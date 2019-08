Myös Suomessa asuvat hongkongilaiset osoittivat mieltään ja pelkäsivät väkivaltaisuuksia – "Tiedämme, että meitä pidetään silmällä"

Aalto-yliopistossa taiteita opiskeleva Sheung-Kan Yiu, 28, on vihainen. Hänen kotonaan Hongkongissa, 8 000 kilometrin päässä, väkivalta on tullut kaduille.

– Olen turhautunut ja vihainen. Mielenosoittajien vaatimuksia ei ole kuunneltu, hän sanoo.

– Ovatko hallintojohtajan [Hongkongin johtaja Carrie Lam] kädet sidotut, vai onko syynä hänen poliittinen ylpeytensä? Yli kaksi miljoonaa ihmistä on kaduilla ja poliisin väkivalta lisääntyy, mutta hän ei luovuta. En ymmärrä.

Yiu on saapunut Helsingin Narinkkatorille tukimielenosoitukseen. Niitä järjestetään tänään ympäri maailmaa, myös Suomessa. Koolla on parikymmentä rauhallista mielenosoittajaa.

Mielenosoittajia oli kourallinen. Ulkopuoliset pysähtyivät jättämään paikalle tukiviestejä. Rami Moilanen/ YLE

He ovat pystyttäneet torille niin sanotun Lennon Wallin eli seinän, johon kuka tahansa saa kirjoittaa post it -lapuille tukiviestejä Hongkongin mielenosoittajien puolesta. Samanlaisia seiniä suurempina käytetään Hongkongissa.

– Vaikka olemme kaukana, haluamme osoittaa tukemme. Jos olisin nyt Hongkongissa, marssisin itsekin kaduilla, Yiu sanoo.

Mielenosoittajat pelkäsivät väkivaltaa

Yiu suostuu esiintymään jutussa nimellään ja kasvoillaan.

Kaikki eivät suostu. He kertovat Ylelle pelkäävänsä turvallisuutensa puolesta. Vaikka mielenosoittajia on kourallinen, he ovat hankkineet paikalle tapahtuman ajaksi turvamiehen.

– Kaiken varalta. Tiedämme, että meitä pidetään silmällä, kun osoitamme mieltä julkisesti. Voimme joutua kohtaamaan väkivaltaa, Yiu sanoo ja viittaa Australiassa väkivaltaisiksi yltyneisiin tukimielenosoituksiin (siirryt toiseen palveluun). Niissä yhteen ovat ottaneet kansallismieliset kiinalaiset ja hongkongilaiset.

Myös Narinkkatorilla on Kiinaa tukeva vastamielenosoitus. Vastakkainasettelu näkyy Helsingissä asti. Tunnelma on kuitenkin rauhallinen.

Kiinaa tukevassa vastamielenosoituksessa oli suunnilleen yhtä paljon osallistujia. Rami Moilanen/ YLE

Yiun perhe asuu Hongkongissa. Miten he voivat, ja mitä mieltä he ovat tapahtumista?

– Emme me oikein keskustele siitä. Aihe on tabu. Äidin ja siskon kanssa on juteltu, mutta lähinnä siltä kantilta, että he ovat turvassa ja että välitän heistä, Yiu sanoo.

Mielenosoitukset jakavat voimakkaasti perheitä, Yiu sanoo. Kaduilla on erityisesti nuorempi sukupolvi, eivätkä heidän vanhempansa aina ymmärrä miksi. Yiun perhe ei osallistu mielenosoituksiin.

Yiu seuraa Suomessa tiiviisti mediaa ja pitää yhteyttä kavereihinsa. Heistä moni marssii Hongkongin kaduilla.

– Mutta mielenosoittamisesta on tullut riski. Jos menet, voit joutua hakatuksi tai saada kyynelkaasua. Ja yksi nainen on jo menettänyt silmänsä, Yiu viittaa mielenosoitusten symboliksi nousseeseen tapaukseen.

"Olisi naiivia ajatella, että hallinto taipuisi kaikkiin vaatimuksiin"

Yiu on asunut Suomessa runsaat kaksi vuotta.

Hän tuntee Aalto-yliopiston taiteiden laitokselta vain kolme muuta hongkongilaista. Hongkongilaisia on Suomessa vähän.

Hänen on määrä saada tutkintonsa Aalto-yliopistossa päätökseen vuoden loppuun mennessä, ja sitten hän aikoo etsiä Suomesta töitä.

Narinkkatorille jätettyjä viestejä, joissa tuetaan Hongkongin mielenosoittajia. Rami Moilanen/ YLE

Yiu lähti Hongkongista, joka oli hyvin erilainen kuin nyt. Mielenosoitukset ovat hänen mukaansa välttämätöntä taistelua vapauden ja demokratian puolesta.

– Olen hyvin turhautunut. Meneillään on kiinalaistaminen.

Sheung-Kan Yiu haluaa, että hallintojohtaja Carrie Lam luovuttaa ja mielenosoittajien viiden kohdan vaatimuslista toteutuu. Erityisesti koko kiistan alkupisteestä eli suunnitellusta luovutuslaista pitää hänen mielestään luopua lopullisesti.

Mitä Yiu uskoo tapahtuvan?

– En tiedä. Olisi naiivia ajatella, että hallinto taipuisi kaikkiin vaatimuksiin. Mutta me emme lopeta taistelua.