Britannian brexitiä vastustava oppositio kokoaa hätätilahallitusta – Kompastuskivenä kiista pääministeristä

Britanniassa sopimuksetonta EU-eroa vastustava oppositio yrittää kiivaasti löytää toimintatavan, jolla lokakuun lopussa häämöttävä ero saataisiin estettyä.

Boris Johnsonin johtama konservatiivihallitus aikoo viedä no-deal-brexitin läpi joka tapauksessa. Hallituksen kannatus parlamentissa on hyvin ohut ja on täysin mahdollista, ettei enemmistöä löydy, mikäli vielä yksi äänestys brexitistä järjestetään.

Opposition riveissä on nyt muotoutumassa toimintatapa, jolla sopimukseton ero voitaisiin estää. Aikaa suunnitelman toteuttamiselle on hyvin vähän, joten ratkaisuja olisi saatava aikaan nopeasti.

Oppositiota johtava Työväenpuolue haluaa, että parlamentti äänestää hallituksen luottamuksesta heti kun se palaa lomalta syyskuun alussa.

Jos epäluottamuslause menee läpi ja hallitus kaatuu, opposition on määrä synnyttää pikaisesti hätätilahallitus estämään sopimuksettoman EU-eron.

Kiista opposition johtajasta

Tuolloin nousee esiin suunnitelman kompastuskivi: opposition on päästävä sopuun uudesta pääministeristä.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn katsoo tehtävän kuuluvan itseoikeutetusti hänelle.

– Periaate on, että työväenpuolue on suurin oppositiopuolue ja meillä on halua mennä hallitukseen. [...] Olemme valmiit palvelukseen, hän sanoi BBC:lle.

Corbyn on Britannian poliittisissa piireissä erittäin epäsuosittu hahmo. Hänen ehdokkuutensa on jo heti kättelyssä saanut vastaansa vastalauseita.

Hallituksen kaataminen vaatisi tukea myös konservatiivipuolueesta eronneilta kansanedustajilta. Nämäkin Borin Johnsoniin kriittisesti suhtautuvat konservatiiviedustajat kavahtavat ajatusta Corbynin hallituksen tukemisesta.

Avainasemaan nousee kannatustaan kasvattanut, kaiken aikaa brexitiä vastustanut liberaalidemokraattinen puolue. Sen entinen johtaja Vince Cable esittää, että Corbyn nimeäisi oman kompromissiehdokkaansa pääministeriksi.

Toinen ehdotus tulee liberaalidemokraattien nykyiseltä johtajalta, Jo Swinsonilta. Asiasta kertoo esimerkiksi The Guardian (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Swinson esittää, että poikkeustilanteessa lyhytikäiseksi tarkoitettua hätätilahallitusta alkaisi johtaa joko pisimpään parlamentissa yhtäjaksoisesti työskennellyt mies- tai naisedustaja.

Konservatiivipuolueen kansanedustaja ja entinen valtiovarainministeri Ken Clarke. Leonardo Muñoz / EPA

Nämä henkilöt ovat konservatiiveja edustava Ken Clarke ja työväenpuolueen Harriet Harman. He ovat arvostettuja poliitikkoja, jotka tunnetaan yhteisnimellä "alahuoneen äiti ja isä".

Swinson sanoo saaneensa molemmilta suostumuksen tehtävään.

Työväenpuolueen kansanedustaja Harriet Harman. Will Oliver / EPA

Tulevina päivinä Britanniassa pohdittaneen, suostuuko Jeremy Corbyn ja työväenpuolue kompromissiratkaisuun vai yrittääkö puolue houkutella muiden puolueiden edustajia tukemaan Corbyniä. Boris Johnsonin hallitus yrittänee kampittaa opposition suunnitelman.

Lähteet: Reuters