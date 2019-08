Ilmaston lämpenemisen sulattama jäätikkö saa Islannissa muistomerkin – "Loputkin katoavat 200 vuodessa"

Islannin länsiosassa sijainnut Okjökull on ensimmäinen Islannin jäätiköistä, jonka on todettu kadonneen ilmaston lämpenemisen seurauksena.

Islannin viranomaiset ja luonnontutkijat pystyttävät tänään sunnuntaina pronssisen muistomerkin kadonneen luontokohteen muistoksi.

Paikalle saapuvat muiden muassa pääministeri Katrin Jakobsdottir, ympäristöministeri Gudmundur Ingi Gudbrandsson sekä YK:n ihmisoikeuskomissaari Mary Robinson.

Muistolaatta on otsikoitu "Kirje tulevaisuudelle". Siinä todetaan Okjökullin olleen ensimmäinen kadonnut jäätikkö ja muistomerkin paljastamisen aikaan näyttää siltä, että maan kaikki muutkin jäätiköt ovat katoamassa samalla tavalla seuraavien 200 vuoden aikana.

Tekstissä todetaan, että "me tämän ajan ihmiset tiedämme, mitä on tulossa ja mitä pitäisi tehdä. Tulevaisuuden ihmiset näkevät, toimimmeko me tietomme mukaisesti."

Muistolaatta joka kiinnitetään kadonneen Okjökullin jäätikön paikalle 18. elokuuta. Rice University

Lisäksi muistolaattaan on merkitty tähän mennessä korkein mitattu ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, 415 pikogrammaa kuutiometrissä.

Katosi runsaassa sadassa vuodessa

Vuonna 1890 Okjökull oli laajuudeltaan 16 neliökilometriä. 2012 laajuus oli kutistunut 0,7 neliökilometriin.

Vuonna 2014 tutkijat totesivat, ettei Okjökull ollut enää jäätikkö. Jäätikön tunnusmerkki on, että suuren massansa ansiosta se on liikkeessä. Tämä edellyttää vähintään 40 – 50 metrin paksuutta.

– Päätimme, ettei tämä enää ollut elävä jäätikkö. Se oli vain kuollutta jäätä, se ei liikkunut, sanoi Islannin ilmatieteen laitoksen meteorologi Oddur Sigurdsson.

Islannin jäätiköt sulavat vuosittain noin 11 miljardia tonnia. Tutkijoiden arvio on, että kaikki jäljellä olevat jäätiköt ovat kadonneet vuonna 2200. Okjökullin jälkeenkin saarivaltio on menettänyt kymmeniä jäätiköitään.

Sama on tapahtumassa muuallakin maapallolla. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on arvioinut, että YK:n maailmanperintökohteiden jäätiköistä lähes puolet menettää jäätikkönsä kuluvan vuosisadan aikana.

– Maapallon ilmastojärjestelmä on sellainen, että jos lopettaisimme kasvihuonekaasujen päästöt välittömästi, sen lämpeneminen jatkuisi vielä ainakin vuosisadan ennen kuin saavuttaisi uuden tasapainotilan, Sigurdsson toteaa.

Lue lisää:

Lähteet: AFP