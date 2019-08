Jehovan todistajien ylin johto syytteeseen pedofiilien suojelusta – Myös USA:n korkein oikeus ottaa kantaa tietojen peittelyyn

Lastensuojelulain muutos New Yorkin osavaltiossa saattaa tuoda oikeuteen suuren määrän vuosia sitten tapahtuneita lasten hyväksikäyttötapauksia.

Yhdysvalloissa on käynnistymässä kaksi oikeustutkintaa, jotka voivat murtaa jehovan todistajien seurakuntien pyrkimyksen käsitellä jäsentensä tekemät rikokset vain seurakunnan sisällä.

Jehovan todistajat kirjaavat muistiin jäsentensä tekemät niin hengelliset kuin "maallisetkin" rikokset ja tiedot on koottu arkistoihin. Viime vuosina näiden arkistojen avaamista on vaadittu monissa maissa, koska niiden uskotaan sisältävän tunnustuksia vakavistakin rikoksista, kuten lasten hyväksikäytöstä.

Jehovan todistajat ovat kieltäytyneet avaamasta arkistoja. Perusteena on, että tunnustukset on saatu hengellisessä tilaisuudessa ja ne ovat siten luottamuksellisia.

Heidän mukaansa uhreilla on aina oikeus kertoa asiasta viranomaisille. Käytännössä näin tehdään kuitenkin harvoin, koska tuolloin henkilö rikkoisi uskontokunnan normia pysytellä erossa "maallisista viranomaisista".

Jehovan todistajien ylin päämaja toimii New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hallintoelimen johtoon kuuluu kahdeksan miestä, jotka organisoivat järjestön maailmanlaajuista toimintaa.

Jehovan todistajien uusi päämaja. Jehovan todistajat

Nyt nostetuissa oikeustapauksissa vaaditaan, että hallintoelimen jäsenet asetetaan vastuuseen takavuosien pedofiliatapauksista ja että järjestön on avattava rikosarkistonsa viranomaisille.

New York sallii vanhentuneiden rikosten käsittelyn

Uudet oikeustapaukset perustuvat muutokseen, jonka New Yorkin osavaltio on tehnyt lastensuojelulakiinsa. Muutoksen myötä lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyt henkilöt voivat tuoda jo vanhentuneet tapaukset oikeuden eteen riippumatta siitä, kuinka kauan aikaa rikoksesta on kulunut.

Vanhentuneet rikokset on tuotava oikeuden eteen vuoden sisällä. Lakimuutoksen uskotaan tuovan oikeuteen tuhansia tapauksia.

New Yorkin osavaltiossa viedään oikeuteen tuhansia vanhentuneita lasten hyväksikäyttötapauksia – syytettyinä ainakin Jeffrey Epstein ja katolinen kirkko

Kaksi entistä Jehovan todistajien jäsentä on jo käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja vienyt oikeuteen lapsuutensa tapahtumat, kertoo esimerkiksi Newsweek-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Nyt 48-vuotias nainen kertoo tulleensa hyväksikäytetyksi jo taaperoikäisenä ja sen jälkeen vuosien ajan. Syyllinen oli Jehovan todistajien seurakunnan johtajistoon, vanhimpiin, kuulunut mies.

Vartuttuaan nainen kertoi asiasta vanhemmilleen, jotka puhuivat ensin asiasta seurakunnan johtajille. Nämä yrittivät saada perheen vaikenemaan tapauksesta ja ainoastaan rukoilemaan hyväksikäyttäjän puolesta.

Lopulta vanhemmat kääntyivät poliisin puoleen ja mies tuomittiin 3,5 vuodeksi vankeuteen.

Toinen tapaus koskee nyt 47-vuotiasta miestä, jota hänen henkiseksi opastajakseen nimitetty seurakunnan edustaja raiskasi vuosien ajan. Rikokset alkoivat, kun uhri oli 14-vuotias.

Sekä mies että 48-vuotias nainen ovat nostaneet kanteen jehovan todistajien hallintoelimen kahdeksaa miestä vastaan.

