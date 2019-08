Herätys: Mitä ysiluokkalaiset ajattelevat koulusta, sureminen muuttuu, tähtitieteilijä torjuu ilmastonmuutosta

Hanna Lindqvist paiskii töitä terveemmän maapallon eteen

Hannakaisa Lindqvist on tähtitieteilijä ja ilmastotutkija, joka tutkii Ilmatieteen laitoksella hiilidioksidin ja metaanin eli tärkeimpien kasvihuonekaasujen pitoisuuksia. Maailmankaikkeuden sekatyöläiselle kävi urallaan hieman samalla tavalla kuin monelle tähtien ihmettelijälle: kun on hetken tarkastellut isompaa kokonaisuutta, voi kääntää katseensa takaisin omaan maailmaan.

Suomalaisten sureminen on muuttumassa

Pixabay

Surututkijan mukaan suremisen tavat ovat entistä vaihtelevampia. Läheisen kuolemaan liittyvistä sururituaaleista halutaan tehdä aiempaa persoonallisempia. Myös suruun liittyvien tunteiden näyttäminen on hyväksytympää. Suomalaisten suremisen tavat ovat hyvin yksilöllisiä.

Huolipuhe varjostaa alkanutta kouluvuotta, mitä siitä pitäisi ajatella?

Sähköisten oppimateriaalien käyttöä. Anni Härkönen

Nykyperuskoulussa opitaan esimerkiksi ajattelua, oppimaan oppimista, yrittäjyyttä ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Se kuulostaa hienolta, mutta millaista on peruskoulu käytännössä? Tässä jutussa ääneen pääsevät yhdeksäsluokkalaiset, joilla on pitkä kokemus siitä, millaista on olla peruskoululainen 2010-luvun Suomessa.

Pedofiilien paljastajat hämäävät työkseen parittajia Manilan yössä

Poliisi ja kansalaisjärjestön edustajat esiintyvät valeostajina. Merkittyjä seteleitä käytetään ratsiassa todistusaineistona. Kuva: Kirsi Crowley. Kirsi Crowley

Kolmekymppinen Phil on yksi monista kansainvälisen Destiny Rescue -kansalaisjärjestön puurtajista, joiden päämääränä on saada lasten kauppaajat telkien taa. Phil pitää työtä kutsumusammattina. Hän hämää seksin kauppaajia työkseen. Philin ammattina on pelastaa lapsia, joita välitetään seksityöhön. Siksi hän näyttelee pedofiilia.

Lännessä sateinen sunnuntai

Ilmatieteen laitos

Sunnuntaina lisää sateita leviää länteen ja pohjoiseen. Länsirannikolle leviää päivän aikana yhtenäisiä sateita ja sademäärä voi nousta useisiin kymmeniin millimetreihin. Idässä on edelleen lämmintä ja aurinkoista. Etelätuuli on kohtalaista koko maassa.

Lue lisää säästä Ylen sää-sivuilta.