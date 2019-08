Tiktok on hiipinyt myös tubemaailmaan: "Nopea ja lyhyt video voi levitä mihin maailmankolkkaan tahansa"

– Seuraan etenkin Miklua ja Roni Bäckia. Ronia siksi, että hän on lapsiystävällinen eikä kiroile ja hänen videonsa ovat kiinnostavia. Kaarlo Kortemäki (vas.) kertoo. – Täällä on ollut tosi kivaa ja ihmiset ovat olleet mukavia. Lisäksi on päässyt näkemään tubettajia, joista tykkää, Aappo Reipas (oik.) jatkaa. Jussi Mankkinen / Yle