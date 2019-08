Suomeen halutaan kiinalaismatkailijoita – matkailualan ammattilaisia tuotiin laskemaan koskia ja syömään mämmiä

Kiinalaisten matkatoimistojen edustajia vierailee Kotkan-Haminan seudun ja Porvoon matkakohteissa tällä viikolla.

Kiinalaisvieraat ovat tulleet Suomeen Kotkan-Haminan seudun ja Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiöiden kutsumina. Tarkoituksena on esitellä ja markkinoida alueen kohteita kiinalaisille ostajille.

Tutustumisretki keskittyy etenkin elämys- ja luontomatkailukohteisiin. Kotkan ja Haminan seudulla vierailukohteina ovat Ollinkarit, Santalahti Resort, Erämyskosket, Rakinkotkan viikinkisaari, Zsar Outlet -ostoskylä ja Kamu-linnoitusravintola.

Vieraat muun muassa kilpailevat viikinkikisassa ja joulupukin kesäkisoissa sekä laskevat koskia. He pääsevät myös maistamaan suomalaisia ruokaerikoisuuksia, kuten mämmiä ja mustaamakkaraa puolukkahillolla.

Seuraava ryhmä tulossa jo syyskuussa

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin mukaan kiinalaisedustajat ovat olleet tähän mennessä tyytyväisiä näkemäänsä.

– Reissu on mennyt tähän mennessä ihan loistavasti. Vierailijoiden mielestä on ollut hienoa päästä kokemaan suomalaisuutta syvästi. Se on ollut tässä ideanakin. Tarkoituksenamme on myydä autenttisia, pohjoismaisia elämyksiä, kertoo projektipäällikkö Martti Mustila.

Nyt vierailulla olevat matkatoimistot alkanevat järjestää räätälöityjä pienryhmämatkoja keskiluokalle. Seuraava kymmenen hengen kiinalaisostajaryhmä on tulossa seudulle jo syyskuun alussa.

– Tämä on pitkäjänteistä touhua. Ensin pitää rakentaa suhteet matkatoimistoihin. Kiinalaiset tekevät mielellään kauppaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka he tuntevat ja ovat tavanneet, toteaa Mustila.

Kiinan matkailumarkkinat ovat vahvassa kasvussa. Kiinan turistiakatemian mukaan vuonna 2018 kiinalaiset turistit tekivät lähes 150 miljoonaa ulkomaan matkaa, ja käyttivät matkailuun noin 130 miljardia dollaria.