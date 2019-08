Toni Markus otti nuorena 50 euron pikavippejä, eikä saa nyt vuokra-asuntoa: "En ole täysi hulttio"

– Miksikö koditon? Koska näin luottotietoni menettäneenä en ole erityisen korkea prioriteetti oikein kenellekään.

– Luottotietojen puutteesta huolimatta ennen kodittomuuttani tein erinäisiä media-alan töitä kotoa käsin, ja näin ajattelin jatkaa mahdollisen asunnon löytyessä. Eli en ole aivan täysi hulttio, ja jonkinlainen maksukykykin löytyy.

Näin kirjoittaa Toni Markus, 28, Tampereen Vuokra-asunnot -Facebook-ryhmässä. Vastaavia viestejä tulee useita muitakin, missä vuokra-asuntoa etsivät myöntävät suoraan vaikean tilanteensa.

Eräs vuokranantaja kertoo saaneensa jopa kuvan vuokra-asuntoa hakevien pienestä lapsesta.

Tampereen kaupungin sosiaalityöntekijä Minna Hautala sanoo, että ihmiset kertovat esimerkiksi Facebookin erilaissa ryhmissä enemmän omasta elämäntilanteestaan kuin aiemmin.

Hautalan mukaan kannattaa kertoa vuokranantajalle rehellisesti, jos on maksuhäiriömerkintä

– Ei herätä luottamusta, jos merkintä tulee myöhemmin ilmi.

"Tuli vedettyä luotot suoriksi"

Toni Markus on nukkunut kolme kuukautta kavereiden sohvilla. Välillä hän on viettänyt kesäöitä ulkona. Hän tulee tapaamiseen maanantaina aamulla ennen kymmentä ja puhuu tilanteestaan rauhallisesti.

Toni Markuksen sukunimeä ei kerrota jutussa läheisen toiveesta ja jotta hänen elämänsä ei vaikeutuisi.

Vielä keväällä hänen asiansa olivat paremmin. Hän asui alivuokralaisena avovaimonsa asunnossa ja teki kotoa media-alan töitä.

Sitten tuli ero ja miehen piti muuttaa pois. Nyt vuokra-asunnon saaminen on osoittautunut vaikeaksi. Se johtuu siitä, että hän on menettänyt nuorena luottotietonsa.

– Otin 18-vuotiaana pikavippejä. Ne olivat silloin uusi juttu. Minulla oli päihdeongelma, enkä osannut nuorena kuvitella, miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa. Tuli vedettyä luotot suoriksi.

Muutaman tuhannen euron pikavipeistä on kertynyt moninkertainen summa. Matias Väänänen / Yle

Nuorena otetut parin tonnin pikavipit kasvavat korkoa koron päälle. Jos tienaa jotain, se viedään ulosotossa. Koska miehellä ei ole asuntoa, hän ei voi tehdä töitä.

– Tämä on ollut pitkä suo. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jaksaa parhaansa.

Toni Markus on laittanut useille vuokrafirmoille viestiä, mutta ei ole saanut vastauksia. Yksityisillä vuokranantajilla vuoropuhelu taas keskeytyy tietoon maksuhäiriömerkinnästä.

Toni Markus kertoo tarinansa, että muut osaisivat varoa.

– Sanon aina kun mahdollista nuorille, että pitäkää luottotiedoistanne kiinni. Pikavipeistä on jo kymmenen vuotta, enkä saa nyt asuntoa.

Maksuhäiriöisiä lähes 400 000

Toni Markus ei ole yksin. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo, että maksuhäiriöisten määrä on kasvanut Suomessa vuodesta toiseen. Tällä hetkellä Suomessa on yli 383 000 henkilöä, joilla on maksuhäiriömerkintä. 2010-luvun alussa maksuhäiriöisiä oli alle 310 000.

Nykyään on aiempaa helpompaa velkaantua merkittävästi ennen kuin ongelma tulee ilmi. Tämä johtuu Brotheruksen mukaan esimerkiksi pikavippien ja erilaisten varjopankkien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista.

Maksuhäiriö vaikeuttaa merkittävästi asunnon saamista. Pankki ei myönnä lainaa ja vuokranantajat suhtautuvat varauksella.

– Myös yleishyödyllisten vuokranantajien ja kaupunkien vuokra-asuntojen ovet voivat pysyä kiinni, mikäli luottotiedot ovat menneet, Brotherus sanoo.

