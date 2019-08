Gran Canarialla roihahti jälleen maastopalo – ihmisiä evakuoidaan saaren keskiosista

Kanariansaariin kuuluvalla Gran Canarialla on syttynyt taas maastopalo, kertovat uutistoimistot.

Saaren keskiosassa sijaitsevan Tejedan pikkukaupungin asukkaat on evakuoitu ja viranomaisten mukaan palon leviäminen on hyvin mahdollista. Palo sai alkunsa noin 15 kilometrin päässä Tejedasta, Vallesecon kylästä. Myös Moyan alueelle on julistettu hätätila, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhteensä seitsemän helikopteria sekä maan pinnalla työskentelevät palomiehet taistelevat liekkejä vastaan. Paikallisen pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan tilanne ei näytä lainkaan hyvältä lämpötilan, tuulien ja kuivuuden vuoksi.

Pelastuslaitoksen mukaan edellisiin sammutustöihin osallistuneet, vettä pudottavat lentokoneet olivat jo ehtineet palata takaisin manner-Espanjaan yli tuhannen kilometrin päähän. Näistä yksi on tosin jo matkalla kohti Gran Canariaa, kertoo uutistoimisto AFP.

Gran Canarian tulipalo roihahti vain viisi päivää siitä, kun edellinen palo oli saatu hallintaan samalla alueella. Tuolloin evakuoitiin noin 1500 ihmistä.

Lue myös:

Gran Canarian maastopalo on saatu hallintaan (13.8.)

Kanariansaarilla syttyi laaja maastopalo – katso video Gran Canarian roihusta (11.8.)