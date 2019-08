Syyttäjä valitti Helsingin poliisin tietolähdetoimintaa koskevassa jutussa – käräjillä poliisijohdon syytteet kaatuivat

Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan epäselvyyksiä puidaan todennäköisesti vielä hovioikeudessa. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoi perjantaina, että on pyytänyt Helsingin hovioikeudelta jatkokäsittelylupaa asiassa.

Käräjäoikeus hylkäsi aiemmin kaikki syytteet jutussa. Virkarikoksista syytettyjen joukossa oli korkeaa poliisijohtoa.

– Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä virkarikosasia, koska se liittyy poliisin salaiseen tiedonhankintaan, jossa esimiesvalvonnan rooli on korostunut. Asian selvittämisintressi on suuri, mistä syystä sen saattaminen myös hovioikeuden arvioitavaksi on tarpeen, valtakunnansyyttäjänvirasto sanoi tiedotteessa.

Aarnion lisäksi syytteessä hänen alaisiaan ja pomojaan

Jutussa on ollut syytettynä muun muassa Helsingin huumepoliisin silloinen päällikkö Jari Aarnio, joka poisti poliisin tietolähteet poliisin rekisteristä viime vuosikymmenen vaihteessa, eikä uusia rekisteröity vuosiin. Aarnio sanoi toimineensa lain puitteissa ja poistaneensa merkinnät siksi, että tietolähteet vaativat sitä.

Muita syytettyjä olivat Helsingin ex-poliisikomentaja Jukka Riikonen, KRP:n päällikkö Robin Lardot, poliisipäällikkö Lasse Aapio, ex-poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja ja Aarnion alaisena toiminut rikostarkastaja Petri Rainiala ja rikosylikonstaapelina toiminut Aarnion alainen. Valitus koskee kaikkia heistä.

Käräjäoikeuden mukaan laiminlyöntejä tapahtui, rikoksia ei

Käräjäoikeus totesi, että Helsingin poliisissa laiminlyötiin tietolähdetoimintaa koskevia säännöksiä vuosina 2008–2013. Kenenkään ei kuitenkaan katsottu syyllistyneen rikokseen, koska lähteiden rekisteröimiseen ja käytön kirjaamiseen ei tuolloin ollut olemassa lain mukaista menettelytapaa.

Käräjäoikeuden mukaan poliisin olisi pitänyt perustaa tietolähteiden rekisteröintiä varten valtakunnallinen tietolähderekisteri. Tällainen rekisteri perustettiin vasta vuonna 2019. Sen perustamisen laiminlyönnistä ketään syytetyistä ei syytetty.