Yllättävä menoerä voi kaataa talouden

Ongelma on tuttu sosiaalityöntekijöille. Minna Hautala ja sosiaaliohjaaja Sanna Vartio ovat auttaneet useita kymmeniä maksuhäiriömerkinnästä kärsiviä.

Sekä Hypoteekkiyhdistyksen Brotherus että Hautala sanovat, että maksuhäiriömerkinnän syy painaa vuokramarkkinoilla. Jos merkintä johtuu vuokravelasta, tilanne on vaikeampi.

– Vuokravelka vaikuttaa paljon asunnon saamiseen ja näitä tapauksia kohtaamme paljon. Moni ei luota vuokravelan vuoksi vuokranmaksukykyyn, Hautala sanoo.

Ongelmat johtuvat monenlaisista tilanteista.

– Elämässä on usein sattunut jotain yllättävää. On jäänyt työttömäksi, sairastunut tai tullut avioero, mikä on muuttanut tulotasoa. Sitten on tullut jokin yllättävä menoerä, kuten pesukoneen hajoaminen tai auton korjaus, joka suistaa talouden lopullisesti.

Sanna Vartio (vas.) ja Minna Hautala auttavat maksuhäiriöisiä. Marjut Suomi / Yle

Monet hakevat velkaan pikaluottoa ja kierre on valmis. Minna Hautalan mukaan häpeä estää ottamasta yhteyttä sosiaalityöhön ja ongelmat ehtivät paisua.

– Ihmisillä on korkea kynnys ja halu pärjätä itse. On todella valitettavaa, että luotonmyöntäjät eivät tarkastele asiakkaan maksukykyä, Hautala kertoo.

Ihmiset pyrkivät selviämään akuutista tilanteesta ottamalla velkaa velan päälle. Todellisuudessa se on kierre, joka ei helposti katkea. Vartion mukaan osalla vuokravelka johtaa kodittomuuteen.

– Pitäisi löytää sellainen vuokra-asunto, joka vastaa omaa tulotasoa. Jos asuntoa on vaikea saada, saattaa ottaa liian kalliin asunnon ja olla uudestaan samassa tilanteessa, Vartio sanoo.

Vuokravälittäjät tarkastavat luottotiedot

Sosiaalityöntekijät ohjaavat hakemaan asuntoa isoilta vuokravälittäjiltä, kuten Satolta tai Lumolta ja Tampereella yleishyödyllisiltä VTS-kodeilta ja TVA:lta eli Tampereen vuokra-asunnoilta.

Ne kaikki kertovat tarkastavansa luottotiedot.

– VTS ja TVA vuokraavat, vaikka olisi maksuhäiriömerkintöjä, mutta he huomioivat kokonaistilanteen. Vuokravelkaa ei saisi olla heille ja olisi hyvä, jos olisi suunnitelma vanhaan vuokravelkaan, Hautala sanoo.

Sato kertoo (siirryt toiseen palveluun)nettisivuillaan, että maksuhäiriömerkinnät voivat olla asunnon saannin este, mutta vähäiset ja kertaluonteiset merkinnät eivät kaikissa tapauksissa estä asunnon saantia.

– Jos näemme maksuhäiriötiedoista, että asunnon hakija yrittää saada asioitaan kuntoon, voimme tehdä vuokrasopimuksen. Vuokranmaksuun liittyvä maksuhäiriömerkintä on meidän näkökulmastamme aina se hankalin, ja yleensä merkinnän pitäisi olla poistunut ennen vuokrasuhteen solmimista, Sato tarkentaa kommentissa Ylelle.

Toni Markus nukkui edellisen yön Laukon lavalla Tampereella. Matias Väänänen / Yle

Myös Lumo tarkastaa luottotiedot. Luottotietohäiriö nostaa vuokravakuuden määrää.

– Emme tarjoa asuntoa henkilölle, jolla on vuokravelkoja meille, Lumo sanoo nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

VTS:llä (siirryt toiseen palveluun) maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat vuokrasopimuksen muotoon ja vakuuden määrään. TVA:lla vähäiset merkinnät (siirryt toiseen palveluun) eivät välttämättä ole este asunnon saannille, mutta muuten maksuhäiriöt voivat estää asunnon saannin.

