustyöt, jotka kestävät Oikarisen mukaan pitkälle päivään tai iltaan saakka. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

Ilmoitus palosta tuli hätäkeskukseen noin puoli kuuden aikaan aamulla.