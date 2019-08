Ruotsi naapuriensa hampaissa – Räjähdeiskua säikähtänyt Tanska pohtii rajatarkastuksia, Norja haluaa ruotsalaisen äärioikeiston kuriin

Norjan moskeija-ammuskelu ja Tanskassa tehty räjähdeisku ovat saaneet pohjoismaiset naapurit kohdistamaan syyttävän katseensa Ruotsiin.

Ensimmäisenä asialla oli Norjan pääministeri Erna Solberg, joka sanoi viikonlopun moskeijaiskun jälkeen, että Ruotsin äärioikeisto toimii Norjassa.

Solberg vaati toimia ääriaatteiden kuriin saamiseksi ja totesi Norjan tarvitsevan siihen Ruotsin apua.

– Kun uusnatsit marssivat Norjan kaduilla, sekä Fredrikstadissa että Kristiansandissa, kuuluu paljon ruotsin kieltä. Heidän uusnatsinsa pyrkivät organisoitumaan myös naapurimaissa, Solberg sanoi Aftenposten-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsenet marssivat Norjan Fredrikstadissa lokakuussa 2018. Oern Borgen / EPA

– Pohjoismaista Ruotsissa on suurimmat ja järjestäytyneimmät ryhmät. Olemme huomanneet, että mielenosoituksiin tulee joidenkin paikallisten lisäksi osallistujia Ruotsista. On tärkeää ryhtyä vastatoimiin Norjassa, Solberg jatkoi.

Kansainvälinen yhteistyö ääriajattelun vastustamisessa on tärkeää, sillä radikalisoituminen tapahtuu suureksi osaksi internetissä.

– Mutta juuri Pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja uusnatsismin painopiste ja parhaat organisoijat ovat Ruotsissa, Solberg painotti.

Ruotsalaisministeri: Kannattaisi katsoa peiliin

Norjan pääministerin kommentit saivat Ruotsin entisen sisäministerin, nykyisen energiasta ja digitalisaatiosta vastaavan ministerin Anders Ygemanin pillastumaan.

Gärna norsk-svenskt samarbete, men regerar man med Fremskrittspartiet och utnämnt Sylvi Listahaug till minister 2 gånger, så kanske man ska se sig själv i spegeln innan man sneglar över landsgränsen. pic.twitter.com/POAkOBuPGb — Anders Ygeman (@Ygeman) 12. elokuuta 2019

– Mielellään norjalais-ruotsalaista yhteistyötä, mutta jos tekee hallitusyhteistyötä Edistyspuolueen kanssa ja nimittää Sylvi Listahaugin ministeriksi kaksi kertaa, kannattaisi ehkä katsoa peiliin ennen kuin katsoo naapurimaata alta kulmain, Ygeman vastasi Twitterissä.

Edistyspuolueeseen kuuluva Listhaug on tullut tunnetuksi maahanmuuttokriittisistä mielipiteistään. Hän on herättänyt Ruotsissa pahaa verta maan maahanmuuttopolitiikkaa koskevilla kommenteillaan ja taannoisella vierailullaan Tukholman maahanmuuttajalähiössä Rinkebyssä (siirryt toiseen palveluun).

– Me emme ota vastaan neuvoja Ruotsista, jossa on todistetusti enemmän uusnatseja kuin Norjassa. Suosittelen, että Ygeman siivoaa oman maansa ennen kuin tulee opettamaan Norjaa, kuittasi vanhus- ja kansanterveysministerinä toimiva Listhaug Ygemanin kommentit Aftonbladetissa (siirryt toiseen palveluun).

Sylvi Listhaug kehottaa ruotsalaisministeriä olemaan neuvomatta norjalaisia. Kuva on otettu maaliskuussa 2018. Hakon Mosvold Larsen / EPA

Asiantuntijat: Pohjoismaiden uusnatsit tekevät yhteistyötä

Äärioikeistoon perehtyneet tutkijat katsovat Norjan pääministerin olevan oikeassa puhuessaan ruotsalaisten uusnatsien toiminnasta Norjassa. He kuitenkin muistuttavat, että myös norjalaiset äärioikeistolaiset toimivat Ruotsissa.

– Kun Pohjoismaisella vastarintaliikkeellä on toimintaa Norjassa, ovat monet ruotsalaiset mukana. Siitä ei ole epäilystäkään, kommentoi Norjan poliisikorkeakoulun professori Tore Bjørgo Dagens Nyheter -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Bjørgon mukaan Norjassa on arviolta vain 30 järjestäytynyttä uusnatsia, kun Ruotsissa vastaava lukema on hänen mukaansa vähintään 200.

– Siten he [norjalaiset] eivät voi tehdä suuria asioista yksinään, vaan he tarvitsevat aina tukea ruotsalaisilta, Bjørgo arvioi ja sanoo yhteistyön olevan tiivistä.

Bjørgo muistuttaa samalla, että norjalaiset ovat osallistuneet uusnatsien marsseille Ruotsissa, esimerkiksi Göteborgissa, ja norjalainen uusnatsijohtaja asuu Ruotsin Ludvikassa. Ludvikasta on kehittynyt viime vuosina jonkinlainen äärioikeistovaikuttajien keskus, uutisoi Dagens Nyheter keväällä 2018 (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin ja Norjan yhdistävä Svinesundin silta avattiin vuonna 2005. Lise Aserud / EPA

"Syyt löytyvät toisen maailmansodan saksalaismiehityksestä"

Professori Bjørgon mukaan merkittävä selitys Ruotsin Norjaa ja Tanskaa suuremmalle uusnatsien määrälle löytyy historiasta. Saksa miehitti Norjan ja Tanskan, muttei Ruotsia toisen maailmansodan aikana.

