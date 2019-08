Yhdysvaltain ja Kiinan välirikko pahenemassa – USA aikoo myydä Taiwanille hävittäjäkoneita

Kiina on erityisesti vastustanut modernien hävittäjien myymistä Taiwanille.

Yhdysvallat on aikeissa myydä Taiwanille uudenaikaisia hävittäjälentokoneita kahdeksan miljardin dollarin arvosta. Presidentti Donald Trumpin hallinto on antanut asiasta tiedotteen kongressille.

Kyseessä ovat Lockheed Martin -yhtiön valmistamat F-16V-hävittäjät.

Myyntipäätöksen tekee viime kädessä Yhdysvaltain ulkoministeriö. Monet kongressiedustajat kummastakin puolueesta ovat jo ilmoittaneet kannattavansa kauppaa.

– Näiden hävittäjien merkitys on ratkaiseva, jotta Taiwan voi puolustaa ilmatilaansa, jota Kiinan kansantasavalta yhä voimakkaammin uhkaa, sanoi senaatin ulkoasioiden komitean puheenjohtaja Jim Risch lausunnossaan.

Vaikka Yhdysvalloilla ei ole muodollisia suhteita Taiwanin kanssa, on se Taiwanin saaren tärkein tukija ja aseistaja. Vuoden 2008 jälkeen Yhdysvallat on myynyt Taiwanille aseita yli 24 miljardin dollarin arvosta. Taiwan on saanut muun muassa M1A2 Abrams taistelupanssarivaunuja ja Stinger-ohjuksia.

Taiwanilla on jo vanhastaan F-16-hävittäjiä, joista osaa modernisoidaan V-versioiksi.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan ja sanoo kohdistavansa aseiden myyjään vastatoimia. Kiina ja Yhdysvallat ovat kuluneen parin vuoden aikana kietoutuneet ankaraan taloussotaan. Taiwanin kanssa tehtävä asekauppa on omiaan heikentämään maiden suhteita ja vaikeuttamaan kauppaneuvotteluja.

Lähteet: Reuters, AP