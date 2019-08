Joensuulainen mies muutti asumaan jurttaan – “Tämä on yllättävän hauskaa ja helppoa”

Joensuulainen Huck Middeke on asunut jurtassaan noin viikon verran.

Joensuulainen Huck Middeke on asunut jurtassaan noin viikon verran. Heikki Haapalainen / Yle

Joensuulainen eräopas Huck Middeke on asunut noin viikon jurtassa eli mongolialaislähtöisessä paimentolaisteltassa. Asumismuoto ei ole Middekelle väliaikainen, vaan hän aikoo pysytellä jurtassaan myös talvipakkasilla. Jurtta on pystytetty Joensuun läheisyyteen, josta Middeke on vuokrannut maanomistajalta 3000 neliömetriä tyhjää peltopinta-alaa.

Middeken asumiskokeilun taustalla on kansainvälisesti levinnyt Resilience Hub -asumisverkosto. Ideana on tähdätä muun muassa mahdollisimman ympäristöystävälliseen asumiseen sekä sopeutumiskykyyn. Kestävän asumisen lisäksi halutaan luoda paikka esimerkiksi selviytymis- ja erämaataitojen sekä luontokasvatuksen opettamiselle ja kokeiluille.

Kaikki tarvittava löytyy

Jurtta on sisältä lämmin ja tunnelmallinen. Seiniä koristavat erilaiset taulut, tilan reunustoilla on muutamia banaanilaatikoita. Middeke ei ole vielä ehtinyt purkaa kaikkia muuttotavaroita. Kattoon on kiinnitetty palohälytin lakisyistä.

– En kutsuisi tätä primitiiviseksi, täällä asuminen on luksusta. On myös mukavaa, kun saa olla enemmän ulkona, Middeke kuvailee jurtta-asumista.

Idea jurttaan muuttamisesta syntyi aikaisemman kokemuksen lopputuloksena.

Yle kertoi viime vuonna kokeilusta, johon Huck Middeke osallistui. Viime kesänä joukko primitivistejä muutti kuukaudeksi telttaleiriin Keski-Suomeen. Tarkoituksena oli elää ilman rahaa ja mukavuuksia mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Jo tuolloin Middeke haaveili vakituisesta asumisesta telttaleirissä, ja nyt tuo haave on toteutunut.

Jurtta on pystytetty Middeken vuokraamalle tontille. Alueelle mahtuisi laskelmien mukaan asumaan 18 henkilöä. Heikki Haapalainen / Yle

– Se oli yllättävän hauskaa ja helppoa, minkä takia päätin, että haluaisin elää aina näin, Middeke kertoo.

Jurtasta löytyykin kaikki elämiseen tarvittava. Keittiötila ruoanlaittoa varten, sänky ja siirrettävä, ulkohuussia muistuttava vessa. Itse tehdystä hanasta valuva vesi kannetaaan tontilla sijaitsevasta kaivosta.

Sähköä jurttaan saadaan aurikopaneeleista. Valot jurttaan asennetaan myöhemmin, Middeke käyttää vielä siihen asti valaistuksena otsalamppua. Päiväsaikaan luonnonvalo valaisee tilan katon aukaistavasta aukosta.

Middeke nostaa jurtan lattiasta kantta, jonka alta paljastuu maakellari. Maakellarissa on kylmässä säilytettävät elintarvikkeet. Middeke ei usko, että tulee tarvitsemaan pakastinta, ruokaan hän käyttää pääasiassa kuivatarvikkeita.

Ruoan valmistus ja tilan lämmitys tapahtuu jurtan sisällä olevalla kamiinalla, johon tarvitsee lisätä Middeken mukaan vain kaksi kiloa puita per tunti. Nyt kamiinaa ei voi lämmittää, sillä polttopuut ovat loppu. Polttopuita Middeke ei osta, vaan käyttää enimmäkseen hakkuuylijäämää.

Yksi kestävän asumisen tavoitteista on olla mahdollisimman omavarainen. Middeken mukaan ruoanhankinta on vielä siirtymävaiheessa, alussa ruoka-ainekset ostetaan kaupasta.

Ruokailussa Middeke haluaa käyttää hyödyksi mahdollisesti myös hävikkiruokaa ja muita kestäviä ratkaisuja. Ajan kanssa ruokaa voidaan saada omilta kasvimailta.

Jurtan sisältä löytyy myös ompelukone. Heikki Haapalainen / Yle

Kuka tahansa pääsee kokeilemaan yhteisöllistä asumista

Joensuussa aloitettu kokeilu kulkee nimellä The Nomad Town Joensuu. Nimi viittaa siihen, että yhtenä asumisen kriteereinä on, että majoituksia pystyy tarvittaessa siirtämään. Muuten asukkaat saavat itse päättää, millaisen asumuksen pystyttävät. Middeke on tällä hetkellä vielä alueen ainoa vakituinen asukas.