– Ruotsissa natsiaatteella on jatkuvuutta aina 1930-luvulta lähtien. Se jatkuvuus katkesi Norjassa. Norjalaisia patriootteja on vaikea koota natsismin ympärille, sillä aatteiden välillä on ristiriita, hän toteaa.

Ruotsalaistutkija Heléne Lööw on samaa mieltä historian vaikutuksesta. Myös hänen mukaansa pääministeri Solbergin lausunto ruotsalaisista uusnatseista pitää paikkansa.

– Toisaalta ruotsalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja suomalaiset ryhmät tekevät yhteistyötä ja ovat aina tehneet. Voi puhua kansallissosialismin pohjoismaisesta versiosta, Lööw arvioi Dagens Nyheterissä (siirryt toiseen palveluun).

Lööw on Bjørgoa varovaisempi esittämään arviota eri Pohjoismaiden uusnatsien määrästä.

Voimakas räjähdys rikkoi veroviraston ikkunoita Kööpenhaminan Østerbron kaupunginosassa. Olafur Steinar Gestsson / AFP

"Varmistamme etteivät ruotsalaisrikolliset pääse Tanskaan"

Tanskassa katseet kohdistettiin Ruotsiin Kööpenhaminassa tehdyn räjähdeiskun jälkeen. Tanskan sosiaalidemokraattinen hallitus selvittää nyt keinoja maiden välisen rajan nykyistä tarkemmaksi valvomiseksi.

Pääministeri Mette Frederiksen nosti rajavalvonnan esiin sen jälkeen, kun Kööpenhaminan verovirastoa vaurioittaneen räjähdeiskun epäillyt tekijät paljastuivat ruotsalaisiksi. Tanskan poliisi on pidättänyt yhden ruotsalaisen ja antanut etsintäkuulutuksen toisesta.

Frederiksenin mukaan Tanska aikoo varmistaa, etteivät ruotsalaisrikolliset pääse maiden välisen rajan yli, uutisoi muun muassa Tanskan yleisradioyhtiö DR (siirryt toiseen palveluun).

Eksplosioner midt i København skal ikke blive hverdag, sagde statsministeren på pressemøde om de seneste eksplosioner i hovedstaden #dkpol Se statsministeren og justitsministerens udtalelser https://t.co/BniFqYl9DX pic.twitter.com/6d4jMNeBXQ — Regeringen (@regeringDK) 14. elokuuta 2019

– Räjähdyksistä keskellä Kööpenhaminaa ei voi tulla arkipäivää, Frederiksen sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Vuodesta 2015 alkaen henkilöllisyyspapereita on tarkastettu Tanskasta Ruotsiin matkustettaessa, mutta Frederiksen haluaa tiukentaa rajatarkastuksia myös Ruotsista Tanskaan tultaessa. Hän sanoo olleensa asiasta jo yhteydessä Ruotsin demaripääministeriin Stefan Löfveniin.

– Maalina ovat rikolliset, eivätkä lukuisat pendelöijät ja edestakaisin matkustavat ihmiset, Frederiksen painottaa.

Tanskasta Ruotsiin matkustavien henkilöllisyys on tarkastettu vuodesta 2015 lähtien. Yle Uutisgrafiikka

"Ei vapaa-aluetta rikollisille"

– Ei voi olla niin, että Ruotsista voi matkustaa Tanskaan ja asettaa dynamiittia Kööpenhaminan keskustaan, Frederiksen painotti keskiviikkona myöntäen samalla, että myös Tanskassa on omat ongelmansa.

Hän lupaa poliisille lisää työkaluja rikollisten pysäyttämiseksi.

Toisena esimerkkinä Ruotsista levittäytyneestä rikollisuudesta Frederiksen mainitsi (siirryt toiseen palveluun) ammuskelun, joka tapahtui kesäkuun lopulla Kööpenhaminan ulkopuolella sijaitsevassa Herlevissä. Kaksi ruotsalaista ammattirikollista ammuttiin hengiltä teloitustyyliin.

Verityöstä epäillään useita ruotsalaisia. Sekä uhreilla että epäillyillä on Dagens Nyheterin mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhteys Tukholman Rinkebyssä toimivaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg suhtautuu ymmärtäväisesti tanskalaisten aikeisiin tiukentaa rajavalvontaa, vaikka huomauttaakin samalla rikollisten liikkuvan myös toiseen suuntaan.

– Rikollisille ei saa löytyä vapaa-aluetta, jolla he voivat ylittää rajan ja välttää lain kouran, Damberg sanoo Ruotsin televisiolle SVT:lle (siirryt toiseen palveluun).

Damberg kuitenkin muistuttaa asuntomurtojen Etelä-Ruotsissa vähentyneen sen jälkeen, kun Tanskasta Ruotsiin matkustaville ryhdyttiin jälleen tekemään henkilöllisyystarkastuksia.

