Valtavan MotoGP-tapahtuman alku lässähti Kymi Ringillä – ratamoottoripyörät eivät pääse radalle sateen vuoksi

Sade onviivästyttänyt ratamoottoripyörien pääsyä uudelle Kymi Ringin radalle Iitissä. Testiajojen ensimmäinen päivä käynnistyi virallisesti kello 10, mutta MotoGP -tallit ovat jääneet varikkoalueelle odottamaan sateen taukoamista.

Moottoriliiton hallituksen puheenjohtajan Tapio Nevalan mukaan tallit eivät halua ottaa riskejä.

– Uudella ajamattomalla asfaltilla voi olla myös pölyä, ja se tekee radan sateella hyvin liukkaaksi, sanoo Nevala.

Testiajoja on aamun aikana saapunut seuraamaan katsomoalueelle arviolta muutamia satoja ihmisiä. Tiet Kymi Ringille ovat olleet aika ajoin ruuhkaisia.

Yle kokosi tähän juttuun Kymi Ringiin ja sen tulevaisuuteen liittyviä tietoja.

Historialliset testit

Ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokan eli MotoGP:n viralliset testiajot käynnistyvät tänään Kymi Ringillä Iitissä.

Testiajoihin osallistuvat kaikki kuusi MotoGP-tiimiä: Aprilia, Ducati, Honda, KTM, Suzuki ja Yamaha. Suomen Mika Kallio on mukana KTM:n tehdastiimissä testikuljettajana.

Mika Kallion mukaan Kymi Ring ei lukeudu MotoGP-sarjan nopeimpiin ratoihin. Isak Kullman / Red Bull Content Pool

Kallio otti tuntumaa uuteen rataan viime perjantaina.

– Rataa voisi luonnehtia haastavaksi. Ensimmäinen osuus on aika nopea, mutta suurin osa radasta on teknistä osuutta. Se on nopeuksiltaan keskikastia MotoGP:n MM-sarjan radoista, Kallio kertoo.

MotoGP-tiimit keskittyvät testaamaan renkaita, pyörien säätöjä ja myös uusia osia.

Testitiimit ajavat molempina päivinä kello 10–17 välisenä aikana.

Tapahtumatoimija Lahti Events vastaa testiajojen tapahtumajärjestelyistä. Lahti Events odottaa kaksipäiväiseen tapahtumaan 5 000–10 000 katsojaa. Lahti Events ilmoitti torstaina, että testiajojen 2000 paikan istumakatsomo on myyty loppuun.

MotoGP-osakilpailu ensi vuonna

Testit ovat Kymi Ringille tärkeät. Ne pohjustavat ratamoottoripyöräilyn MM-osakilpailua, joka on tarkoitus ajaa Iitissä vuoden kuluttua kesällä 2020.

Kymiring Events Oy on tehnyt sopimuksen MotoGP-osakilpailun järjestämisestä promoottorina toimivan Dorna Sportsin kanssa. Sopimus kattaa vuodet 2020–2024. Dorna Sports vahvistaa Suomen osakilpailun tarkan päivämäärän myöhemmin syksyllä.

Dorna Sports odottaa ensi vuoden MotoGP-viikonloppuun kaikkiaan 100 000 katsojaa.

Testiajojen aikaan Kymi Ringin varikkoalueesta on valmiina yksi kolmannes. Pyry Sarkiola / Yle

Kymiringin Oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilän mukaan odotettu katsojamäärä ei ole utopiaa. Esimerkiksi venäläisten moottoriurheiluvieraiden uskotaan saapuvan paikalle.

Rajamuodollisuudet mukaan lukien Pietarista Kouvolaan matkustaa noin kahdessa tunnissa. Kouvolasta ajaa radalle Iittiin alle vartissa.

– Pietarista voimme odottaa paikalle paljon vieraita. Pelkästään testiajoihin on tulossa varsin paljon venäläistä mediaa paikalle. Tietysti vieraita odotetaan myös muualta ulkomailta. Helsinki-Vantaalta pääsee myös nopeasti Kouvolaan, Pietilä sanoo.

Kymiring Oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilä on tottunut vastaamaan epäileviin puheisiin MotoGP-viikonlopun yleisömäärästä.

– Suomen skaalassa tapahtuman suuruus on poikkeuksellinen. Moni sanoo, että se ei ole mahdollista, mutta uskon että se on. Täytyy muistaa, että Suomessa järjestetään kymmenientuhansien ihmisten konserttitapahtumia, jotka olisivat varmasti suurempia, mutta paikalle ei saa ottaa enempää ihmisiä, Pietilä sanoo.

Kymiring Oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilä ei pidä kovia ensi vuoden katsojatavoitteita utopiana. Pyry Sarkiola / Yle

Ainoa korkeimmat vaatimukset täyttävä GP-rata Pohjoismaissa

Kymi Ringin alue on kooltaan noin 180 hehtaaria. Se sijaitsee Iitissä, Kouvolan ja Lahden välisen valtatien varressa.

