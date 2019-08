Pekka Juntin kolumni: Maa täynnä ihania äijiä

Julkinen keskustelu esittää miehen sortajana ja ongelmien lähteenä. Miehisyys on epäreilua vallankäyttöä, kouluvaikeuksia ja väkivaltaa. Unohtuu, että suomalainen mies on vuonna 2019 parempi kuin koskaan maamme historiassa.

Olen ollut aikuisten kirjoissa parikymmentä vuotta ja koko tuon ajan sanalla mies on ollut julkisessa keskustelussa ontto kaiku. Miehisyys on epäreilua vallankäyttöä, tunkkaista patriarkaattia ja lasikattoja. ’Olla mies’ tarkoittaa kouluvaikeuksia, syrjäytymistä, väkivaltaa, liiallista lihansyöntiä, huonoja elintapoja, holtitonta liikennekäyttäytymistä ja taipumusta juopotteluun.

Kun mies toteuttaa urosta itsessään, mietimme onko kyse oikeanlaisesta maskuliinisuudesta vai onkohan se sittenkin toksista.

Kun joitakin vuosikymmeniä sitten miehisyys oli kaikkea tavoittelemisen arvoista, nyt se on asia, jota täytyy uupumatta korjata, hillitä tai estää. Kun mies toteuttaa urosta itsessään, mietimme onko kyse oikeanlaisesta maskuliinisuudesta vai onkohan se sittenkin toksista.

Naiseuden rajat ovat laveammat. Naiselle tosiäijäily on pelkkää plussaa. Nainen voi metsästää tai harrastaa väkivaltasporttia, ja se on pelkästään rohkeaa ja vapautunutta, koska se rikkoo perinteisiä sukupuolirooleja. Sellaisista naisista on tapana tehdä komeita lehtijuttuja.

Olen vuosien varrella lukenut kommentteja, joissa miehistä puhutaan epäreilusti ja halventavasti sukupuolensa takia. Kaikkien valkoisten miesten tulisi esimerkiksi hävetä, koska olemme tehneet historiassa niin paljon pahaa naisille ja vähemmistöille.

Miesten synnit siis periytyvät kuin entisten kuninkaiden kruunut, suorassa isälinjassa jumalallisella oikeudella.

Tasa-arvo on edennyt valtavin harppauksin ja se on auttanut meistä jokaista.

Feministi ja tutkija Saara Särmä kyseli pari vuotta sitten ”Onko valkoinen heteromies ihminen? (siirryt toiseen palveluun)” Teksti käsitteli oikeutta määritellä sukupuolensa, ja ymmärsin jujun. Mutta huomionarvoista on kenen kautta Särmä pohti asiaa.

Tietenkin valkoisen heteromiehen. Ei korkeakoulutetun etuoikeutetun valkoisen naisen, vaan tarinan pahiksen, miehen.

Kesällä Twitterissä ei-miehet keskustelivat sivistynyttä tyyliä tavoitellen siitä, mitä tekisivät, jos miehiä ei olisi maapallolla 24 tuntiin. Minkä muun ihmisjoukon katoamista voisi pohdiskella tähän tapaan ilman kylmäävää taustaklangia?

Nämä piiskansivallukset viiltävät yhtä lailla hitsaaja-Reinoa ja koditonta Markkua, koko sitä sekalaista laumaa, joka kantaa kiveksiä valkeassa pussukassa ja pitää kädessään myyttistä valtikkaa, josta eivät itse tiedä mitään.

Tasa-arvo on edennyt valtavin harppauksin ja se on auttanut meistä jokaista. Pyrkimys tasa-arvoon on saanut kansakunnan inhimilliset resurssit täyteen käyttöön. Voi kai sanoa, että ihmisten tasavertainen kohtelu on harvoja edistyksen muotoja ilman planeettaa tuhoavaa twistiä.

Mutta yksipuolisesta, miehiä potkivasta narratiivista olisi hyvä päästä pois, sillä on epäoikeudenmukaista ja sumentaa kauniin totuuden. Siis sen, että suomalainen mies on vuonna 2019 parempi kuin koskaan. Maa on täynnä ihania äijiä. Heitä pitää joskus myös kehua, ja siksi korjaan asian ihan näin miesten kesken. Enkä pidättele maskuliinista röyhkeyttäni, joka on kuin homeopaattinen lääke. Siinä saattaa olla pisara myrkkyä.

Ennen kuin menet askareisiisi, lue kehuni ja kätke ne sisimpääsi.

Suomalainen mies, olet komea kaikissa univormuissasi Seppälän neuleesta ryttyisiin kalsareihisi, joiden kuminauha uppoaa maidonvalkealle vyötäröllesi.

Marssit marisematta kaikkiin niihin töihin, joihin nainen on eri syistä esteellinen, ja joissa ainoa miehinen etuoikeutesi on menettää henkesi ja terveytesi. Olet se raskaan teollisuuden ylipitkää päivää tekevä palkin alle liiskautunut reissutyöläinen, jonka tarkkaavaisuus herpaantui sekunniksi. Olet palomies, joka kuolee ennen eläkeikää ja kirvesmies, joka tippui tellingiltä. Olet poliisi, joka pistetään tappelemaan hulluimpia piripäitä vastaan, koska olet vahvempi kuin kollegasi.

Olet sukupuoli, jonka eliniän odotteeseen tasa-arvo ei yltänyt.

Olet se taaperon isä, jonka euro on täydet sata senttiä, ja jonka on mentävä töihin perheen edun takia, vaikka olisit mieluummin kotona lapsen kanssa.

Jaksat silti olla hyvä isä ja puoliso, huolehdit omistasi. Kohtaat lapsesi ja puolisosi kauniimmin kuin kenties koskaan maamme historiassa. Viet lapsia harrastuksiin, autat koulutehtävissä, leikit heidän kanssaan. Kasvatat heitä suuremmalla läsnäololla ja lämmöllä kuin oma äitisi sinua.

Olet ällistyttävä kameleontti, joka muuntuu hetkessä roolista toiseen. Kestät uupumusta ja vastoinkäymisiä enemmän kuin sinun pitäisi. Olet katajasta veistetty rakkauden jumalolento, taivut muttet katkea.

Jaat kotityöt puolisosi kanssa mielihyvin ja puuhailet nekin hommat, jotka eivät vielä naisen rooliin luontevasti kuulu.

Olet puolisollesi olkapää ja orgasmin antaja. Olet etevä keskustelija, sivistynyt ja viisas, osaat puhua jo tunteistasikin. Olet hellä rakastaja ja himokas koiras samoissa verkkareissa.

Tätä kaikkea sinä olet, vaikka sinäkin kuulet tuon julkisen puheen kylmän kumun. Ennen kuin menet askareisiisi, lue kehuni uudestaan ja kätke ne sisimpääsi. Jo myöhemmin tänään olet syyllinen uuteen ongelmaan.

Pekka Juntti

Kirjoittaja on Ruotsin Haaparannalla asuva, Lapissa työskentelevä vapaa toimittaja.

Aiheesta voi keskustella 22.8. klo 16.00 asti.

