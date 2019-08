Näin taksin saaminen maaseudulla nyt sujuu – Kymmenen välitysyhtiötä maakunnista kertoo, kuinka taksilain muutos on vaikuttanut

Pohjois-Pohjanmaa: Pohjanmaan Taksi - Otaxi: Lakimuutos muutti säänneltyä alaa markkinaehtoiseksi ja tämä on vaikuttanut moneen käytännön asiaan. Suunta näyttää olevan, että pieniltä paikkakunnilta ja syrjäseudulta siirrytään isompiin kaupunkeihin, kasvukeskuksiin harjoittamaan liikennettä.Välitysalueellamme, joka koostuu pienistä paikkakunnista, on tehty valtava määrä työtä, jotta uuden lain tuomiin muutoksiin sopeudutaan mahdollisimman hyvin ja saatavuus varmistetaan syrjäisimmilläkin alueilla. Parannettavaa on aina ja on toimittava taksiasiakkaan parhaaksi.Välityksessämme olevat autot kuuluvat OTAXI brändiin. Brändin vahvistaminen, asiakkaan luottamus on meille erittäin tärkeä arvo ja sen parantamiseksi entisestään teemme kovasti työtä. Muun muassa luotettava hinnoittelu (taksamittari ja enimmäistaksa), turvallisuus ja saatavuus ovat asiakkaalle tärkeitä asioita. On tärkeää, että myös luotettavan taksin ulkoinen ilme on hyvin asiakkaan tunnistettavissa.