– Koko Nomad Townin voisi siirtää paikasta paikkaan tai jos muuttaa vaikka toiseen Nomad Towniin, niin se on helppo ottaa mukaan.

Kuka tahansa on tervetullut kokeilemaan asumista. Pitkää sitoutumista tai alueelle muuttamista ei vaadita, eikä oman elämän perusasioista, kuten työstä tai koulusta tarvitse luopua.

Alueella on vielä paljon tyhjää tilaa ja sen kehittämisen suhteen Middekellä on suuria suunnitelmia. Hän esittelee karttaa, jossa on hahmotelma mahdollisesta infrastruktuurista. Laskelmien mukaan alueelle mahtuisi asumaan noin kahdeksantoista henkilöä.

– Ensimmäisenä tulevat kompostit, kasvimaa, kasvihuoneet ja nuotiopaikka. Lisäksi saunavaunu ja vierashuone, kylmä ja lämmin varasto, myös isompi määrä aurinko- tai tuulisähköä. Olemme rakentamassa yhteistä keittiötilaa, jossa voi viettää yhdessä aikaa ja tehdä ruokaa, Middeke kertoo.

Mitään ei osteta uutena. Materiaalit ja esineet ovat kierrätettyjä tai saatu esimerkiksi vaihtokaupan kautta. Asumiskokeilussa ei haluta vain yrittää elää kestävämmin, vaan aloittaa elämiseen tarvittavien asioiden rakentaminen alusta alkaen ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Primitivismi eli alkukantaisiin oloihin palaaminen voi olla esimerkiksi pyrkimistä pois teknologian ja sivilisaation rasitteista, pyrkimystä kehittää ympäristöä suojelevaa maanviljelyä ja arkkitehtuuria tai vaikkapa luonnossa selviytymiseen liittyvien taitojen harjoittelemista.

– Kriteerinä on kestävä elämäntapa, ei vain kestävämpi, mutta kestävä eli että emme tarvitsisi enempää, kuin yhden maapallon.

Aluekartasta näkyy, mitä kaikkea tontille voitaisiin rakentaa. Heikki Haapalainen / Yle

Jokainen voi antaa tietoa, taitoa ja tilaa

Kestävää asumista on nähty Suomessa aikaisemminkin, esimerkiksi ekokylien muodossa. Ekokyliin liittyy usein aate yhteisöllisestä ja ekologisesta asumisesta.

– Ekokylissä tarkoituksena on kestävä asuminen. Resilience Hub taas tarjoaa tilaa ja mahdollisuuksia oppia ja kokeilla uusia kestävyyteen liittyviä asioita. Jokainen voi antaa tietoa, taitoa tai tilaa, Middeke selittää.

Middeke toivoo yhteistyökumppaneiksi myös esimerkiksi kouluja ja yrityksiä. The Nomad Town Joensuu on perustettu yhteistyössä Maaseutuyhdistys Sydänlanka ry:n kanssa. Yhdistyksen kanssa on tarkoitus järjestää muun muassa kursseja ja tapahtumia alueella.

Moni on Middeken mukaan ilmaissut kiinnostuksensa jurtta-asumiseen jo projektin alkuvaiheessa.

– Jotkut sanoivat minulle jo ennen kuin oli varmaa, että saan tontin, että laita sitten viestiä, kun alue on valmis, niin muutan sinne, Middeke naurahtaa.

Haaste kerrallaan

Moni voisi kutsua jurtta-asumista ja paluuta satojen vuosien takaiseen elämäntapaan primitiiviseksi, mutta asumismuoto ei tunnu Middeken mielestä liian vaikealta.

– Totta kai se on aluksi hankalaa. Olen kuitenkin viettänyt paljon aikaa ulkona, eräoppaana ja myös kuukauden ajan kokeilussa. Katsotaan nyt miten menee, haaste kerrallaan.

Middekellä on rakennuslupa tontille tällä hetkellä viideksi vuodeksi.

– Sen ajan yritän nyt ainakin asua alueella ja katsotaan sitten, voinko vielä jatkaa.

Elämänmuutos tuo Middeken mukaan omat vaikeutensa, mutta hän kertoo olevansa valmis haasteisiin ja uusiin kokemuksiin. Heikki Haapalainen / Yle

Lue lisää:

Joukko primitivistejä muutti kuukaudeksi metsään ilman rahaa Keski-Suomessa – "Emme voi jatkaa näin, maapallo ei kestä"