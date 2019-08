10-vuotias shanghailainen Veronica Zhou tutustui suomalaiseen kouluun Jämsässä: "Kävin ensimmäistä kertaa metsässä"

Jämsä on tehnyt suomalaisesta koulusta matkailutuotteen. Ensimmäinen matkailijaryhmä tuli Kiinasta.

Ryhmä kiinalaisia koululaisia ja heidän huoltajiaan on Suomessa tutustumassa kouluun. Kohde on Jämsän Kuoreveden yhtenäiskoulu. Ryhmä on ollut tutustumassa myös suomalaiseen metsään, oppainaan suomalaiskoululaiset.

– Olin ensimmäistä kertaa metsässä. Pidin siitä, koska siellä oli hiljaista ja kaunista, kertoo Shanghaissa asuva 10-vuotias Veronica Zhou sujuvalla englannilla.

Oppaina metsässä olivat Kuoreveden yhtenäiskoulun 9.-luokkalaiset tytöt.

– Ryhmässäni oli vähän alle 10-vuotiaita, joiden kanssa oli mukava jutella. He osasivat puhua englanniksi ja samalla tutkailtiin luontoa, kertoo Essi Holmala.

– Tämä on pieni koulu: on ihme, jos tänne tulee porukkaa ulkomailta. Maria Reponen Kuoreveden yhtenäiskoulusta.

Kiinalaisoppilaiden tehtävänä oli kuvata tabletille muun muassa mustikka, naava, jäkälä, sammal ja muutamia puita.

Suomalaista ilmiöpohjaista oppimista kiinalaisille

Englanninkielisestä yksityiskoulusta tulevat kiinalaiset oppilaat tutustuivat Kuorevedellä muun muassa ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Aiheena oli kerätä syksyn satoa metsästä.

– Metsään menimme senkin vuoksi, että vieraamme pääsevät autenttiseen ympäristöön näkemään suomalaisia marjoja. Tutkimme ja maistelimme niitä jo eilen täällä koululla, kertoo Kuoreveden yhtenäiskoulun rehtori Minna Kinnunen.

Kiinalaiset äidit arvostivat myös sitä, että ilma on Suomessa puhdas ja raikas.

Metsäluontoa kuvattiin tableteilla. Jaana Polamo / Yle

Liian hiljaista, uni ei tule

Kiinalaisryhmä on vieraillut myös ammattiopetusta tarjoavassa Gradia Jämsässä. Siellä heille esiteltiin suomalaista ammatillista koulutusta.

– Suomalaiset vanhemmat antavat nuoren itse valita opiskelupaikan. Tämä on todellinen kulttuurishokki meille, huudahtaa Pekingissä asuva äiti Jin Zhenyu.

Hänen mukaansa Kiinassa vanhemmat haluavat vaikuttaa vahvasti nuorten valintoihin ja opiskelupaikkoihin. Vanhemmat myös pitävät hyviä arvosanoja tärkeinä.

Suomessa isät ovat enemmän perhekeskeisiä kuin kiinalaisisät.

– Meille kerrottiin, että monet isät ottavat osaa perheen arkeen enemmän kuin meillä Kiinassa. Kiinan kansantalous kehittyy nopeasti, joten työ tai ura menee perheen edelle, kertoo puolestaan pekingiläinen äiti Zhao Xiaolei.

Kiinalaiset ovat yöpyneet Matkailukeskus Himoksessa, jossa he soudellet ja pelailleet järvellä.

– Aluksi oli todellakin liian hiljaista, mutta muutaman yön jälkeen olen nukkunut hyvin, kertoo Zhao Xiaolei.