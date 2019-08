Jo 4000 evakuoitu maastopalojen vuoksi Gran Canarialla

Jo 4 000 ihmistä on evakuoitu sunnuntaina maastopalojen tieltä Gran Canarialla, kertoo uutistoimisto Reuters.

Palo sai alkunsa lauantaina Kanariansaariin kuuluvan Gran Canarian keskiosassa sijaitsevassa Vallesecon kylässä, lähellä turistien suosimaa Tejedan pikkukaupunkia.

Brittilehti Independentin mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin kuusi kaupunkia ja joitakin hotelleita on evakuoitu.

Viranomaiset ovat sanoneet, että palojen sammuttaminen on vaikeaa korkeiden lämpötilojen, kovien tuulien ja kuivuuden vuoksi. Noin 1 700 hehtaaria maa-alaa on palanut ja 11 tietä on suljettuna alueella.

Kanarian saarten aluejohtaja Angel Victor Torres on kertonut medialle, ettei tuli ole hallinnassa. Torres on pyytänyt sammutustöihin apua Espanjan pääministeriltä Pedro Sanchezilta.

Pelastushenkilökuntaa Tenerifan satamassa lähdössä Gran Canarialle pelastusoperaatioon 17. elokuuta. Desiree Martin / AFP

Sammutustöihin osallistuu kymmenen lentokonetta ja helikopteria sekä 700 palomiestä. Lisäksi kolme lentokonetta on vielä tulossa apuun.

Edellinen saarta ravistellut maastopalo saatiin haltuun vain vajaa viikko sitten. Aiemmassa palossa jopa 1 500 asukasta joutui jättämään kotinsa väliaikaisesti. Gran Canarialla on noin 850 000 asukasta.

Lähteet: Reuters