Herätys: Hoitopaikka koko päiväksi, opettajan arki on monesti väkivallan kohteena olemista, Uudenmaan sotelle etsitään erillisratkaisua

Lapset saamassa hoitopaikan taas koko päiväksi, vaikka vanhemmat olisivat kotona

Lapset saattavat taas ensi syksynä päästä kaikissa kunnissa kokopäiväiseen hoitoon, vaikka vanhemmat olisivat työttömiä tai hoitaisivat muita lapsia kotona. Hallituksen lupaama muutos on edennyt ripeästi ja se sisältyy myös valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen. Tällä hetkellä osa kunnista ei tarjoa kokopäiväistä varhaiskasvatusta, jos lapsen vanhempi on kotona.

Lehti: Kaari Utrio lopettaa kirjailijan uransa

Kaari Utriolta ilmestyy juuri nyt 32. romaani. Nykyään viihdekirjailijoilla on jo paikkansa, sillä 90-luvulla tapahtui selkeä henkinen muutos. Yle

Kirjailija Kaari Utrio lopettaa pitkän uransa, kertoo Salon Seudun Sanomat. 77-vuotias Utrio kertoo lehdelle, että kaksi vuotta sitten julkaistu Hupsu rakkaus jää hänen viimeiseksi romaanikseen. Utrion ensimmäinen romaani Kartanonherra ja kaunis Kirstin julkaistiin vuonna 1968.

Selvitystyö Uudenmaan alueen sote-erillisratkaisusta käynnistyy tänään

Uudenmaan alueen oman sote-ratkaisun selvitystyö alkaa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Maan hallitus on luvannut selvittää, voitaisiinko Uudenmaan alueella tehdä muusta maasta poikkeavia sote-ratkaisuja. Syynä on Uudenmaan suuri väkimäärä muihin maakuntiin verrattuna. Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin mahdolliset erillisratkaisut sotessa selvitetään tämän vuoden loppuun mennessä. Hallitus järjestää alueen kunnille suuren keskustelutilaisuuden iltapäivällä Helsingissä.

Näin opettajia lyödään ja kiusataan kouluissa

Erja on saanut nyrkistä esimerkiksi välituntiselkkauksia selvittäessään. Tommi Parkkinen / Yle

Aineenopettajana peruskoulussa toimiva Erja on tottunut siihen ajatukseen, että väkivalta on osa hänen työtään. Hän on saanut nyrkistä esimerkiksi välituntiselkkauksia selvittäessään. Peruskoulun opettajista lähes joka kuudes on kohdannut väkivaltaa työssään, selviää opettajien työolobarometristä.

Venäläinen Isis-vaimo kiertää nyt kouluissa, "jotta lapset eivät tee samoja virheitä kuin me"

Kadun virheitäni, sanoo viiden lapsen äiti, Isisin riveistä palannut Zalina Yle

Venäjä on evakuoinut Syyriasta ja Irakista pari sataa Isis-vaimoa ja lasta. Yksi heistä on Tshetsheniassa asuva *Zalina Gabibulajeva. *Hänellä on viisi lasta ja hän vietti Isisin alueella Syyriassa kolme vuotta. Hän sanoo tulleensa huijatuksi terroristijärjestön riveihin. Nyt hän kiertää neljän muun naisen kanssa kouluissa kertomassa kokemuksistaan ja varoittamassa lapsia ääri-islamilaisesta (siirryt toiseen palveluun) terrorismista.

Tänään on luvassa sadekuuroja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä etelässä.

Joonas Koskela / Yle

Perjantaina päivällä sadekuuroja liikkuu myös maan lounaisosassa, mutta muuten maan etelä- ja keskiosassa on poutaista, aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Pohjoisessa on pilvisempää ja viileämpää. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.