Poliisi selvitti historiallisen suuren rahanpesuepäilyn – venäläinen rikollisjärjestö pesi yli sata miljoonaa euroa suomalaisyhtiön kautta

Mitä rahanpesu on? Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikollisesta alkuperästä olevan rahan alkuperää pyritään häivyttämään. Rikollinen raha pyritään tuomaan esimerkiksi laillisen liiketoiminnan piiriin. Usein rahanpesuun liittyy esimerkiksi tekaistuja laskuja ja sopimuksia, pöytälaatikkoyhtiöitä, joilla ei ole todellista liiketoimintaa ja bulvaanien eli yhtiöiden haamuomistajien käyttöä.

Keskusrikospoliisi on selvittänyt historiallisen suuren rahanpesuepäilyn. Kaksi virolaista miestä on saanut Helsingin käräjäoikeudessa syytteen tapauksessa, jossa heidän epäillään pesseen 130–140 miljoonaa euroa rikollista alkuperää olevaa rahaa.

Ylen MOT:n tietojen mukaan KRP uskoo, että rahat ovat alun perin peräisin venäläiseltä järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta. Rikollisjärjestön edustajia ei kuitenkaan ole saatu asetettua syytteeseen Suomessa.

Keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistisen mukaan kyse on todennäköisesti suurimmasta rahanpesuepäilystä, joka Suomessa on koskaan paljastunut.

– Vain neljän kuukauden aikana suomalaisen yrityksen läpi kulki yli 130 miljoonaa euroa. Usein Venäjään liittyvissä rahanpesuepäilyissä puhutaan miljoonista euroista, mutta näin suuret ovat erittäin harvinaisia, Koistinen sanoo.

Tässä tutkinnassa pelkästään poliisin takavarikoimien varojen määrä oli enimmillään 455 miljoonaa ruplaa eli noin yli yhdeksän miljoonaa euroa.

Tapauksen tutkinta kesti viisi vuotta, ja Keskusrikospoliisi pyysi virka-apua tutkintaan useiden eri maiden viranomaisilta.

Rahoja liikuteltiin suomalaisen rakennusliikkeen kautta

Keskusrikospoliisi aloitti tapauksen tutkinnan jo vuonna 2014. Tutkinnassa alettiin selvittää rakennusalalla toimivan suomalaisyhtiö HTR Talonrakennus Oy:n toimintaa ja rahaliikennettä.

Poliisin esitutkintapöytäkirja

Yhtiön johdossa toimi kaksi virolaismiestä. Vuonna 2014 suomalaisyhtiön tileille Danske Bankiin ja Nordeaan siirrettiin yli 6,5 miljardia ruplaa muutamassa kuukaudessa. Euroina summa on noin 140 miljoonaa euroa.

Poliisi epäilee, että rahojen siirrolle ei ollut liiketoiminnallisia tai muita todellisia perusteita.

– Ilmoitus epäilyttävistä tilisiirroista tuli pankeilta eli ne toimivat tässä tapauksessa juuri niin kuin pitääkin, Koistinen sanoo.

Suomalaisyhtiötä johtaneet virolaismiehet kiistävät syyllistyneensä rikoksiin. Poliisikuulusteluissa he kertoivat, että rahat liittyivät 400–500 miljoonan euron arvoiseen moottoritiehankkeeseen Venäjän Karjalassa.

Poliisitutkinnassa selvisi, että rahat olivat alun perin peräisin tekaistuista venäläisistä yhtiöistä ja Venäjällä rahanpesuepäilyjen takia suljetusta pankista. Venäjän viranomaisten mukaan järjestäytynyt rikollisryhmä käytti laittomiin varojen siirtoon hallinnoimiaan pöytälaatikkoyrityksiä ja tekaistuja maksuperusteita.

Suomesta rahat siirrettiin ulkomaille ja niitä päätyi ainakin 250 yhtiön tilille. Näistä pääosa on pöytälaatikkoyhtiöitä, joilla ei ole todellista liiketoimintaa. Rahoja päätyi myös veroparatiisiyhtiöihin.

Rahanpesuepäilyissä poliisin on kyettävä todistamaan, että rahojen alkuperään liittyy rikoksia. Tämä on usein hankalaa, ja myös eri maiden viranomaisyhteistyössä on edelleen vaikeuksia.

Jarmo Koistisen mukaan esimerkiksi veroparatiisina pidetyn Kyproksen viranomaiset eivät suostuneet luovuttamaan tilitietoja Suomen poliisille.

Sen sijaan yhteistyö Venäjän viranomaisten kanssa sujui Koistisen mukaan jouhevasti.

– On kohtuullisen harvinaista, että saamme näin hyvin tietoja Venäjältä. Se edellyttää tiivistä yhteydenpitoa ja esimerkiksi median seuraamista, Koistinen sanoo.

Venäläismiehen epäillään vastanneen rahansiirroista

Poliisin kuulustelupöytäkirjoissa epäilty rahanpesutapaus paljastuu varsin lennokkaaksi.

Virolaismiehet kertoivat saaneensa tuntemaltaan venäläiseltä liikemieheltä ehdotuksen osallistua moottoritien rakentamiseen Venäjän Karjalassa.

“Moottoritiehanke on suunnitelma moottoritiestä Suomen rajalta Petrozavoskiin (Petroskoihin) - Syväeroon ja edelleen Voznezenjaan. Tämä on ensimmäinen vaihe, moottoritietä on tarkoitus jatkaa myös pidemmälle”, toinen virolaismiehistä kertoi kuulusteluissa.

Poliisin todistajana kuultu Karjalan tasavallan virkamies kertoi, että hanke oli tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahoituksella. Moottoritien rakentamisen kustannukset oli suunnitelman mukaan tarkoitus kattaa tietulleilla.

Poliisikuulusteluissa rikoksesta epäilty virolaiskaksikko kertoi, että suomalaisyhtiö hankittiin venäläismiehen aloitteesta. Virolaismiehet hankkivat tuntemaltaan liikemieheltä Suomessa jo aiemmin rekisteröidyn rakennusalan yhtiön.

Yhtiö hankki pankkitilit Danske Bankista ja Nordeasta. Tileille annettiin käyttöoikeus myös venäläiselle liikemiehelle. Poliisi pystyi muun muassa tietokoneiden IP-osoitteiden avulla osoittamaan, että valtaosa tilisiirroista tehtiin Moskovassa venäläisen liikemiehelle luovutetuilla pankkitunnuksilla.

Venäläismiestä vastaan ei ole nostettu syytettä Suomessa. Koistisen mukaan tämä johtuu siitä, että hänen epäillyt rikoksensa ovat tapahtuneet Venäjällä, jossa Suomen poliisilla ei ole toimivaltaa.

– Hänen toimiinsa puuttuminen on ensi sijassa Venäjän viranomaisten toimivaltaan kuuluva asia, Koistinen sanoo.

Venäjän Karjalaan ei ole hankkeen tiimoilta rakennettu metriäkään moottoritietä.

Tapausta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Yle ei julkaise rikoksesta epäiltyjen miesten nimiä, koska kyse on vasta syytteistä.