Fuck Sweden -huudot raikuivat Tampereen yössä, kun Asap Rocky astui lavalle Blockfestissä: "Asap on äijä, joka on tehnyt todella isoja asioita"

FUCK SWEDEN! FUCK SWEDEN FUCK SWEDEN! Tuhansien ihmisten rytmikkäät huudot täyttävät Ratinan stadionin, kun kello lähestyy kahtakymmentäkolmea. Vaikkeivät ihan kaikki siihen uskoneet, Asap Rocky on saapunut Tampereelle ja kohta hän astuisi Blockfestin päälavalle.

– Juuri tässä vähän arvioimme kaverini kanssa, ettei Asap Rocky kuitenkaan saapuisi paikalle, koska niin moni pääesiintyjä on tänä vuonna perunut, keikan alkamista odotteleva Hanna toteaa.

Samaan hengenvetoon Hanna sanoo, ettei ehdollisen vankeusrangaistuksen pahoinpitelystä Ruotsissa saanutta rap-artistia ole kohdeltu kovin epäoikeudenmukaisesti.

– Häntä on kohdeltu samalla tavalla kuin muitakin ihmisiä.

Kovaksi Asap-faniksi tunntustautuva Tomi on toista mieltä.

– Ruotsi on toiminut tässä tapauksessa todella väärin. Siinä haastettiin riitaa, ja Asap seurueineen vastasi tähän. Kyseessä on kuuluisa räppäri, jonka kustannuksella voidaan vaikka hankkia paljon rahaa. Asap on äijä, joka on tehnyt todella isoja asioita. Hänen keikkansa kolme vuotta sitten täällä Blockfestissa todella säväytti meitsin, Tomi hehkuttaa.

Sitten alkaa tapahtua. Sundress-kappaleen kepeät tahdit täyttävät ilman, ja kuten heinäkuun alussa Tukholmassakin, Asap Rocky esiintyy valkoisen kankaan takana näkyvänä siluettihahmona. Hurmioitunut yleisö laulaa mukana. Sitten seuraavat Lovesick ja Asap Forever, johon on sämplätty Mobyn kahdenkymmenen vuoden takaista Porcelain-hittiä.

Biisien välillä yleisö intoutuu huutamaan antaumuksella Fuck Sweden -mantraa, jota kuultiin myös viime sunnuntaina Anaheimin Real Street Festivalilla, artistin ensimmäisellä keikalla vangitsemisen jälkeen. Anaheimissa Asap Rocky purki tuntojaan avoimesti ja kertoi vangitsemisen olleen "pelottava ja nöyryyttävä kokemus." Hän muisti myös kiittää Jumalaa ja hip hop -yhteisöä.

Tampereella Asap Rocky ei selvästikään halunnut enää muistella kesän tapahtumia, vaan katsoi mieluummin eteenpäin. Yhdessä välispiikissä oli viittaus vankilakokemuksiin, mutta siihen se oikeasti jäikin. Hän ei myöskään lähtenyt huudattamaan yleisöä Ruotsi-kuittailulla, vaan suhtautui siihen neutraalisti.

Sen sijaan artisti antoi itsestään varsin sympaattisen kuvan. Keikan puolivälissä nuori nainen pyörtyi eturivissä ja Asap Rocky käytti pitkän tovin huolehtimalla naisen voinnista ja siitä, että tämä on kunnossa:

– Oletko ok, sweetheart? Shown pitää jatkua ja sinun pitää herätä, onhan kaikki hyvin?

Plain Jane -kappaleen tienoilla alkoivat myös moshpitit: Asap Rocky loitsi yleisönsä muodostamaan "one giant moshpitin", ja tällaisella teemalla jatkettiin parin muunkin kappaleen ajan. Yleisömeri muuttui vellovaksi, toisiinsa törmäileväksi massaksi: "I fuck yo bitch for the irony".

Joku roiskuttaa pullosta vettä niin että vaatteet kastuvat ja kannabiksen lemu tuntuu ympärillä vahvana. Ehkä kannabis on tämän kesän ilmiö: sama tuoksu leimasi myös Helsingin Flow-festivaalia.

Eipä aikaakaan, niin Asap Rocky kysyy, että kuka yleisöstä on polttanut pilveä ennen konserttia. Aika monta kättä nousee. Sitten siirrytään ihan toisenlaisiin aineisiin: kuka teistä on ottanut psykedeelisiä sieniä ennen keikkaa? Käsiä ei juuri nouse. Sitten Asap Rocky pamauttaa ilmoille LSD-biisin. Taustavideoihin ladataan runsaasti psykedeelisiä tehosteita, jotka tihentävät tunnelmaa.

Tunnelmaa tihentävät myös ilmassa lentelevät muovipullot ja vähän muutkin jutut.

– Ladies, ladies...Asap Rocky hokee, sanoja venytellen ja pitää samalla käsissänsä useita rintaliivejä. Näky on jotenkin koominen.

Välillä yleisö yltyy taas huutamaan Fuck Swedeniä: tuntuu siltä, että kyseessä on läppä, jota tullaan kuulemaan tässä genressä vielä pitkään, ja todennäköisesti hyvin erilaisissa yhteyksissä,

Shown loppupuolella Asap Rocky hyppää vielä yleisön joukkoon, kertoo useaan otteeseen rakastavansa kaikkia ja kiittää tilaisuudesta esiintyä Suomessa.

Kokonaisuutena voisi sanoa, että kaikki mitä Asap Rocky teki lavalla ( ja lavan ulkopuolella), tuntui helpolta ja vaivattomalta. Yleensä tällaiseen lopputulokseen päästään kovalla harjoittelulla, ellei kyse sitten ole luonnonlahjakkuudesta.

– Ihan vitun kova keikka, ihan vitun kova keikka, nuori nainen toistelee takanani.

Ja moni muu yleisöstä oli samaa mieltä:

– Paras keikka jolla olen ikinä käynyt, ja olen kyllä käynyt tosi monilla festareilla. Ei voi kuvitella tätä fiilistä, kiitokset Asapille! Miki toteaa.

Myös jäi kokonaisuudesta positiivinen kuva.

– Oli jotenkin hellyttävää, kuinka Asap huolehti ihmisistä, jota voivat huonosti. Kaiken kaikkiaan hyvä keikka, Linnea ja Kati summaavat.