Kymi Ring täyttää FIM:n ja FIA:n korkeimmat GP-ratavaatimukset. Kymi Ring on ainoa korkeimmat vaatimukset täyttävä GP-rata Pohjoismaissa.

Radan pituus on 4,6 kilometriä ja korkeuseroa on 23 metriä. Radan leveys on 12–15 metriä ja siinä on 18 kaarretta.

Rata-alueen maisemointi on hyvin keskeneräistä Kymi Ringillä. Pyry Sarkiola / Yle

Kymiring Oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilän mukaan radan rakentaminen on maksanut tähän mennessä hieman alle 20 miljoonaa euroa. Rata-alueella on vielä paljon tehtävää.

Pietilä arvioi, että ennen ensi vuoden MotoGP-kilpailua ratayhtiö käyttää Kymi Ringin alueeseen vielä noin 10 miljoonaa euroa.

– Isoin investointi on varikkorakennuksen viimeisteleminen. Testeissä varikkorakennusesta on käytössä vasta noin kolmasosa. Lisäksi ratayhtiön on saatettava kuntoon alueen muu infra, kuten rata-alueen tiestö, Pietilä kertoo.

Rakennusmiehet urakoivat Kymi Ringin rata-alueella vielä perjantaina. Pyry Sarkiola / Yle

Keskusteluja Suomen rallin erikoiskokeesta

Kymi Ringille etsitään koko ajan muitakin kilpailuja ensi vuodelle MotoGP-viikonlopun lisäksi.

Se tiedetään jo, että Kymi Ringillä järjestetään ensi kesänä motocrossin MM-osakilpailu. Kymi Ringillä ajettava Suomen osakilpailu on lisätty kansainvälisen moottoriliitto FIM:n MM-kisakalenteriin seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Ratayhtiö on keskustellut AKK Motorsportin kanssa siitä, että se saisi järjestettäväkseen yhden erikoiskokeen Jyväskylän MM-rallista ensi vuonna.

– Erikoiskokeen järjestäminen täällä olisi merkittävä tapahtuma. Uskomme sen kiinnostavan ihmisiä, Markku Pietilä sanoo.

Lisäksi ratayhtiö on käynyt ensimmäisiä tunnusteluja saksalaisten vakioautojen DTM-sarjan MM-osakilpailun järjestämisestä tulevaisuudessa.

Formulasirkus Iittiin?

Radan laatuluokitus mahdollistaisi tulevaisuudessa myös Formula 1 -kisan järjestämisen.

Formula 1 -autojen saapuminen Kymi Ringille on kuitenkin vielä pitkän matkan päässä. Pietilä arvioi, että loppupeleissä F1-kisan saaminen on kiinni siitä, halutaanko F1-kalenteria laajentaa Pohjoismaihin.

Pietilän mukaan F1-sarjan omistaja, yhdysvaltalainen mediajätti Liberty Media on tietoinen Kymi Ringin käänteistä.

– He tietävät tarkasti miten Kymiringin tilanteet ovat edenneet. Tapahtuman rahoitus olisi varmasti F1-kisan kohdalla suurin haaste.

Viime vuonna Kööpenhaminan on uutisoitu olleen kiinnostunut isännöimään F1-sirkusta katuradalla. Sittemmin hanke on ottanut takapakkia (siirryt toiseen palveluun), kun maan hallitus ja Kööpenhaminan viranomaiset eivät päässeet sopuun kustannuksista.

Viimeksi Pohjoismaissa ajettiin F1-kisa vuonna 1978 Etelä-Ruotsissa Anderstorpissa. Kisan voittoon ajoi tuolloin Niki Lauda.

– Uskon että tulevaisuudessa F1:ssä ollaan tulossa pois päin katuradoista. Niillä kisat ovat tylsiä, koska kookkaat autot eivät sovi tekemään ohituksia. Jos katuradat väistyvät ei muita vaihtoehtoja F1-kisalle Pohjoismaissa ole, Kymiring Oy:n toimitusjohtaja Markku Pietilä sanoo.

Kymi Ringin ratayhtiö on seurannut tarkasti myös Venäjälle rakenteilla olevan Igoran moottoriratahankkeen etenemistä. Rata sijaitsee Raudussa, noin sata kilometriä Viipurista Laatokan suuntaan.

Radan profiilin suunnitellut saksalaisarkkitehti (siirryt toiseen palveluun) Hermann Tilke kommentoi viime vuonna Motorsport.com-sivustolle, että radasta tulee alkuvaiheessa kakkoskategorian rata. Täten se ei olisi F1:lle sopiva. Tilke lisäsi kuitenkin, että kategorian korottaminen on mahdollista. Se vaatisi alueelle parempaa infrastruktuuria.

Tänä vuonna Venäjän F1-kisa ajetaan Sotshin olympiamaisemissa.