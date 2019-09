Pietarin pienhotelleja uhkaa joukkokuolema: uusi laki kieltää majoitustoiminnan asuintaloissa

Pietari on yksi Venäjän tärkeimmistä turistikohteista, joka on tullut tunnetuksi monipuolisesta majoitusvalikoimastaan. Kaupungista löytyy niin halpoja hostelleja, persoonallisia pienhotelleja kuin loistohotellejakin.

Asuintaloissa toimivia pienhotelleja on vähintään 1 500, ja hostelleja useita satoja.

Lokakuusta alkaen tilanne voi olla toinen. Silloin astuu voimaan laki, joka kieltää majoitustoiminnan asuintaloissa. Aluksi kielto koskee hotelleja ja hostelleja, myöhemmin ilmeisesti myös yksityismajoitusta, kuten airbnb:tä.

Kokonainen yrittäjäkunta kärsii

Pietarin pienhotellien yhdistys on monta vuotta taistellut lakiehdotusta vastaan. Taistelu on nyt hävitty, ja Venäjän duuma on hyväksynyt lain. Pienhotelliyhdistyksen puheenjohtaja Vladimir Vasilijev on pettynyt.

Pietarin pienhotellien yhdistyksen puheenjohtaja Vladimir Vasilijev pitää lakia huonona. Kerstin Kronvall / Yle

– Tämä on yksiselitteisesti huono laki, hän sanoo.

Erityisen ikävällä tavalla se iskee niihin, jotka ovat investoineet hotelleihin,ja joilla on niistä velkaa. Heille ei ole luvassa tukea valtiolta.

Ainoa tapa pelastaa majoitusyritys on saada kaupungilta lupa muuttaa huoneiston virallista määrittelyä asuintilasta liiketilaksi.

– Se ei ole helppoa, koska kaikkien talon asukkaiden ja yritysten on annettava suostumuksensa siihen, Vasilijev sanoo.

Kaupunkilaiset ovat joskus tyytymättömiä turistivirtaan

Moni pienyrittäjä epäilee, että taustalla on suurten hotellien lobbaus. Pienet hotellit ovat vieneet niiltä asiakkaita. Lakimuutoksen syyksi on myös mainittu, että turistit ovat häirinneet muita asukkaita.

Marija Lopatsova pitää pieniä hotelleja hyvinä eikä kannata kieltoa. Kerstin Kronvall / Yle

Pietarilainen Marija Lopatsova ymmärtää niitä, jotka toivovat tarkempaa valvontaa asuintalojen majoitusyrityksille. Silti hän vastustaa kieltoa.

– Minusta pienet hotellit avaavat hyvällä tavalla kaupunkimme elämän turisteille, hän sanoo.

Lopatsova pitää suotavana, että pienhotellit ja hostellit eristettäisiin asuintalojen muista asunnoista. Kaupunki voisi hänen mielestään laatia tiukat ohjeet toiminnalle.

Nevskin valtakatu täyttyy turisteista. Kerstin Kronvall / Yle

Pienet hotellit ovat tarjonneet turisteille edullisia majoitusvaihtoehtoja. Pelkona on nyt, että hintataso nousee, kun jopa toista tuhatta hotellia joutuu sulkemaan ovensa. Tämä voi puolestaan johtaa turistimäärien vähenemiseen.

– Tällä on katastrofaalisia taloudellisia seurauksia kaupungille, ja myös koko maalle, Vladimir Vasilijev sanoo.