Arkkitehtuurin Finlandia-ehdokkaat pääosin Helsingistä – Oodi mukana

Käärmetalo (peruskorjaus: arkkitehti Mona Schalin)

Helsingin Käpylään vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo on Yrjö Lindegrenin suunnittelema. Mäkelänkadulla mutkittelevissa kerrostaloissa on lähes 200 kaupungin vuokra-asuntoa, ja jokaisella niistä on yksilöllinen asemansa ja näkymänsä. Ehdokasraadin mukaan oli mullistavaa, että rakennuksen ilmanvaihto säilytettiin painovoimaisena. Mona Schalin edustaa Kati Salonen ja Mona Schalin -arkkitehteja.