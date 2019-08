"Jos sanot ei, et saa töitä tai sopimustasi ei jatketa" – kuuluisat farkkubrändit ryhtyivät kitkemään seksuaalista hyväksikäyttöä Lesothon tehtailla

Päätös on merkittävä lesotholaisille, sillä kyseisissä tehtaissa työskentelee jopa 10 000 naista.

Suomalaistenkin hyvin tuntemia Leviksen, Wranglerin ja Leen farkkuja on valmistettu Etelä-Afrikassa Lesothossa tehtaissa, joissa naistyöntekijöiden seksuaalinen häirintä ja ahdistelu ovat arkipäivää.

Naistyöntekijöiden systemaattinen hyväksikäyttö paljastui työntekijöiden oikeuksia valvovan Worker Rights Consortiumin (WRC) selvityksessä. (siirryt toiseen palveluun)

– Kaikki naiset osastollani ovat maanneet johtajan kanssa. Kyse on selviytymisestä. Jos sanot ei, et saa töitä tai sopimustasi ei jatketa, eräs työntekijöistä on kertonut WRC:n mukaan.

Nyt paikallinen tehdas ja yhdysvaltalaiset farkkubrändit ovat yhteisymmärryksessä ryhtyneet kitkemään seksuaalista hyväksikäyttöä viidestä lesotholaisesta tehtaasta.

Päätös on merkittävä lesotholaisille, sillä kyseisissä tehtaissa työskentelee jopa 10 000 naista. Tehtaat omistaa taiwanilainen globaali farkkujen valmistaja Nien Hsing Textile.

Osapuolet pitävät sopimusta merkittävänä edistysaskeleena

Hyväksikäytön paljastuttua tehtaiden omistaja, viisi paikallista ammattiyhdistystä ja kaksi naisten oikeuksia puolustavaa ryhmää kirjoittivat sopimuksen, jonka avulla hyväksikäyttö kitketään pois tehtaista.

Käytännössä kansalaisjärjestöjen edustajat haastattelevat työntekijöitä heidän työoloistaan. Itsenäisesti toimiva toimikunta käsittelee työntekijöiden valitukset ja ryhtyy toimenpiteisiin Lesothon lakien puitteissa.

Amerikkalaiset farkkubrändit Levi Strauss & Co, The Children's Place sekä Leen ja Wranglerin omistava Kontoor Brands ovat puolestaan sitoutuneet vähentämään tilauksiaan, kunnes paikalliset tehtaat ovat korjanneet työntekijöidensä työolosuhteet.

Sekä paikallinen tehtaanjohto että amerikkalaiset farkkubrändit ovat vakuuttaneet olevansa sitoutuneita ohjelmaan ja pitävät monitahoista sopimusta merkittävänä edistysaskeleena alalla.

– Nämä sopimukset ovat läpimurto, joka osoittaa esimerkin muullekin vaatetusteollisuudelle siitä, miten seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön pitää puuttua, WRC:n ohjelmajohtaja Rola Abimourched sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

Vaateteollisuus on merkittävä työllistäjä reilun kahden miljoonan asukkaan valtiossa, sillä yhteensä ala työllistää jopa 40 000 lesotholaista.

Lähteet: Reuters