Toni Markuksella ei ole vuokravelkaa, mutta silti asunnon saaminen on ollut hankalaa.

Vakuutus ongelmana

ViaDia vuokraa asuntoja pitkään kodittomina olleille. ViaDia Pirkanmaan toiminnanjohtaja Pekka Matilainen on tehnyt selvitystä ministeriölle riskivakuutuksesta ja asunnottomuudesta.

Hänen mukaansa yksi ongelma on, että vuokrataloyhtiöt katsovat hyvin vanhojakin vuokravelkoja.

– Niillä on pitkä muisti. 15 vuotta vanha vuokravelka voi vaikuttaa, vaikka vähäiset velat vanhenevat viidessä vuodessa, Matilainen sanoo.

Toinen ongelma on, että vakuutusyhtiöiden ei tarvitse myöntää vapaaehtoisia vakuutuksia maksuhäiriöisille. Tästä syystä luottotiedot menettänyt ei saa kotivakuutusta, jota vuokranantaja voi vaatia.

Helpotusta on tuonut Lähi-Tapiolan huoneistoturva, jonka vastuuvahinko on Matilaisen mukaan entisiä tuotteita kattavampi. ViaDialla on yksin Tampereella 27 asuntoa ja niissä kaikissa tämä vakuutus.

Viime vuonna näissä asunnoissa asui 28 asukasta, joista seitsemän oli asunut vuosia Tampereella ulkona. Vuokrasopimuksiin tuli vain kaksi keskeytystä sen ansiosta, että vuokralaiset saavat apua arkeensa.

– Meillä on vuokranantajana Suomen pisin pinna. Meiltä menettää asunnon vain rikoksen takia tai jos uhkaa työntekijöitämme, Pekka Matilainen sanoo.

Apua on saatavilla

Sosiaalityöntekijät yrittävät tukea jo etukäteen, ettei vuokravelkaa syntyisi. Häätöä haetaan usein, kun vuokravelkaa on kahden kuukauden verran. Osa on saanut häädön jo useasta paikasta. Tilanne ei ole tällöinkään toivoton.

Toni Markus varoittaa ottamasta kulutusluottoja ja pikavippejä, kuten hän nuorena. Matias Väänänen / Yle

Vartion mukaan asunto on löytynyt, vaikka on ollut vuokravelkaa useasta paikasta. Siihen tarvitaan usein sosiaalipalvelujen maksusitoumus.

– Kannattaa ottaa yhteyttä sosiaalipalveluiden neuvontaan tai meihin. Apua on saatavilla, sitä pitää vain hakea, Hautala sanoo.

Maksa vuokra ensin

Ensin Vartio ja Hautala yrittävät saada asiakkaan velkaantumisen pysähtymään. Sitten he tukevat, jos asiakas hakee sosiaalista luottoa tai hakeutuu velkajärjestelyyn.

– Suuriakin velkoja on saatu velkajärjestelyn kautta järjesteltyä, vaikka henkilö on luullut olevansa koko loppuelämän velkavankeudessa, Vartio sanoo.

Sitten pitää laittaa tulot ja menot tasapainoon.

– Vuokra pitää aina maksaa ensin ja sitten muut pakolliset menot, Vartio sanoo.

Hautala kannustaa pyytämään edelliseltä vuokranantajalta suosituksia, se voi edesauttaa asunnon saamista. Pienetkin onnistumiset antavat tunteen, että elämä on hallinnassa.

– Usein se, että on lähtenyt hakemaan apua, on ollut käännekohta, Hautala sanoo.

50 euron pikavippien syytä

Toni Markus myöntää, että avun pyytäminen on vaikeaa. Maksuhäiriöisen on vaikea hoitaa asioita rahapulan takia.

– Kela-asioiden hoitaminen vaatisi älypuhelinta, mutta sitä ei saa osamaksulla, kun on maksuhäiriö.

Toni Markus velkaantui kymmenen vuotta sitten 50 euron pikavippien takia. Osa pikavippiyhtiöistä ei ole laittanut summia vieläkään ulosottoon ja ne kasvavat korkoa. Tilanne ei ole helpottunut, vaikka pikavippiyhtiöiden toimintaan on tullut tiukennuksia.

– Nykyään pystyy ottamaan 2 000 euron kulutusluottoja ja saa asiansa nopeammin vituilleen, Toni Markus sanoo.

