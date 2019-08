Yllättävä käänne: Nuorten läpi 2000-luvun jatkunut raitistuminen pysähtyi, ja erityisesti tyttöjen nuuskankäyttö lisääntyy

Vaikka tupakointi on vähentynyt, on nuuskan käyttö lisääntynyt nuorten keskuudessa.

Vaikka tupakointi on vähentynyt, on nuuskan käyttö lisääntynyt nuorten keskuudessa. Henrietta Hassinen / Yle

Suomalaisnuoret juovat ja polttavat selvästi vähemmän kuin 2000-luvun alussa, mutta nyt hyvä kehitys näyttää pysähtyneen. Näin kertoo tuore Nuorten terveystapatutkimus (siirryt toiseen palveluun).

Aiempaa harvempi nuori on täysin raitis, ja erityisesti tyttöjen nuuskaaminen lisääntyy. Lukuja on verrattu edelliseen tutkimukseen, joka tehtiin vuonna 2017.

Tupakkatuotteita käyttää päivittäin 14–18-vuotiaista pojista joka kymmenes, ja samanikäisistä tytöistä kahdeksan prosenttia.

Poikien osuus on sama kuin kaksi vuotta aiemmin, mutta tyttöjen osuus on hieman noussut. Tämä selittyy nuuskan käytön lisääntymisellä.

Kahden vuoden välein tehtävä tutkimus Nuorten terveystapatutkimus on tehty joka toinen vuosi vuodesta 1977 alkaen. Tutkimus tehdään kyselynä 12–18-vuotiaille nuorille. Heiltä kysytään tupakkatuotteiden ja alkoholin käytöstä sekä rahapelaamisesta. Tällä kertaa vastaajia oli 3 520. Tutkimuksen kokoavat alan tutkijat, ja julkaisijana on sosiaali- ja terveysministeriö.

Nuuskaa silloin tällöin tai päivittäin käyttää 4,7 prosenttia 14–18-vuotiaista tytöistä, kun kaksi vuotta aiemmin luku oli 3 prosenttia. Samanikäisten poikien käyttö on taas hieman vähentynyt, ja nuuskaa käyttää nyt 11,5 prosenttia pojista.

Alkoholia puolestaan juo vähintään kerran kuukaudessa noin kolmannes 14–18-vuotiaista nuorista. Tytöt ja pojat juovat yhtä paljon, ja määrät ovat edelleen hienoisessa laskussa.

Kuitenkin täysin raittiiksi itsensä ilmoittavia on aiempaa vähemmän. Uusien tulosten mukaan pojista 43 prosenttia ja tytöistä 40 prosenttia ilmoittaa olevansa raitis, kun kaksi vuotta sitten näin teki 45 prosenttia pojista ja 43 prosenttia tytöistä.

Professori vaatii kuria Ruotsin nuuskaralliin

Tutkimuksessa mukana ollut kansanterveystieteen professori Arja Rimpelä Tampereen yliopistosta on huolissaan hyvän kehityksen pysähtymisestä.

– Se on tässä se ikävä juttu. Pahimmillaan tämä voi olla käännekohta pitkän aikavälin kehityksessä.

Hän nostaa jalustalle erityisesti nuuskankäytön.

– Aika pitkälle käyttäjiä ovat olleet nuoret miehet ja pojat. Mutta uutena ilmiönä jo muutama prosentti tytöistäkin käyttää nuuskaa.

Rimpelän mielestä asiaan pitäisi saada kuria. Nuuskassa on usein runsaasti nikotiinia, hän huomauttaa, joten se myös koukuttaa osaa vahvasti. Vaikka myynti on Suomessa kiellettyä, ostaminen on helppoa.

– Ruotsistahan tämä ilmiö tulee. Nuuskaa myydään aktiivisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa piilossa julkisuudelta, ja Torniossa on rajan toisella puolella kauppoja josta sitä ostetaan ja tuodaan ilman valvontaa, Rimpelä sanoo.

– Kyllä Ruotsin pitäisi hillitä sitä, ettei heiltä pääsisi nuuskaa muihin maihin.

Tutkimuksen alkoholiluvuista Rimpelä pitää sen sijaan hyvänä, että näkyvissä on vain käytön vähenemisen pysähtyminen, ei kasvua.

2000-luku on silti menestystarina

Notkahduksesta huolimatta 2000-luku on nuorten päihteidenkäytön vähenemisessä menestystarina.

2000-luvun kynnyksellä eli vuoden 1999 terveystapatutkimuksessa 19 prosenttia pojista ja 16 prosenttia tytöistä kertoi olevansa raittiita. Siitä osuus on kahdessa vuosikymmenessä yli kaksinkertaistunut.

Vuonna 1999 joka neljäs poika tai tyttö kertoi juovansa itsensä tosihumalaan vähintään kerran kuukaudessa – nyt näin sanoo enää joka kymmenes.

Myös tupakointi on romahtanut.

– Kokonaisuus on muuttunut todella merkittävästi, Rimpelä sanoo.

Positiivista on myös, että sekä tutkimuksen nuorimmat eli 12-vuotiaat eivät juuri juo eivätkä polta tai nuuskaa. Käyttö on kaikissa kategorioissa hyvin lähellä nollaa.