Uhrit katsovat, että jehovan todistajien johto on osaltaan vastuussa rikollisten teoista. Uskontokunnan johto on ohjeistanut jäseniä olemaan kertomatta tapauksista poliisille, eikä ole tehnyt sitä itsekään. Lisäksi tekijöiden pedofiilisistä taipumuksista on saattanut olla tieto jo ennen kyseisten tekojen toteutumista, mutta pikkulasten vanhemmille ei ole annettu varoituksia.

Rikosten uhrit ovat havainneet, että molemmat rikoksentekijät ovat edelleen Jehovan todistajien toiminnassa mukana.

Jehovan todistajat pyytävät apua korkeimmalta oikeudelta

Kaliforniassa on tällä viikolla nostettu oikeusjuttu, jossa asetelma on päinvastainen; Jehovan todistajat pyytävät apua Yhdysvaltain korkeimmalta oikeudelta.

Tapahtumat alkoivat kesällä 2006, jolloin J.W:ksi kutsuttu 9-vuotias tyttö oli pyydetty kahden muun tytön kanssa yökylään Gilbert Simental -nimisen miehen luo. Simentalilla oli itsellään samanikäinen tytär ja hän oli aiemmin toiminut Jehovan todistajien seurakunnan vanhimpana. Hän tosin oli luopunut tehtävästään seurakunnassa, omien sanojensa mukaan siksi, että voisi olla enemmän lastensa kanssa.

Simental käytti vierailun aikana kaikkia kolmea tyttöä seksuaalisesti hyväkseen.

Kahden muun tytön vanhemmat kertoivat rikoksesta seurakuntaan. Se antoi Simentalille hengellisen rangaistuksen, kun tämä oli tunnustanut osan teoista. Viranomaisille ei kerrottu.

J.W. kertoi omille vanhemmilleen tapauksesta vuotta myöhemmin. Myös he puhuivat aluksi seurakunnalle, joka kielsi kertomasta poliisille. Lopulta asia päätyi kuitenkin oikeuteen ja Simental sai 45 vuoden vankeusrangaistuksen. Hän istuu edelleen vankilassa.

Oikeuskäsittelyn aikana jehovan todistajat olivat myöntäneet pitävänsä kirjaa rikoksista, joita seurakunnan jäsenet ovat tehneet. J.W:n vanhemmat alkoivat epäillä, että seurakunnalla saattoi olla tieto Simentalin taipumuksista jo vuosia ennen kuin hän pyysi tytöt taloonsa.

Jehovan todistajien julkaisuja. Jeffrey Blackler / AOP

Kun Jehovan todistajilta pyydettiin tietoja, he kieltäytyivät luovuttavasta niitä. Tiedot olivat heidän mielestään rippisalaisuuden alaisia. Lisäksi tietojen etsiminen arkistosta olisi niin työlästä, että se veisi aikaa 19 vuotta.

Kalifornialaiset oikeusistuimet hylkäsivät Jehovan todistajien perustelut kerta toisensa jälkeen. Vuonna 2015 oikeus määräsi J.W:lle neljän miljoonan dollarin korvauksen kärsimyksistään.

Koska oikeus vaatii edelleen Jehovan todistajien dokumentteja, uskonyhteisö on nyt vedonnut Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

Hallintoelimen alaisuudessa toimiva, Jehovan todistajien käytännön toimintaa hallinnoiva Watchtower Society on lähettänyt korkeimmalle oikeudelle vetoomuksen (siirryt toiseen palveluun), jossa se toivoo, että seurakuntien arkistot luokiteltaisiin luottamukselliseksi tiedoksi, jota ei tarvitse luovuttaa ulkopuolisille.

Lisäksi korkeimmalta oikeudelta pyydetään linjausta, että Kalifornian oikeusistuimet olisivat toimineet perustuslain vastaisesti todetessaan seurakunnan osasyylliseksi Gilber Simentalin tekoihin. Jehovan todistajien mielestä hänen tekonsa eivät liittyneet millään tavalla seurakunnan toimintaan.

Oikeusjuttujen ratkaisuilla voi olla suuri merkitys siihen, voivatko Jehovan todistajien omat oikeuselimet, oikeuskomiteat, pitää toimintansa edelleen piilossa julkisuudelta.

